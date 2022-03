Thursday, 17 March 2022, 23:45 HKT/SGT Share:

來源 China Everbright Ltd 穩健增長 逆勢上揚 光大控股公佈2021年全年業績 資產管理總規模突破港幣2,000億元,歸母淨利潤達港幣25.73億元

香港, 2022年3月17日 - (亞太商訊) - 中國光大控股有限公司 (「光大控股」,股份代號:165.HK) 公佈截至2021年12月31日止之全年業績。



2021全年業績亮點

-- 新增資產管理規模港幣203億元,資產管理總規模提升至港幣2,031億元,同比增長11.1%;

-- 收入總額爲港幣59.85億元,同比增長7%;

-- 派息率38%,全年派息每股港幣0.58元,每股股息同比增長18%。

-- 歸屬於本公司股東之盈利爲港幣25.73億元,同比增長14%;



報告期內,光大控股總體財務表現優異,實現收入總額為港幣59.85億元,同比增長7%;歸屬於本公司股東之盈利為港幣25.73億元,同比增長14%;每股基本盈利港幣1.53元,同比增長14%。



2021年,光大控股新增資產管理規模港幣203億元,資產管理總規模首次突破港幣2,000億至港幣2,031億元,再創歷史新高。



報告期內,光大控股總資產突破港幣1,000億元,同比上升約5%;淨資產突破港幣510億元,同比上升3.2%。



為回饋股東支持,董事會建議宣派 2021年末期股息為每股港幣0.30元,連同已付的中期股息每股港幣0.28元,全年股息為每股港幣0.58元,同比上升18% 。



2021年業務亮點



一、提質增效齊頭並進,戰略轉型彰顯成效

2021年,光大控股堅定走高質量發展路線,精心佈局、統籌謀劃、積極有為。年內,公司經營發展實現了多項突破,質量效益雙提升。公司在權威私募股權PEI300全球排名列第75位,較上年提升9位;資管規模持續提升,首次突破港幣2,000億元;總資產較去年底上升約5%,首次突破港幣1,000億元;收入、利潤、權益回報率等各項經營指標較上年均有提升。公司旗下管理基金投資的多個項目登陸上交所(科創板)、港交所、紐交所、納斯達克等交易所。



二、聚焦新舊動能轉換,科技和大健康領域投資成效顯著

報告期內,光大控股發佈了《新科技投資戰略白皮書》,明確將以PE投資為內核、以產業培育為重點、以科技佈局為支撑,扎實構建科技驅動型「PE+產業」跨境資產管理平台。公司持續優化投資佈局,按照「四個面向」的戰略引領,投資了衆多半導體和硬科技領域的優秀公司,助力破解科技領域「卡脖子」難題,並且持續加大醫療健康領域的投資,助力大健康產業快速發展。公司此前在相關領域的佈局已經結出果實,2021 年實現IPO項目15 個,其中科技、健康和環保相關的企業佔比超過80%。



三、扎實推進「雙碳」工作,ESG發展突顯全新面貌

報告期內,光大控股成立環境、社會及管治(ESG)委員會,從頂層設計出發,全面系統地開展ESG管治工作,優化公司ESG體系。公司MSCI ESG評分取得較大改善,多項指標評分創新高,獲得中國股權投資行業ESG負責任投資十佳示範等多個獎項。同期,光大一帶一路綠色基金設立戰略諮詢委員會,加强對綠色基金的戰略引領。



四、充分發揮自身優勢,跨境資管取得明顯進展

報告期內,光大控股於中國銀行間市場成功發行人民幣40億元中期票據,是2021年上半年中國境內債券市場非金融企業發行規模最大的熊猫債;與香港科技園合作成立光大香港創新中心,打造跨境「產學研商投」生態體系;成功入圍海南QDLP境外投資首批試點名單,額度3.3億美元;與多家海外頂級投資者在項目層面合作超過港幣10億元;把握市場機遇,擇機退出系列海外重點項目,退出收益較爲可觀。



五、持續孵化重要投資企業,產融結合穩步推進

報告期內,光大控股在相關重點產業領域的佈局亦取得較好進展。其中,中飛租賃機隊規模穩步擴大至152架,在ICF全球租賃商排名第8位,較上年提升1位;光大養老覆蓋全國51個城市,管理床位超過3萬張,居全國前三、央企第一;特斯聯作爲全球12家首席合作夥伴之一,爲迪拜世博會提供智慧園區建設等系列科技支持,服務全球2500萬遊客,彰顯AIOT領軍企業的技術實力。



六、積極履行責任,回饋社會服務民生

光大控股以實際行動在抗擊疫情、鄉村振興、災害救助、慈善公益等多個方面積極履行在港央企社會責任,促進香港社會繁榮穩定。公司持續推出「光大控股星聲講故事」公益項目,截至2021年底累計約28萬人次收聽,讓香港青少年更加瞭解中國歷史;贊助第十四屆全運會香港特區代表團、香港斯巴達障礙賽、香港芭蕾舞團等,推動香港文體事業發展。



在內地,光大控股通過捐助等多種形式,支持鄉村振興工作、河南防汛抗災工作,積極承擔央企社會責任。



光大控股董事會主席趙威博士表示:「2021年公司取得良好的成績,得益於股東、投資人及社會各界的大力支持,也得益於被投企業和合作夥伴的鼎力相助。2022年,光大控股董事會、管理層將堅定執行戰略目標,持續推進戰略落地,繼續打造『負責任、有擔當、高質量、可信賴』的企業品牌,努力爲股東和投資者創造更大價值,堅定向『全球領先跨境資產管理公司』邁進。」



光大控股總裁張明翱先生表示:「2022年是公司轉型發展的關鍵之年,經營發展任務艱巨。光大控股將堅决貫徹集團和董事會的要求,努力做到『穩、進、優』,强化責任擔當,聚焦主責主業,努力完成經營發展各項任務,以扎實的工作業績迎接公司成立25周年。」





