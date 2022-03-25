眾安在線公佈2021年全年業績



香港, 2022年3月25日 - (亞太商訊) - 3月25日，眾安保險（6060.HK）發布2021年年度報告，公司發揮保險科技和生態連接上的優勢，進一步推進保險普惠，為超過5億用戶提供了有溫度的保險服務，全年理賠客戶數1.29億。



公司堅持有質量的可持續增長，以科技驅動降本增效，去年總保費突破200億元，達到203.7億元，同比增長21.9%。並實現了成立以來的首次承保盈利，綜合成本率逐年下降至99.6%。由於承保盈利和投資收益的穩健增長，公司去年實現歸母淨利潤11.6億元，同比增長達110.3%。



“保險+科技”雙輪驅動下，2021年眾安出具了77億張保單，並且將自身沉澱的保險科技能力和先進商業模式向行業和海外輸出，推動保險產業鏈的數字化轉型。報告期內，眾安的科技輸出收入達5.2億元，同比增長42%，服務保險產業鏈客戶109家。



健康生態閉環升級，數字生活場景突破



健康生態和數字生活生態仍然是驅動眾安保費增長的兩大引擎。 2021年，眾安保險為2586萬被保用戶提供了健康保障和醫療服務，健康生態總保費約77億元，其中，健康個險的付費用戶達到1800萬，同比增加了30%。



眾安一方面秉持健康普惠的理念，持續升級百萬醫療險產品“尊享e生”系列，在重疾方面引入了30多種未成年人罕見病特藥，同時針對慢病人群、女性、老年人等不同客群，推出了專屬醫療計劃，還有諸如癌症篩查、互聯網醫療、中醫等全方位的增值服務。



另一方面，眾安繼續積極佈局健康生態閉環，為用戶提供“保險保障+醫療服務”的一站式體驗，將產品和服務從住院、重疾等嚴肅醫療場景，延伸至用戶日常需求的門急診、重疾治療、慢病治療、康復管理、消費醫療等場景，以更好地服務用戶全生命週期，提升用戶的整體健康水平。



數字生活生態2021年實現保費收入73億元，眾安抓住新消費的發展浪潮，利用連接場景的能力，借助科技賦能，不斷挖掘電商、航旅、數字生活等領域新型場景，以各類創新類產品填補客戶的多樣化保障需求。



成熟業務實現了渠道多元化，如面對以“內容+私域”為核心的直播電商2.0時代，眾安推出了直播及短視頻電商退貨運費險，去年來自新型電商的退貨運費險保費佔整體退運險業務已超過20%。



同時，創新業務上也取得了高速增長。眾安依托寵物O2O生態的佈局，寵物險年化保費突破了1億元，同比增長2.5倍以上，市佔率為國內行業頭部。此外，依托圖像識別技術和設備維修服務的佈局，以碎屏險為代表的電子設備類保險增速超65%，市場份額同樣領先。



以寵物險、碎屏險、無憂保為代表的創新業務收入同比增長了約29%，佔數字生活總保費比例提升到了19%。



報告期內，眾安還加大了自有品牌和自營渠道的建設。去年自營渠道貢獻保費規模達36億元，同比增長66.4%，占公司總體保費比例提高到18%。同時，通過生態間的交叉滲透，自營渠道的加複購率達到約33%，用戶人均收入貢獻達到506元，為用戶提供更全方位的保障。



助力全球保險業數字轉型，科技版圖不斷開拓



去年，保險行業首次發布了保險科技領域中長期專項規劃《保險科技“十四五”發展規劃》、銀保監會發布了《關於銀行業保險業數字化轉型的指導意見》等多份文件，提出了保險機構數字化線上化轉型的目標和路徑。



作為保險科技領軍企業，眾安保險持續在人工智能、區塊鏈、雲計算、大數據和生命科技等前沿技術領域探索，用科技重塑保險價值全鏈條。去年公司研發投入達到11.3億元，同比上升24.5%，佔總保費比例達到5.5%，工程師及技術人員共計1836名，占公司員工總數達48%。



眾安保險以科技力對內實現降本增效，不斷提升用戶體驗。基於雲端的分佈式核心系統“無界山”，助力眾安在2021年出具77億張保單，全年理賠客戶數達1.29億。科技賦能下，眾安的理賠線上化率超過95%，健康險全智能理賠每28秒有一個理賠結案，獲賠等待時長同比減少57%。



同時，眾安也將沉澱的保險科技經驗及技術能力，幫助保險行業參與者在業務、技術、運營、組織等各個層面實現數字化轉型。



2021年，眾安的科技輸出收入達到5.2億元，同比增長42%，其中持續性收入佔比約48%。去年，眾安共服務保險產業鏈客戶109家，同比新增34家。產品矩陣和客戶群都更加豐富，如眾安在合規科技推出的等保測評系統簽約了38家客戶，保險經代中台幫助20多家主要經代公司完成數字化轉型，抓住了線上化業務機遇。



海外佈局上，眾安科技輸出的業務版圖進一步拓展，服務的國際客戶從日本、新加坡、馬來西亞、印度尼西亞等國擴展到越南、泰國、菲律賓及歐洲。



公司與友邦保險集團成為區域科技合作夥伴，搭建了下一代分佈式保險核心系統Graphene，幫助友邦保險加速數字化，並觸達新的客戶群。眾安還與泰國最大的壽險公司之一孟泰人壽達成合作，提供輕量級SaaS核心系統產品Nano，幫助孟泰人壽加速了產品的研發週期和進入市場節奏。對於互聯網保險平台客戶，眾安則提供了整體保險金融解決方案平台Fusion，為客戶排憂解難。



2021年，眾安在香港的落子眾安國際也繼續突破發展的里程碑。眾安國際旗下虛擬銀行ZA Bank作為香港首家正式開業的虛擬銀行，不到兩年時間裡，用戶數量到去年底就已經突破50萬，存款餘額達70億港元，貸款餘額同比增長約4倍至約25億港元，業務規模始終保持行業領先地位，也是目前香港本地產品最齊全的虛擬銀行之一。



關於眾安在線財產保險股份有限公司 (股份代號: 6060.HK)

眾安在線財產保險股份有限公司（「眾安在線」或「公司」）成立於 2013 年 10 月，是中國一家領先的互聯網保險科技公司。 2017 年 9 月 28 日，眾安在線在香港聯交所上市，成為香港金融科技第一股。眾安在線於四大核心生態系統提供保險產品及解決方案，包括健康、數字生活、消費金融及汽車生態。眾安在線聚焦於保險科技領域，將自身領先的保險科技經驗及技術能力，以搭建數字新基建的方式幫助保險產業鏈的客戶實現數字化轉型。



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