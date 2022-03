Friday, 18 March 2022, 18:14 HKT/SGT Share: 中國口腔連鎖第一股瑞爾集團即將上市:雙品牌覆蓋中高端市場 基石和股東陣容星光閃耀

香港, 2022年3月18日 - (亞太商訊) - 隨著人口老齡化及公眾對口腔健康意識的提高,中國口腔醫療服務需求不斷增長。根據弗若斯特沙利文報告,中國口腔醫療服務的市場規模由2015年的人民幣757億元增加至2020年的人民幣1,199億元,年複合增長率為9.6%,預示著未來行業發展空間十分廣闊。



近日,口腔醫療服務行業中的佼佼者——瑞爾集團有限公司(以下簡稱「瑞爾集團」)赴港上市,是次IPO,瑞爾集團的發行價為14.62港元,每手500股,摩根士丹利與瑞銀集團擔任聯席保薦人。



牙醫資源豐富 雙品牌戰略構築堅固護城河



據瞭解,瑞爾集團是中國口腔醫療服務的領導者,目前在中國15個主要一二線城市運營111家醫院及診所,根據弗若斯特沙利文的資料,按2020年的總收入計算,瑞爾集團是中國高端民營口腔醫療服務市場最大的口腔醫療服務提供商,同時也是中國整個民營口腔醫療服務市場的第三大口腔醫療服務提供商。



瑞爾集團運營著瑞爾齒科和瑞泰口腔兩個知名口腔醫療連鎖品牌。截至到目前,瑞爾集團在全國15個城市擁有牙椅數1271張,構成一個龐大的網絡。



在牙椅創收方面,瑞爾齒科品牌單椅位創收最高可達300萬元人民幣/年以上,瑞泰口腔品牌單椅位創收最高可達200萬元人民幣/年以上,2021財年瑞爾集團處於穩健增長階段的門店椅位單產約160萬元人民幣/年。



與此同時,瑞爾集團擁有強大的牙醫團隊。截至2021年9月30日,該公司擁有882名經驗豐富的全職牙醫,50.7%以上的全職牙醫具有碩士或以上學歷,38.5%的全職牙醫擁有10年以上的行業經驗,且許多牙醫擁有主治醫師及醫學學科帶頭人等職稱及資質,豐富的牙醫資源為其構築了堅固的行業護城河。



業績持續穩健增長 股東、基石陣容強大



財務方面,2019年、2020年及2021年,瑞爾集團的收入分別為人民幣(下同)10.80億元、11.00億元及15.15億元。其中2021財年,瑞爾集團營業收入達15億元,同比增長37.7%,同期經營利潤為1.24億元,經營現金流2.43億元,成功實現扭虧為盈。充裕的現金儲備及亮眼的業績,凸顯其卓越的綜合實力與核心競爭力。



瑞爾集團此次IPO基石投資者陣容強大,包括嘉實基金、Hudson Bay,OrbiMed奧博資本、Abax盤實資本及現代牙科,同時擁有豪華的股東陣容,包括淡馬錫、OrbiMed奧博資本、高盛、高瓴資本等。高質量的基石投資者及強大的股東背景,無疑將為公司未來的業務拓展及股價穩定打下堅實的基礎。



值得一提的是,當前,營利性醫療機構上市融資符合健康產業發展的政策導向, 醫療機構引入社會資本有利於吸引優秀人才從事醫療服務行業,提升運營效率,減少財政和民眾的負擔,增加整個醫療服務的供給保障能力。同時,能夠上市融資的醫療機構往往是行業的標杆,公司上市後,投資者和公司管理層將更加重視合規經營,維護公司的良好聲譽,從而自發的產生規範良性發展的內在動力。另外,醫療機構的服務模式絕大多數是線下實體服務,互聯網醫院占比非常小,以通過互聯網化形成壟斷,不存在無序擴張的風險,因此,瑞爾集團此時上市具備較強的先發優勢。



中長期來看,隨著公民醫療支出的增加及醫療保險服務的改善,中國口腔醫療服務市場持續擴大。另外,近年來國家頻頻出臺政策支持行業發展。在多重利好的助力下,瑞爾集團憑藉其全面的競爭優勢有望不斷受益,擴大業務規模及市場份額,實現更高的戰略目標,值得期待。





