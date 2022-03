亞博科技完成收購澳門通 開拓大灣區金融科技市場

香港, 2022年3月24日 - (亞太商訊) - 亞博科技控股有限公司(「亞博科技」,香港聯交所股份代號: 08279)宣佈,今日正式完成收購澳門通股份有限公司(「澳門通」)及其附屬公司,交割後澳門通將成為亞博科技的間接全資附屬公司。







自2006年獲澳門特區政府頒發金融牌照以來,澳門通一直推動著澳門本地電子支付的便利性與普惠性發展。作為澳門的領先支付服務供應商,澳門通推出全澳第一款亦是最普及的非接觸式智能支付卡。澳門通卡最初主要服務巴士收費系統,其後擴大至其他公共交通工具、停車場、政府服務、零售消費及餐飲服務等支付場景,目前已發行超過三百萬張。



其後,澳門通推出澳門首個移動支付平台——MPay澳門錢包(「MPay」),成為引領澳門電子支付發展的革新產品。MPay主要功能涵蓋線上及線下支付、轉賬、電信及水電煤等生活繳費、公共交通等。目前已有超過90%的澳門居民成為MPay註冊用戶。2019年,MPay於香港及中國內地的跨境業務,已獲中國人民銀行與澳門金融管理局的審批通過,成為獲准在中國境內跨境使用的首家總部在境外的金融機構推出的境外電子錢包。此次收購事項完成,將為亞博科技的現有業務締造龐大協同效益,通過價值鏈整合擴大集團的收益基礎。



「澳門通是本地企業,對其於澳門社會經濟的長期投入與顯著成果,亞博科技充分肯定並高度評價。」亞博科技主席兼行政總裁孫豪表示,「澳門通多年來積極投入澳門本地金融科技產業,將其電子支付應用拓展至澳門市民生活的不同層面。亞博科技的想法與澳門通一致,將以民生服務為本,在澳門通平穩過渡的同時,亦會配合特區政府將澳門打造成21世紀智慧城市,努力創新將其與亞博科技結合,投放更多的資源為用戶及商戶構築線上線下融合的消費場景和集移動支付、電子商務、本地生活於一體的多樣化平台;並拓展移動支付的多元應用,支持商戶和中小微企業藉助移動支付的發展優勢,加速服務和管理電子化、智慧化,滿足大灣區不斷升級的消費需求,為使用者提供穩定、安全和快捷的移動支付體驗,支持澳門數字經濟發展邁向全新階段。」



澳門金融管理局今年二月發佈的數據顯示,澳門移動支付交易次數從2020年約0.65億次增加到2021年約1.93億次,同比增長194%;交易總額從2020年約63億澳門元增加到2021年約185億澳門元,同比增長192%;可見移動支付在澳門市場的使用頻次與交易總額均呈持續攀升之勢。



孫豪表示,「完成澳門通的收購,標誌著亞博科技的一個重要里程碑,為集團未來從事支付業務以及金融服務生態系統戰略部署打下了堅實基礎。在《粵港澳大灣區發展規劃綱要》政策指引下,相信未來的澳門通在引領本地金融科技創新,推動澳門經濟適度多元化與促進當地金融科技產業發展的同時,亦可加深澳門與大灣區、深合區乃至內地移動金融基礎設施的互聯互通,為深挖十四億人口市場,共同開拓海外機遇,促進國際大循環作充分準備。」



關於亞博科技控股有限公司

亞博科技於百慕達註冊成立,其股份在GEM上市(股份代號:08279)。作為阿里巴巴集團的成員公司,亞博科技為阿里巴巴集團及螞蟻集團的獨家彩票平台。

詳情請瀏覽 www.agtech.com







話題 Press release summary



部門 信用卡和付款

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network