疫情下持續增長 匯森家居溢利增加超六成

香港, 2022年3月26日 - (亞太商訊) - 中國主要家具產品製造商匯森家居國際集團有限公司(下稱「匯森家居」或「集團」; 股份代碼: 2127.HK)今天公佈截至二零二一年十二月三十一日止(「回顧期」)經審核全年業績。



於回顧期內,集團營業額收益為人民幣5,139百萬元,較去年同期增加約31.9%。溢利約為人民幣888百萬元,增加約64.2%,主要是訂單旺盛帶動銷售增長,以及毛利增加約人民幣355百萬元所致。每股基本及攤薄盈利為人民幣0.29元,而2020年財政年度為人民幣0.24元。



主席兼執行董事曾明先生表示:「雖然中國和世界包括歐美發達國家在內的主要經濟體陸續復甦,惟新冠病毒變種導致疫情反覆,世界局部地區仍深受疫情困擾,導致工廠生產關閉或中斷。然而,中國成功預防疫情,加速推動各行各業復工復產,中國製造進一步風靡全球。伴隨著歐美量化寬鬆貨幣政策,發達經濟體,特別是美國,房地產市場火爆,帶動了家具行業的爆發式增長, 中國的家具出口商進一步吸引來自全球各國的訂單,迎來了迅速壯大的契機。」



回顧2021年,集團在不放鬆疫情防控、堅守員工生命安全底線的戰略下,持續挖掘現有工廠潛力,提高產能利用率,另一方面,加緊推進募投項目的實施,儘管集團仍時不時受到大陸局部地區新冠疫情爆發影響,各個募投項目仍取得良好開局。集團於2021年財政年度生產和銷售均取得較大增長。



板式家具

集團的板式家具產品包括電視櫃、書架、儲物櫃、書桌及咖啡桌等產品。板式家具一直 是集團核心的收入來源。於2021年財政年度,板式家具收入上升33.9%。板式家具毛利率略有提升,得益於我們現有部分產品享有較高的毛利率,以及部分產品漲價,部分抵消 了美元兌人民幣貶值的影響所致。



軟體家具

憑藉集團在產品設計與開發方面的專長及經驗以及我們與主要海外零售連鎖店及家具貿易商之間的業務關係,集團進一步擴大在軟體家具的產品供應,以開拓新的市場。集團的軟體家具主要包括沙發。於2021年財政年度,軟體家具收入增長19.4%,毛利率於2020 年財政年度及2021年財政年度兩年維持相對穩定,部分高毛利率的產品銷售較多。



戶外╱運動家具

戶外╱運動家具包括運動與休閑設備和定製家具。運動與休閑設備主要包括乒乓球桌、 桌上足球桌及檯球桌。於2021年財政年度,運動家具收入為人民幣154百萬元,與 2020年財政年度同期相比,減少3.1%。毛利率由2020年財政年度同期的 約28.0%上升至2021年財政年度的29.3%,主要是由於部分產品平均售價上升,以及於2021 年財政年度停止生產及銷售毛利率較低的戶外休閒家具。



來自美國的銷售額仍然佔據最重要的位置,2021年財政年度以美國為交付目的地的家具產品銷售的收入同比2020年財政年度增長32.3%,佔比從2020年財政年度的67.1%上升到 2021年財政年度的67.3%,佔比上升了0.2%,主要原因是美國房地產市場增長帶動家具需求增長。於中國的銷售額增長13.8%,主要由於本集團於2021年財政年度採取擴張向中國大陸客戶銷售的政策。馬來西亞、越南和加拿大為交付目的地進行的銷售,所產生的收入亦較2020年財政年度實現較大增長,主要是本集團努力拓展美國以外的地區銷售。



長期穩定的大客戶是集團取得成功的基礎,集團戰略上亦優先保障大客戶的訂單。集團 與五大客戶維持長期關係,尤其是自2012年起集團與沃爾瑪已建立直接的 穩定的業務關係。因此,於2021年財政年度5大客戶的銷售額同比2020年財政年度均增長 約33.4%,於2021年財政年度,5大客戶的銷售額合計佔比86.8%,同比2020年財政年度的 85.9%提高了0.9%。



集團始終重視自主研發能力的提升,不斷拓展ODM的銷售業務,以提高客戶對我們的依賴性和集團競爭力。而對於OEM產品,集團亦嚴格按照客戶提供的規格和要求生產。於 2021年財政年度,來自ODM的銷售增長35.9%,佔家具產品的收入82.5%,較2020年財政 年度上升2.5%。其餘收入則來自OEM業務,增長15.4%,佔總收入約17.5%。



在拓展智能家具業務方面,集團於2021年6月16日與江西理工大學訂立戰略合作協議,進一步加強在智能傢俱研發方面的合作。包括由江西理工大學向本集團員工提供專業技術人才培訓及成 立「智能傢具研究院」,以專注於智能傢具及裝配式裝修的研發。



展望未來,隨著各國新冠肺炎疫苗接種的逐漸普及,以及防控經驗的不斷累積,加上各個國家經濟水平的發展、人均可支配收入和居住條件的提高,對於家具的消費意願仍將持續增長。具體來看,在歐美日韓等發達國 家和地區,城市化程度高,居民消費能力強,終端消費者對生活要求越來越高,舊房裝修及租房家具換新需求較大,對家具有著穩定需求;在新興市場國家,城市化進程持續推進,城鎮人口規模增加導致住房需求擴大,對家具需求越來越大。



有關匯森家居國際集團有限公司



匯森家居是中國家具產品製造商,主要專注於以原設計製造方式生產及銷售板式家具。公司來自家具產品的收益逾80%來自原設計製造業務,其它則來自原設備製造業務。公司生產以供出售的所有產品並非以自有品牌。公司的垂直整合業務模式使其能夠將內部產品設計及開發專長與綜合灣製造平台相結合,提供涵蓋產品設計及開發、製造及銷售板式家具的全線服務,並透過自行生產,取得主要生產材料(即刨花板及鋼管)的穩定供應。





