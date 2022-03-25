Friday, 25 March 2022, 20:40 HKT/SGT Share: 祖龍娛樂發佈2021年全年業績 持續開發各品類精品手遊，以「研運一體」模式加速全球佈局

香港, 2022年3月25日 - (亞太商訊) - 中國領先的移動遊戲公司祖龍娛樂有限公司（「祖龍娛樂」或「公司」，連同其附屬公司，統稱「集團」，股份代號：9990.HK），公佈截至2021年12月31日止十二個月（「報告期內」）的全年業績。



財務摘要︰

-- 2021年全年收益為人民幣[920.8]百萬元，較2020年全年人民幣[1,208.8]百萬元減少[23.8]%。

-- 毛利率由截至2020年12月31日止年度的[76.6]%提高至截至2021年12月31日止年度的[77.5]%。

-- 截至2021年12月31日止年度，經調整虧損淨額為人民幣[237.7]百萬元，截至2020年12月31日止年度為經調整利潤淨額人民幣[218.8]百萬元。



營運摘要︰

-- 多品類遊戲矩陣：截至2021年底共推出了16款精品手遊，在超過170個地區市場發行了可支持14種語言的70餘個地區版本，產品矩陣由MMORPG拓展到SLG、女性向、射擊類和策略卡牌等多種品類。

1)《鴻圖之下》於2021年在日本、東南亞、中國香港、澳門及台灣、歐美地區陸續上線。2021年3月該遊戲在日本地區自主發行，獲得iOS及Google推薦位，上線首周達到iOS免費榜前5名； 4月上線中國港澳台地區，首日登頂iOS應用商店免費榜榜首。10月及11月分別在歐美及越南地區自主發行，獲Google多次推薦。2022年1月在韓國發行，上線10日內獲得Google免費榜第4名的成績。截至2021年底，《鴻圖之下》累計流水超過人民幣10億元，累計註冊用戶超過620萬人。

2) 2021年，《龍族幻想》在歐美、日本地區上線約一年半，長線表現穩定。截至2021年底，全球累計流水超人民幣38億元，累計註冊用戶數近4,000萬人。

3) 2021年1月推出新遊戲《夢想新大陸》，在上線首日即登頂中國大陸iOS APP Store免費榜榜首。

-- 豐富遊戲儲備：預期於2022年至2024年期間在全球推出11款MMORPG、SLG、女性向、射擊、策略卡牌及其他類型的遊戲產品，2022年計劃上線的產品包括《諾亞之心》《AVATAR: Reckoning》《以閃亮之名》及項目代號: Sigmar。



2021年全年，祖龍娛樂錄得收益人民幣[920.8]百萬元，較2020年全年人民幣[1,208.8]百萬元減少[23.8]%，主要歸因於為對《諾亞之心》及項目代號：Sigmar兩款遊戲投入額外的研發時間及資源進行調優以進一步提升遊戲質量，故該兩款遊戲延遲推出未能於2021年內如期發佈。毛利率由去年全年的[76.6]%提高至2021年全年的[77.5]%，主要原因為於報告期內開發與授權業務產生的收益佔總收益的百分比提高，開發與授權業務的毛利率較高。報告期內，經調整虧損淨額為人民幣[237.7]百萬元，而去年全年經調整利潤淨額為人民幣[218.8]百萬元，主要由於研發開支增加以滿足公司業務擴張需求；以及銷售及營銷開支增加，包括成立海外發行團隊以及推廣及廣告開支增加。



堅守精品化思路 積極探索新品類賽道

祖龍娛樂主要專注於開發MMORPG、SLG、女性向及其他類型的手遊，提供的多品類、高質量的遊戲組合。在MMORPG品類方面，公司堅守精品化思路，深化產品思考並根據市場變化做出及時調整，持續推出讓用戶和市場驚豔的產品。



於2022年1月公佈的阿凡達手遊《Avatar: Reckoning》是一款將MMORPG與射擊相融合的革新產品。全球頂級IP「阿凡達」、具備移動平台頂級遊戲研發實力的祖龍娛樂以及享有移動平台頂級遊戲發行能力的騰訊公司，IP---研發---發行三強聯合的絕對優勢將在這款產品上得到體現，這一產品的發佈亦代表著祖龍娛樂已踏入多人在線射擊遊戲品類的賽道。此外，潛心打磨的《諾亞之心》將於2022年推出，這將作為公司今年在MMORPG賽道的核心切入點。



公司將持續深耕SLG品類賽道，《鴻圖之下》是公司的首款SLG產品，其在過去的一年裡中國大陸地區表現長線穩定，於2021年在中國大陸地區以外市場陸續上線了多個地區版本，取得了不俗的成績。此外，第二款SLG產品項目代號：Sigmar正穩步推進，即將在海外開啟測試。另有一款基於授權IP的產品《三國群英傳》也在開發過程中。



