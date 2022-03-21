Monday, 21 March 2022, 19:32 HKT/SGT Share: 順豐同城佈局快速增長行業 蘊藏極大發展潛力

香港, 2022年3月21日 - (亞太商訊) - 新消費配送第一股順豐同城（09699.HK）是國內第三方即配服務龍頭。據招股書顯示，截至2021年第一季度止，順豐同城已成為全國最大的第三方即時配送服務提供商，穩佔超11%的市場份額 。日前，中央推行的反壟斷政策讓商家能夠有更多選擇，利好第三方發展，預料即時配送市場會隨之受惠，順豐同城發展前景可期。







全場景綜合服務能力驅動規模效率雙爆發



作為即時配送領域的領跑者，順豐同城採用全場景業務模式，涵蓋廣泛的配送服務，從餐食配送等成熟場景到同城零售、近場電商和近場服務等增長場景下，均能針對不同需求提供差異化的服務。



四大全場景綜合服務能力不但滿足不同用戶需求，場景覆蓋擴展帶來更高的訂單量，騎手收入提高轉而推動履約能力不斷提升。騎手隊伍在同城內的各種配送和服務及大訂單交付都能即時落地執行，為大品牌和C端優質客戶的首選。據招股書顯示，順豐同城時效達成率超95%。憑藉高品質的騎手團隊和履約水準，服務質量及客戶口碑，公司收入2018至2020年複合年增長率高達121%。2021年頭五個月收入較2020年同期增幅達113%，遠超行業2020年至2025年複合年增長率31%。



與順豐集團實現強大協同效益



「順豐」品牌是中國物流行業最知名品牌之一，多年來已建立由戰略合作夥伴與全國消費者組成的龐大客戶群。借助母公司強大的背景實力及多年的品牌形象，其知名度和市場份額，持續為順豐同城帶來龐大的訂單量，在各業務板塊帶來協同效應，深度整合「同城生態+」戰略佈局，包括物流行業價值鏈的上游服務提供商，為客戶定制一站式綜合供應鏈物流解決方案，使順豐同城能夠擴大客戶覆蓋面並增加客戶忠誠度。



受益於母公司的訂單量，順豐同城持續擴大其運力池，降低單位成本並具能力探索新的配送場景。同時，順豐同城憑藉大規模的運力池，補充及提升順豐集團的最後一公里配送能力，尤其是在旺季或缺乏本地運力的地區。雙方不間斷緊密協同，合作共贏。



科技賦能創新助力精細化運營 盈利能力顯著改善



順豐同城以領先的技術創新及數字化運營能力為基礎，支持公司的高效精細化運營。目前，順豐同城已在CLS系統中應用大數據及AI技術，CLS系統可以讓公司有效管理業務流程，並及時支援騎手管理等其他日常管理需要。此外，通過API賦能，公司的CLS還可為商家及消費者促使便捷的訂單管理，從而提升公司的服務響應能力及穩定性，以達致更佳運營效率及降低配送成本。



強大的技術實力、多場景服務組合及品牌優勢，為順豐同城的業績增長提供有力基礎。美銀等機構發表報告指公司基於網路和規模效應將逐步顯現，預計公司毛利將在2021財年迎來拐點和2023財年虧損轉正。美銀及中金公司(CICC)分別首予順豐同城「買入」及「跑贏大市」評級，華泰證券則給予19.1港元目標價，而滙豐前海更給出的目標價達21港元。



總括而言，未來國內物流及即時配送服務行業將持續增長，憑藉全場景服務組合、領先的技術實力及家喻戶曉的口碑，順豐同城的市場份額有望持續擴大。期待公司稍後發佈的全年業績盈利改善，將為市場帶來驚喜。





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