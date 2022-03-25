康聖環球公佈2021年全年業績 收入增至人民幣 930.67 百萬元



香港, 2022年3月25日 - (亞太商訊) - 中國領先的獨立臨床特檢服務提供者康聖環球基因技術有限公司（「康聖環球」或「公司」，連同其附屬公司總稱「集團」，股份代號︰9960.HK）今日公佈截至2021年12月31日止年度（「2021年」或「本年度」）之經審核全年業績。



回顧期內，集團實現營業總收入人民幣930.67百萬元，同比增長4.4%，其中非COVID-19相關檢測收入人民幣868.57百萬元，同比增長12.3%。回顧期內，公司錄得綜合毛利人民幣485.77百萬元，同比增長5.4%，綜合毛利率52.2%，較同期提升0.5%，現金及現金等價物1796.7百萬元，同比增長113.6%。期內，公司非COVID-19相關檢測分部業績為197.18百萬元，同比增長17.5%。董事會決議不派發2021財年之股息。



聚焦專科特檢，六大業務線齊發力



集團自2003年成立以來，一直專注於臨床特檢，亦是中國最早涉足臨床特檢服務行業的公司之一。回顧期內，集團覆蓋了3000多家醫院，其中超過60%的為三級醫院，新增3個實驗室，實現特檢檢測量超168萬例次，六大專科特檢業務線均實現了正增長。



-- 血液學檢測：集團新增50個檢測項目，新增上海信諾佰世醫學檢驗實驗室，期內實現收入535.27百萬元，分部業績152.57百萬元，同比增長14%和15.7%。

-- 神經學檢測：集團發佈6個新專案，涵蓋阿爾茨海默病、重症肌無力等疾病，新增143家三級合作醫院，期內錄得收入89.85百萬元，分部業績14.06百萬元，同比增長18.2%和11.6%。

-- 婦科相關檢測：集團新增妊娠期綜合症方向的診斷，期內錄得收入52.25百萬元，分部業績3.55百萬元，同比增長0.2%和0.5%。

-- 遺傳病及罕見病檢測：集團於期內實現收入43.50百萬元，分部業績5.43百萬元，同比增長20.2%和126.4%，其中多種類固醇激素檢測銷量同比翻番

-- 傳染病檢測：集團新增28個檢測專案，新增武漢康聖真源醫學檢驗實驗室，期內實現收入51.97百萬元，分部業績9.78百萬元，同比增長3%和33.2%。

-- 腫瘤檢測：公司新增腸癌、宮頸癌、膀胱癌和肝癌等檢測項目，期內錄得收入8.62百萬元，分部業績0.83百萬元，同比增長13.4%和82.5%。

-- 其他：集團亦在研究服務、CRO及新檢測方面新增超20個科研服務專案，期內實現收入19.46百萬元，分部業績5.99百萬元，同比增長36.1%和35.1%。



堅持研發投入，培育拓展專科特檢新業務線



截至2021年12月31日止，集團研發費用為90.33百萬元，同比增長20.0%。集團新增研發項目112個，新增授理或授權專利17項，全年累計發表科研文章23篇。回顧期內，集團致力於推動中國的專科特檢發展，新開拓了心血管科、眼科及風濕免疫科的特檢服務。



-- 心血管科：集團聚焦冠心病、急性心肌炎、急性心肌梗死等心血管疾病生物標誌物研發工作，並就標誌物的臨床價值進行驗證研究。

-- 眼科：集團探索眼科結構化特檢服務機會，研發覆蓋遺傳性眼病、感染性眼病和免疫性眼病的檢測方案。

-- 風濕免疫科：集團初步開展6類疾病和藥物的檢測專案研發，涵蓋乾燥綜合征、類風濕關節炎、強直性脊柱炎、痛風、抗磷脂綜合征以及別嘌呤醇檢測。



涉足IVD試劑領域，完善免疫組庫佈局



集團控股的武漢海希生命科技有限公司是一家立足特檢試劑研發、生產和銷售的高新技術科技企業，可提供系統、全面的“高精尖新”檢測試劑產品，公司的主力產品JAK2基因V617F突變檢測試劑盒（PCR-螢光探針法）和白血病融合基因定性檢測試劑盒（PCR-螢光探針法）將進入到了NMPA註冊的臨床試驗階段。回顧期內，集團通過控股武漢海希生命科技有限公司，實現在產業鏈上游IVD試劑領域的佈局。



