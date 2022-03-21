Monday, 21 March 2022, 15:52 HKT/SGT Share: 光大環境2021實現逆勢增長 借「雙碳」東風提速轉型

香港, 2022年3月21日 - (亞太商訊) - 儘管面對疫情反覆、經濟預期不穩等嚴峻形勢，光大環境2021年經營業績依然穩健向好，因應國家「碳達峰」、「碳中和」的「雙碳」目標，戰略轉型步伐亦開始提速。



3月15日，中國光大環境（集團）有限公司（「光大環境」，257.HK）公佈2021年度公司及其附屬公司綜合業績。全年收益498.95億港幣，同比增長16%；EBITDA約港幣150.27億元，較2020年增長17%；集團總資產達到2002.36億港幣，年複合增長率高達25%，四年時間再造一個「光大環境」。



回顧年度內，光大環境積極把握「雙碳」目標帶來的全新機遇，全面深入落實「發展負碳企業、打造零碳工廠、追求低碳生活」的企業「三碳」行動計劃，更在更高格局和站位上，將「氣候」上升至企業發展戰略層面，明確提出環境、資源、能源、氣候「四位一體」新發展格局，實現戰略轉型提速與突破。



具體舉措上，光大環境結合中國國情自主研發並完善了垃圾焚燒、污水處理、生物質及危廢四大業務領域碳排放核算模型，用於評估自身碳排放水平並制定未來碳減排策略；成立「碳中和技術研發中心」，打造面向「雙碳」戰略的「產學研用」一體化創新平台；圍繞碳捕集技術和裝備等「雙碳」相關領域開展技術攻關；編制《環境保護與碳中和》白皮書，梳理「雙碳」實現路徑，推廣應用減污降碳技術；旗下環境規劃板塊初步建立起行業「碳核查」、「低碳、無廢、循環經濟產業園規劃」的技術諮詢能力。



依託自身業務，光大環境積極探索可再生能源技術與投資，探索EOD（生態引領發展）等新業務模式，打造「低碳」及「零碳」示範項目的同時，發掘和培育新的業務增長點，以應對市場飽和、競爭加劇、「國補退坡」等對傳統業務造成的挑戰。



依託旗下項目，光大環境旗下環保水務板塊及裝備製造板塊利用運營項目和內部廠房開展「廠內光伏」與「屋頂光伏」試點項目，均於去年成功並網發電，實現了能源結構優化。環保水務板塊項目亦積極承擔中國生態環境部溫室氣體排放實地監測試點課題，為國家相關行業碳排放核算夯實基礎。



依託融資管道，光大環境附屬公司先後於全國銀行間債券市場發行綠色定向資產支持票據、碳中和及鄉村振興綠色熊貓中期票據、以及可再生能源電價附加補助資金應收賬款為基礎的資產支持票據，募集資金逾人民幣20億元，成為綠色融資的積極支持者和參與者。



此外，碳中和、碳達峰的全球潮流也為光大環境在海外市場的拓展提供了全新機遇。2021年，利用香港發佈《香港氣候行動藍圖2050》的契機，立足香港提出「五綠」（綠色金融、綠色投資、綠色創新、綠色製造、綠色一帶一路）發展思路，旗下光大綠色環保以增資擴股形式持有佳安綠色能源有限公司60%股權，突破香港光伏市場。



光大環境管理層表示，氣候變化是全人類面臨的共同挑戰。中國「雙碳」目標以及系列配套政策的出台，帶來巨大的經濟社會結構變革，創造一系列的發展機遇。這些機遇既包括技術創新，也包括投資發展。減污降碳、協同增效，為環境治理企業提供了廣闊商機。企業要真正讀懂碳中和，讀懂國家圍繞「雙碳」目標的大政方針，並用來指導企業的轉型發展。2022年，光大環境將努力把握「雙碳」戰略機遇，挖掘新商機，培育新動能，一方面圍繞傳統業務做好低碳內功，積極探索生物質/垃圾焚燒發電CCER碳交易，探索打造「零碳工廠」；另一方面圍繞光伏發電、風電、儲能、資源再生利用、節能照明等產業機遇，探索培育新的業務增長點。







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