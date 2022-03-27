Sunday, 27 March 2022, 15:29 HKT/SGT Share: 安能物流(9956.HK)發佈2021年度業績 营收货量強勁增長 利潤水準行業領跑

香港, 2022年3月27日 - (亞太商訊) - 中國零擔市場領先的快運網絡運營商安能物流集團有限公司(9956.HK)於3月25日公佈截至2021年12月31日止年度經審計綜合業績。



於報告期間，公司通過各種富有成效的工作實現了業績的快速增長，收入、毛利及貨運量均獲得增長，其中全年收入同比大增36.2%至人民幣9,645.4百萬元，年內總貨運量為12.6百萬噸，較去年的10.2百萬噸上升23.4%，實現快速增長。公司的盈利能力大幅領先於行業的競爭對手，市佔率維持行業第一。



2021年，疫情導致的整體經濟放緩擾亂了市場對零擔服務需求的增長，隨著不再享受疫情帶來的通行費減免以及燃料成本因油價上漲大幅增加，導致幹線運輸成本增加。但集團仍通過管理、優化及投資關鍵基礎設施，主要包括分撥中心及幹線運輸，以不斷提高運營效率，保持了領先的行業地位。



優化基礎設施建設 總貨運量快速增長

2021年，面對國內經濟下行壓力和因疫情帶來的社會活動影響，安能物流聚焦零擔業務，高度專注於運營能力的提高。公司的核心競爭力是驅動效率領先增長的能力，而強大的數字化運營和領先的基礎建設成為了安能物流快運網絡效率的核心。公司始终专注运营效率的提升，不断构筑自身长期能力，2021年，在自營車隊上投資人民幣1,119.9百萬元，公司自營車隊由約4,000輛高運力幹線運輸卡車和超過4,600輛掛車組成，構築長期能力；公司繼續加大投入力度，分撥中心、末端網點、直營運力，目前運營著162個分撥中心，約3,100條運輸線路，由此實現了對中國96%以上鄉鎮的覆蓋。



科技是安能營運核心所在，集團還加大了對于快運相關技術的開發，安能物流通過自主研發的IT系統將運營的每一個環節數字化。可實現實時數據跟踪、智能網點管理、路綫規劃、分撥管理以及爲終端客戶提供智能客服，從而達致卓越的網絡能力。



公司與公司的貨運合作商保持著良好的關係, 致力於為貨運合作商和代理商創造更多價值，同時從其增長中獲益。2021年公司擁有約29,100家貨運合作商及代理商，協助公司在不斷擴大全國覆蓋面積時更好的服務終端客戶。集團的平台生態保持健康發展，從2020年到2021年，集團的頭部合作商留存率高達98.7%。公司相信，公司是最有能力對中國分散且低效的零擔市場進行整合的行業領導者。



持續保持盈利能力 財務波瀾不驚面對風雨

2021年，公司的收入繼續保持穩定增長，全年收入同比增加36.2%至人民幣9,645.4百萬元。年度的毛利及毛利率分別為人民幣1,066.2百萬元及11.1%，單位毛利為人民幣85元／噸，經調整年內利潤為人民幣408.4百萬元。這主要得益於集團在這一段時間內對運輸網絡基建的投入，擴大的服務網絡使公司的貨運量有了進一步提升；集團零擔服務的總單價在2021年升至人民幣765元/噸；派送服務的確認從淨額轉為全額。這些因素共同助力了公司收入的增長。



集團的運營成本在2021年有一定程度的增長。這主要由於對基建的投入增加了公司的支出，車隊的擴張和上漲的油價亦擴大了公司的燃料和服務成本。但面對複雜的市況和多種因素造成的成本上升，公司依舊保持了遠高於行業平均的收入發展增速，盈利能力仍大幅領先於所有的競爭對手。事實證明，作為中國快運行零擔行業極少的純快運企業，對於核心業務和企業競爭力的聚焦，給予了公司越來越大的差異化能力，使公司能在愈發多變的市場環境中波瀾不驚，超越同質化競爭，創造更大的客戶，股東和社會價值。



2022年初，安能物流分別被納入恆生綜合指數及港股通，不僅提升公司股票的流动性及市場關注度，同時意味著公司获资本市场认可，公司价值及行业地位得到進一步肯定。



穩健經營 審慎佈局未來

安能物流董事長王擁軍先生表示，「由於COVID-19疫情爆發持續影響物流行業，我們對2022年的高度不確定性保持警惕。儘管形勢仍不穩定，我們相信憑藉我們對於運營的聚焦及強大能力，我們已做好應對外部衝擊的準備。本公司擁有多年在壓力下出色表現的記錄，而且我們高度重視平穩度過COVID-19封鎖造成的短期波動。在變化不斷的環境中，管理團隊有決心取得優異的經營及財務業績同時持續夯實我們的競爭優勢。」



公司計劃繼續在戰略上聚焦基礎設施的建設和升級：優化分撥場地佈局，提高自動化程度；打磨自營車隊的調度能力和中控系統，使車隊能更及時高效的應對運輸需求；推進數字化進程，提升運營效率，強化公司的平台以及與貨運合作商及代理商的合作。清晰的戰略目標和聚焦，將保證公司面對環境變化及時應對。公司希望能繼續保持超過行業的增長速度，堅持穩健的經營策略，確保收入和貨量良好增長的同時，恢復盈利能力的增長勢頭。





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