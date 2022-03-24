Thursday, 24 March 2022, 10:00 HKT/SGT Share:

來源 Society Pass Society Pass(SoPa)(社會通行有限公司)公佈2021全年財報，收入同比增長891% - 收入891%的增長(截至2020年12月31日止財政年度的收入為52,453美元，截至2021年12月31日止財政年度增至519,885美元)主要來自LeFlair生活方式平台產生的收入

- SoPa資金充足，可按計劃收購東南亞VIP三國(越南、印度尼西亞和菲律賓)的食品飲料、生活方式、旅遊、商業軟件公司。

- SoPa預計在2022年第二季度推出Society Pass忠誠度積分平台。 SoPa相信這將有助於VIP地區在線用戶及商戶數量的大幅增加。

新加坡, 2022年3月24日 - (亞太商訊) - 東南亞領先的數據驅動型忠誠度平台Society Pass 社會通行有限公司(納斯達克代碼：SOPA，以下簡稱“SoPa”)公佈了其截至2021年12月31日止財政年度的財務業績。



公司的總收入同比增長超過891％，主要來自2021年9月重新啟動的Leflair生活方式電子商務業務。 “即使受到德爾塔及奧密克戎病毒變體的影響，對SoPa而言，2021年依然是增長強勁的一年。Leflair僅在2021年最後四個月運營，但第四季度每月收入增長均達到兩位數水平。隨著這一地區的迅速復蘇，我們預計交易量及每單購物件數將有長足的增長。SoPa健全的管道和收購快速增長的電子商務平台的戰略能使我們抓住這種令人興奮的增長機遇。我們將繼續搭建下一代忠誠度平台，並在東南亞收購更多領先的電子商務公司，我們預計2022年將是SoPa的輝煌之年。” Society Pass創始人、董事長兼首席執行官Dennis Nguyen表示。



主要亮點：

- 總收入增長了891%，主要歸功於對Leflair生活方式平台的收購。

- 公司擁有充足的資金推行其商業計劃。留存現金增長超過4400%，達到2,320萬美元，主要來自2021年11月在納斯達克完成的首次公開募股，以及於2022年2月完成的1,150萬美元(所得款項總額)後續公開募股。

- 自成立以來，Society Pass已在東南亞收購了4家電子商務企業，即越南的#HOTTAB、Leflair、Handycart，以及菲律賓的Pushkart。



2022年，東南亞國家的關注焦點將轉向經濟復甦，SoPa預計將獲得進一步增長。公司有望在2022年第二季度推出Society積分，以期提高利潤率並推動商家留住客戶。此外，SoPa計劃在2022年進行更多的收購。這些收購將產生額外的收入協同效應，在擴大SoPa生態系統的同時創造成本效益。



關於Society Pass



SoPa屬於忠誠度和數據營銷生態系統，在其主要市場運營多個電子商務和生活方式平台。其商業模式側重於通過普遍忠誠點的預期流通來收集用戶數據。該系統跨多種產品服務類別無縫對接消費者和商家，培養有機忠誠度。自上線至今，SoPa已累計註冊用戶超160萬，註冊商家和品牌超5,500家。自此，SoPa投入了2年多的時間來構建專有IT架構，使用尖端組件來有效地擴展並支持其平台消費者、商家和收購業務。



Society Pass為商戶提供了便利訂單管理程序 #HOTTAB Biz (專為SoPa.asia商業合作夥伴提供)以及綜合性支付、忠實客戶管理、用戶資料分析系統POS技術方案 #HOTTAB POS和麵向中小型企業製定的金融支持計劃。



此外，越南頂級生活方式電商平台Leflair.com，菲律賓備受親睞的雜貨店送貨公司Pushkart.ph，以及越南河內領先的線上餐廳送餐服務平台Handycart.vn均屬SoPa旗下產業。請登陸 http://thesocietypass.com/ 了解詳情。



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