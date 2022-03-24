弘浩國際控股有限公司 (8375.HK) 2021年全年收益上漲37.6% 受自製鋁電解電容器產品銷售額增加帶動



香港, 2022年3月24日 - (亞太商訊) - 弘浩國際控股有限公司（「弘浩國際」或「本集團」，股份代號：8375.HK）公布截至2021年12月31日止年度的2021年全年業績。本集團的2021年全年總收益約為132.5百萬港元，較去年同期約96.3百萬港元，上升37.6%。公司自製鋁電解電容器產品銷售額由2020年約78.2百萬港元大幅增加至2021年約105.0百萬港元。2021年毛利按年增長53.3% 或約 8.1百萬港元至約23.3百萬港元。



弘浩國際在2021年的收入主要來自製造及買賣鋁電解電容器及買賣電子零件業務。其銷售收益的有關增幅主要由於本集團擴大與關鍵及新加入客戶合作的業務，以及採取進取定價策略以增加其市場佔有率所致。本集團將繼續審慎周詳地審視目前的成本及資源部署情況，並將考慮有效收緊經營成本控制，取得最大溢利。



集團主席兼行政總裁温浩然先生表示：「我們在2021年取得穏健的財務業績，尤其是在我們最大的客戶巿場 — 中國的銷售量飆升，有賴於中國在新冠疫情下，成功採用多項抗疫措施及提供援助的支持，使其經濟迅速復甦及逐步改善。」



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弘浩國際控股有限公司（「弘浩國際」或「本集團」，股份代號：8375.HK）



弘浩國際控股有限公司是一家投資控股公司。本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）主要從事製造及買賣鋁電解電容器及買賣電子零件業務。本集團的鋁電解電容器生產過程由內部研發團隊編訂，以提高生產效率並節省成本，弘浩國際自有專利生產方法，其專利已獲得中國相關部門的註冊及授權。集團母公司總部設在香港，子公司分佈在香港、東莞和韶關。本集團生產的鋁電解電容器產品用於多種電子產品，包括家用電器、視聽設備、個人電腦、汽車電子、通訊設備和玩具。



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