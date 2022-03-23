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來源 Kingsoft Corporation Limited 金山軟件公佈2021年全年及第四季度業績 持續發展「雲和協作」辦公生態系統

新遊戲表現亮眼

香港, 2022年3月23日 - (亞太商訊) - 中國領先的軟件及互聯網服務公司金山軟件有限公司（「金山軟件」或「公司」，香港聯交所股份代號：03888）公佈截至2021年12月31日止之全年業績及第四季度業績。



2021年，金山軟件錄得收益人民幣6,371.4百萬元，較去年同期增長14%。其中，來自辦公軟件及服務、以及網絡遊戲及其他的收益分別佔總收益的51%和49%。毛利為人民幣5,214.3百萬元，較上年同期增長11%；經營利潤為人民幣1,360.6百萬元。



2021年第四季度，金山軟件錄得收益人民幣1,822.1百萬元，較去年同期增長13%，較上一季增長21%。其中，來自辦公軟件及服務、網絡遊戲及其他產生的收益分別佔總收益的50%和50%。毛利為人民幣1,449.6百萬元，較上年同期增長8%，較上一季增長17%；經營利潤為人民幣331.4百萬元。



金山軟件主席雷軍先生表示：「2021年，我們堅持以技術驅動長期發展，核心業務實現穩健增長和高質量發展。金山辦公集團關注用户需求，深耕產品服務，繼續貫徹實施『多屏、雲、內容、AI、協作』的生態戰略，取得了良好經營業績。遊戲業務高度聚焦精品化，長線運營核心IP，持續豐富IP內容，並推出多款新遊戲。」



金山軟件首席執行官鄒濤先生表示：「我們的收益於2021年實現了穩健穩長，同比增長14%至人民幣6,371.4百萬元，其中辦公軟件及服務業務保持強勁增勢，年收益同比增長45%。」



業務回顧



辦公軟件及服務

2021年來自辦公軟件及服務的收益為人民幣3,264.8百萬元，較上年同期增長45%。第四季度的收益為人民幣903.9百萬元，較上年同期增長19%，較上季度增長12%。



2021年，金山辦公集團不斷豐富在雲和協作辦公場景的產品及服務，個人和企業用戶使用雲協作辦公的活躍度及粘性持續提升，推動了國內個人及機構訂閱業務雲化進程的加快。在主要產品月度活躍設備數保持穩定增長的基礎上，金山辦公集團通過不斷優化功能體驗、推動用戶雲化、提升付费功能使用度，促進了付費人數的持續增加。用戶主動上傳雲文檔數量保持高速增長、長期付費用戶比例增加，為未來個人訂閱業務的發展打下良好基礎。



在政企客戶市場，金山辦公集團抓住數字經濟浪潮中政企客戶對數據資產管理及辦公效率提升的需求，通過積極完善產品體系、提升服務體驗、拓寬生態渠道等舉措推動了政企用戶從傳統的獨立端辦公向雲和協作辦公轉化，也為後續推廣數字辦公平台解決方案打下了穩固基礎。隨著政企用戶的產品雲化程度持續加深，金山辦公集團在政企市場的滲透率將得到有效提升。



同時，我國信創產業進入發力期，在政策依託下市場空間顯著擴大，政企用戶需求明顯增加，金山辦公集團流版式軟件產品訂單豐厚，國內機構授權業務繼續保持爆發式增長。



網絡遊戲及其他

網絡遊戲及其他業務於2021年錄得收益人民幣3,106.6百萬元，於第四季度錄得收益人民幣918.2百萬元，較上年同期增長8%，較上一季增長30%。第四季度實現穩步增長主要歸功於公司成功推出若干款新手遊豐富了產品組合，旗艦端遊《劍網3》和經典劍俠2D端遊收益環比穩健增長，顯示了核心遊戲IP的持久生命力和公司堅實的研發和運營能力。



繼《劍網1口袋版》2021年4月在越南成功發佈後，其國內版《劍網1：歸來》於10月上線，上線當日獲得App Store免費榜第三名、角色扮演類第一名的佳績。11月，由朝夕光年發行的金山世遊自研手遊《武林閑俠》於中國大陸地區上線，在App Store暢銷榜的遊戲品類中最高排名第六，這是我們與朝夕光年達成深度戰略合作邁出的第一步。12月，劍俠世界系列手遊第三代產品 —《劍俠世界3》開啟不刪檔測試，上線當日榮登App Store免費榜第一名、暢銷榜第九名，獲得Apple Today首頁推薦，並榮獲硬核聯盟超明星產品推薦。



雷軍先生總結道：「展望未來，金山辦公集團將圍繞雲與協作辦公的趨勢，持續推進產品研發與技術佈局，進一步拓展企業級服務領域，全面賦能大型組織數字化轉型。遊戲業務將繼續深耕劍俠情緣經典IP，實現創新和迭代，同時持續探索高品質大作和新遊戲IP領域。我們將不斷推動科技創新升級，踐行社會責任，實現公司長期可持續增長。」



關於金山軟件有限公司

金山軟件 (3888.HK) 是一家於香港聯交所上市的中國領先的軟件及互聯網服務公司，旗下擁有金山辦公、西山居兩家主要子公司。隨著「移動互聯網轉型」的戰略實施，金山軟件在整體業務及管理模式等方面已完成全面轉型，並形成以辦公軟件及互動娛樂為支柱、以雲服務和人工智能為新起點的戰略佈局。公司在全球範圍內有超過7,000餘名員工，在國內享有重要的市場份額。更多詳情，請瀏覽 http://www.kingsoft.com。



金山軟件投資者關係:

呂 歐 電話：(86) 10 6292 7777 電郵：ir@kingsoft.com



如有垂詢，請聯絡偉達公共關係顧問：

朱奧文 電話：(852) 2894 6315 電郵：kingsoft@hkstrategies.com





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