除已經深入佈局的MMORPG、MMO+射擊、SLG之外，公司的產品儲備中還有一款高質量女性向遊戲《以閃亮之名》。這款遊戲擁有移動平台最高標準的遊戲製作水平，啟宣以來在市場上獲得了高度關注，截至2021年3月25日，其在TapTap的預約數量突破[130萬]人，頻頻入選各大第三方平台和媒體的2022年受期待遊戲排行榜。此外，產品儲備中還包含SOC、策略卡牌等多品類遊戲，公司將積極拓展新品類賽道，豐富精品遊戲矩陣。



加快「走出去」步伐 全球化戰略佈局提速顯著

在全球化戰略佈局方面，公司加快「走出去」步伐，持續加強中國大陸地區以外市場的拓展，充分運用公司研運一體的優勢，多品類且高質量的遊戲產品，以及對不同國家和地區用戶的深度了解和研究。



公司在中國港澳台和東南亞等亞洲地區市場擁有較強的優勢，其中在日本及韓國地區市場更是做出了強勁拓展，針對日本及韓國市場，公司組建了具有豐富經驗的自發行隊伍，負責了《鴻圖之下》韓國市場的自發行並取得優秀成績。並且，在高付費用戶的歐美市場也已取得亮眼成績，佔據了一定的市場份額並形成了業內較好的口碑。



新設廣州子公司 持續打造研發和發行頂尖團隊

公司於2021年在廣州新設子公司，致力於積極拓展海外發行渠道。截至本業績公告 日期，公司人才於北京、上海、廣州、成都及長春均有佈局，形成了以北京為中心，逐步擴展到全國各個遊戲業較發達地區，以點帶面不斷吸納高端行業人才，逐步完善「研運一體」有機模式。



2021年，公司新增研發人員158人，新增發行及運營人員86人，於2021年12月31日全職僱員總人數由2020年約1,200人增加至約1,500人，其中研發中心人員佔比約82%，發行及運營中心人員佔比約12%。《鴻圖之下》等遊戲海外自發行的良好成績，驗證了公司自發行人才佈局的初步成果。



以發展技術為核心 不斷豐富的頂級IP儲備

技術的不斷突破一直是祖龍娛樂前進的引擎。在技術方面，多年來的深厚積累與對先進引擎技術精進不輟地探索，幫助公司一直走在行業前沿。過往的一年裡，公司在虛幻引擎研究和使用方面取得了長足的進展。目前公司已經將虛幻引擎4的最新版本成功應用到現有的開發產品中，並與Epic Games公司進一步深入合作，基於虛幻引擎5的全平台授權許可，公司已經開始對虛幻引擎5進行研究並使用該引擎進行遊戲研發。



IP儲備方面，公司已擁有一批全球頭部甚至頂級的授權IP，包括阿凡達、龍族（系列小說）、三國群英傳等，涵蓋的產品品類包括MMORPG、SLG、射擊等。同時，公司也擁有豐富的原創IP積累，未來公司的產品線中也涵蓋多款原創IP的遊戲作品，持續豐富原創IP資源。祖龍娛樂秉承長期價值投資的理念，對於成功產品IP制定後續開發計劃，同時重視原創IP孵化，延長原創IP的生命週期。



祖龍娛樂有限公司董事長、執行董事兼首席執行官李青先生表示：「2021年是面臨各種挑戰的一年。縱觀局勢，我們相信以內容為王走『精品化』路線已成為發展趨勢，探索『多品類』賽道滿足用戶差異化需求，加快步伐『走出去』拓展『全球化』佈局已成為制勝關鍵。我們亦相信對中國大陸地區以外市場的重視以及長期的摸索和佈局，也會在未來幾年內幫助祖龍娛樂開啟新的全球化發展篇章。與此同時，借助與全球頂級IP的合作，依託於我們行業內頂尖的研發與運營實力，更將進一步提升祖龍娛樂在全球範圍內的品牌影響力，為全球玩家帶來最佳遊戲體驗，並致力為股東帶來更大的回報。」



關於祖龍娛樂有限公司

祖龍娛樂是中國領先的移動遊戲公司，經歷了二十餘年研發經驗的沉澱，始終秉持「成為世界頂級的遊戲公司，持續開發及发行各品類行業領先的精品遊戲，為全球遊戲玩家創造卓越的在線娛樂體驗」的願景。公司成立至今推出了16款精品手遊，在超過170個地區市場發行了可支持14種語言的70多個地區版本。





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