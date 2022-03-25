弘陽服務2021年股東應佔溢利較去年經調整數據大增42.6%至人民幣128.0百萬元



香港, 2022年3月25日 - (亞太商訊) - 深耕長三角地區、增長迅速的綜合社區服務供應商弘陽服務集團有限公司（「弘陽服務」或「集團」，股份代號1971）公佈截至2021年12月31日止的全年業績，物業管理服務、非業主增值服務、社區增值服務三大業務線齊頭並進，管理規模和盈利能力持續提升，業績穩健增長。



2021年度業績亮點：

-- 收入達人民幣1,130.0百萬元，較2020年增加47.2%。

-- 業務類型收入明細如下：

1) 物業管理服務收入按年增加51.9%至人民幣753.6百萬元，佔總收入66.7%；

2) 非業主增值服務收入按年增加11.8%至人民幣180.3百萬元，佔總收入16.0%；

3) 社區增值服務收入按年飊升77.6%至人民幣196.1百萬元，佔總收入17.4%。

-- 毛利率為28.4%，較2020年上升了0.5個百分點。

-- 股東應佔溢利為人民幣128.0百萬元，較去年同期人民幣69.8百萬元增加83.4%。

-- 於2021年12月31日，集團總簽約項目338個，對應總簽約面積52.6百萬平方米，其中在管項目數量為234個，在管建築面積約為36.4百萬平方米，較2020年12月31日增長約34.7%。

-- 集團擁有良好的現金狀況，現金及等價物達人民幣697.6百萬元。



三維航道，積極開拓新賽道

弘陽服務實現收入達人民幣1,130.0百萬元，較2020年同期收入增加47.2%，其中社區增值服務收入大幅增長77.6%; 物業管理服務則較2020年同期增加51.9%；非業主增值服務增加11.8%。整體毛利為人民幣320.4百萬元，較2020年同期增長49.5%，毛利率達28.4%，較2020年提升0.5個百分點。股東應佔溢利為人民幣128.0百萬元，較去年經調整數據人民幣93.3百萬元增加48.2%。淨利潤率達12.2%，與去年基本持平。董事會不建議就截至2021年12月31日止年度派付末期股息（2020年: 6.2港仙）。



集團擁有良好的現金狀況，現金及等價物達人民幣697.6百萬元。集團於2021年12月31日處於淨現金狀況，財務穩健。



截至2021年12月31日，集團為中國59座城市提供物業管理服務及增值服務，簽約項目數量為338個，簽約建築面積約為52.6百萬平方米，較2020年12月31日增長約31.8%，其中在管總建築面積約為36.4百萬平方米 （商業在管建築面積4.76百萬平方米），較2020年12月31日增長約34.7%。 在管面積中來自第三方開發商的佔比由2020年的51.7%提升至2021年底的58%，公共建設及其他在管面積大增7倍，進一步證明集團的對外拓展能力。



年內，集團依託「住宅+商業」的雙輪驅動模式，佈局非住宅業態，同時加強合作和併購。集 團與武漢匯得行精英物業服務有限公司達成股權合作，在區域、業態上形成互補，提高在華中地區的市場份額；收購高力物業服務有限公司及江蘇高力美家物業有限公司兩家南京本土物業管理企業80% 的權益，實現了非住宅物業服務細分市場的跨越式發展，並填補在汽車博覽城物業管理細分領域的空白。



此外，集團亦發揮南京「大本營」優勢，拓寬城市服務賽道，進駐公建物業領域。繼2020年與南京江北新區泰山街道戰略合作進軍城市服務領域後，2021年集團與南京棲霞區西崗街道 簽訂戰略協議，圍繞公共服務、市政管理服務等領域進行項目的孵化拓展，陸續進駐多個小區，協助穩步推進老舊小區改造，將城市服務做深做透，顯示了良好的品牌聚集效應。



把服務做好，進一步提升匹配高質量增長需求的服務能力

未來，圍繞「以客戶為中心」的服務理念，以品質為先，不斷提升服務標準。針對住宅業態，集團將進一步升級社區場景化服務，優化居住體驗；針對非住宅業態，集團將以標桿效應推動市場拓展，加快非住業態的市場化拓展速度；針對城市服務，集團將依託江北新區泰山街道、棲霞西崗街道等城市服務的服務品質和品牌影響力，打造區域規模效應，持續孵化城市服務產品核心競爭力，助力基層社區治理能力提升。



把經營做好，進一步實現經營力的跨越式提升

集團將依託「住宅+商業」雙輪驅動戰略，實現管理規模穩健增長。戰略上，持續聚焦深耕大江蘇， 以及已經佈局的核心城市，加速非住業態擴張，進一步優化業態結構，提升管理密度； 戰術上，著力深耕城市服務賽道，推動市場化成果，通過招投標和戰略合作等方式，多渠道開展第三方項目的拓展。集團將進一步打造「平臺+生態」的社區增值服務鏈，滿足居民多樣化、多層次的居住生活需求。



把創新做好，進一步增強創新力，為推動高質量發展提供強支撐

物業智慧化發展是大勢所趨，也是集團可以依靠的有力工具， 「弘圖全景智慧數據平台」、「全維度計劃管控平台」、「弘陽服務APP」和「弘生活APP」四大智慧平台構成了2022年集團智慧化建設的重要內容，集團將繼續沉澱科技成果和智慧平台經驗，提升服務品質標準化水平、運營決策效率、數字決策能力與管理和即時響應速度，進而不斷提高管理精細度及管控效率。



此外，集團從踐行雙碳使命出發，緊抓智慧低碳發展新機遇，增強科技實力與自主知識產權 競爭力，助力物管服務升級。2021年，集團首次獲得一項國家知識產權局授予的實用新型專利技術，該技術充分利用人工智能和AIOT平台，實現互聯互通，全局掌握排水管網的運行狀況，快速做出防汛響應，保障業主出行安全。集團亦獲得2021中國物業服務ESG發展優秀品牌企業。



未來，弘陽服務務必踐行新時代「延安精神」， 堅守信念，不屈不撓，再接再厲，以有溫度的物業管理服務、有濃度的社區增值服務，有厚度的非業主增值服務回饋客戶，以高質量、可持續的增長回饋全體員工及廣大股東。



有關弘陽服務集團有限公司

弘陽服務於2003年在南京成立，是一家深耕長三角地區、增長迅速的綜合社區服務供應商，以實現「讓生活更有溫度」為願景，一直奉行「以誠待客，卓越服務」服務客戶。集團在江蘇省物業管理市場建立區域領先地位，並在全國範圍內得到認可。自2017年以來，集團連續四年被中指院評為物業服務百強企業之一，並於2021年物業服務百強企業中排名第19位。於2021年4月獲納入恒生物業服務及管理指數，以及於2020年12月獲富時羅素納入富時全球微型股指數。







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