作為下一代重要的測序技術，免疫組庫測序技術在未來可能給行業帶來顛覆的變化。回顧期內，集團成立武漢康聖貝泰生物科技有限公司，該公司將致力於免疫組庫技術在多個學科的應用發展，探索生物製藥和免疫治療的路徑實現。此外，為進一步完善在免疫組庫的佈局，集團於期內投資了國內領先的免疫組庫企業深圳泛因醫學有限公司，未來雙方將在業務領域展開戰略合作。



戰略與展望



集團將繼續鞏固在中國血液病學臨床特檢中的領先地位，並複製在血液學特檢中的成功經驗，加快遺傳病及罕見病、傳染病、腫瘤及神經學特檢服務等專科特檢業務的增長。未來3-5年，集團將進入若干個新的特檢服務專科領域。與此同時，集團亦致力於與臨床特檢行業的眾多參與者（包括醫生、醫院、製藥公司、合約研究機構、學術機構及監管機構）建立穩固的關係，深化現有的戰略合作夥伴關係，並繼續擴大現有的合作網路。自上市以來，集團重視對產業鏈橫向及縱向的整合機會，未來集團將穩健地通過投資、整合、賦能來實現戰略性及前瞻性的佈局，助力成長。



康聖環球基因技術有限公司創始人、首席執行官兼首席醫務官醫務官黃士昂對中國專科特檢行業未來發展充滿信心，他表示：「由於公眾健康意識不斷增強及中國人口老齡化，對臨床檢驗的需求不斷增加，近年來中國特檢市場的增速顯著快於常規檢測市場，公司一直致力開發和引進先進技術，以對應中國大量未滿足的醫療需求。展望未來，我們將積極克服因新冠疫情帶來的不確定因素，保持現有專科特檢的穩定增長，同時繼續努力開拓，研發和推出更多新專科系列，促進中國專科精准醫學診斷與

治療的進步。」



康聖環球2021年度業績公告：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0325/2022032501239_c.pdf



康聖環球2021年度業績一圖解讀：

https://mp.weixin.qq.com/s/h1rKtS_79dJ-Symd7Prz0w



關於康聖環球基因技術有限公司

康聖環球基因技術有限公司（「康聖環球」或「集團」，股份代號︰9960.HK）是中國領先的獨立臨床特檢服務提供者，亦為中國血液學特檢服務的主要供應商。集團已建立全面的檢測組合、廣泛的醫院網路及先進的技術平臺，在中國所有獨立特檢供應商中，集團擁有最大的特檢組合，在服務清單上提供逾3,500種檢驗項目，是全球最廣泛的血液學檢測服務提供者之一，包括逾2,300種血液學檢驗項目，主要瞄向具有龐大增長潛力或與血液學特檢服務有重大協同效益的專科領域，包括遺傳病及罕見病、傳染病、腫瘤及神經學等。公司於2021年7月16日成功於香港主機板上市。在過去17年中，公司超過1,100種檢驗項目完全由內部開發，及約2,400種檢驗專案由協力廠商開發或從協力廠商授權引入。公司為中國逾3,000家醫院提供服務，其中超過1,500家為三級醫院，包括所有前20名的醫院。公司的使命是為全球患者及醫生提供廣泛而優質的專科檢測服務，並促進精准醫療的應用。



集團網站：https://www.kindstar.com.cn/tc/





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