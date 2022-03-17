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來源 Sisram Medical Ltd 復銳醫療科技公佈2021年度業績 四大業務協同發展，帶動業績强勁增長

持續打造美麗健康生態系統

中國香港, 2022年3月17日 - (亞太商訊) - 復銳醫療科技有限公司（英文「Sisram Medical」；簡稱「公司」或「復銳醫療」；股份代號：1696.HK；連同其附屬公司統稱「集團」）今日公佈截至2021年12月31日止年度（「報告期」）之經審核綜合年度業績。復銳醫療是一家全球化的美麗健康集團，其美麗健康生態系統提供多元化產品組合，打造以客戶為中心的品牌，業務包括醫美設備、注射填充、美容牙科、個人護理等。



財務亮點

-- 截至2021年12月31日，年收入實現294.3百萬美元，較去年收入增加81.6%。

-- 截至2021年12月31日，年淨利潤達到32.5百萬美元，較去年淨利潤增加121.5%。

-- 截至2021年12月31日，經營活動現金流量淨額為32.4百萬美元，較去年增加25.8%。

-- 在北美地區及亞太地區銷售業績均取得大幅增長。截至2021年12月31日，北美地區所得收入為112.0百萬美元，較去年增長105.8%。亞太地區所得收入為85.2百萬美元，較去年增長95.3%。



業務亮點

-- 研發總投入為15.6百萬美元，同比增長42.3%；成功推出兩款新產品「Alma Duo」和「Alma PrimeX」。

-- 拓展兩條新業務線——(i) Copulla，創新數字牙科服務平台；(ii) LMNT，個人護理品牌，該品牌正推出基於光波能量的嫩膚家用美容儀。

-- 集團就「RT002」注射填充劑的商業化與復星產業訂立再許可協議，該產品是用於醫療美容的新一代長效肉毒素。集團現有的注射填充業務收入同比增長50.1%。

-- 集團訂立投資協議，投資金額為人民幣260萬元，用於建立天津星絲奕項目，主要從事絲素蛋白透明質酸鈉注射劑及面部埋線產品的研發、技術服務及供應。

-- 集團全資收購上海復星醫療系統（復星牙科），以進一步加强牙科業務。

-- 集團收購以色列分銷商Nova Medical剩餘的40%股權。Nova Medical現為公司全資子公司，已更名為Alma Israel。



年度股息

-- 董事會决定就截至2021年12月31日止年度宣派期末股息每股股份0.157港元（含稅）。



2022業務增長預期

基於公司的產品需求增加及截至2021年12月31日的待完成訂單，除因任何不可預見情况或市場重大變動外，集團預期2022年上半年取得的收入將較2021年同期大幅增長超過35.0%。



子公司業績表現亮眼，各市場業績均有提升，繼續聚焦研發創新，業務發展勢頭强勁

2021年，復銳醫療成熟的全球化銷售體系及分銷網絡在報告期取得總收入294.3百萬美元，較2020年增加81.6%。報告期內，所有地區收入均取得大幅增長，其中北美地區增長105.8%，亞太地區增長95.3%，拉丁美洲增長76.3%，歐洲增長49.7%，中東和非洲增長45.2%。



綜合毛利潤由2020年的90.3百萬美元增加76.6百萬美元，達到2021年的166.9百萬美元。2021年的毛利率為56.7%，較2020的55.7%增加1%。在選定地區設立直營辦公室，使公司能够縮短供應鏈，提高平均售價，從而獲得更高的品牌知名度並確保與目標客戶更好的溝通。2021年，直銷產生的收入佔比已超過分銷產生的收入，佔總收入62.0%。



報告期內，集團取得經調整淨利潤40.3百萬美元，較2020年同期增加100.0%。報告期經調整淨利率為13.7%。經營活動現金流量淨額為32.4百萬美元，較2020年增加25.8%。



2021年，復銳醫療繼續聚焦研發領域，研發人員佔比達13%。報告期內，研發費用由去年同期的11.0百萬美元增加至15.6百萬美元，同比增長42.3%。報告期內，集團還推出了「Alma Duo」和「Alma PrimeX」兩款新產品，並拓展創新數字牙科服務「Copulla」和個人護理品牌「LMNT」這兩條新的業務線，其中LMNT正推出基於光波能量的嫩膚家用美容儀。



持續推進數字化轉型和產能提升

2021年，復銳醫療繼續數字化建設，在信息系統和數字化方面進行了大量投入，包括傳統的ERP和CRM模塊、專業設備的物聯網解决方案、營銷自動化和消費者訪問。過去3年（2019-2021年），復銳醫療投資逾6.5百萬美元用於完善信息系統，包括升級ERP及CRM基礎設施，並轉移至雲端系統，用以服務不斷擴大的多元化全生態系統。同時，公司還采用新數字化工具，用於內部組織管理、組織與市場外部關係機制以及網絡安全。



在運營方面，面臨疫情挑戰，復銳醫療通過推進產量提升以應對不斷增長的全球需求，同時重點提高質量績效指標，例如提高直通率和降低新平台重大故障。



四足鼎立，鍛造創新協同的美麗健康生態系統

復銳醫療打造的美麗健康生態系統涵蓋多元產品組合及以客戶為中心的品牌，包括醫美設備、注射填充、美容牙科、個人護理等。



截至2021年，復銳醫療經營四大業務。以Alma為主的醫療美容業務實現了73.4%的收入增長。注射填充業務的收入同比增長50.1%。2021年，公司將上海復星醫療系統（復星牙科）的業務整合到復銳醫療中，同時開發了Copulla數字牙科服務。個人護理業務旗下家用品牌LMNT通過日常個護產品將健康理念融入消費者的生活。



展望未來，復銳醫療董事長兼執行董事劉毅先生表示：「復銳醫療作為復星醫療器械板塊的核心成員之一，同時也是復星美麗健康生態的核心平台，面對全球醫美行業的快速發展，我們始終堅持以客戶為中心，以科技和創新為引領，持續提升產品競爭力。2022年，我們將繼續推進復銳醫療的美麗健康生態系統，在深耕平台的同時，根據既定策略，穩步擴展復銳醫療美麗健康生態系統與復星醫療器械乃至復星整體生態體系業務之間的產品組合與生態互通，通過科技應用的提升，為客戶提供更多科學的醫美技術和產品；通過臨床應用的提升，助力行業與服務健康長遠發展；同時通過多元產品組合與市場策略，進一步滿足醫療美容健康領域的市場需求。」



復銳醫療和Alma首席執行官Lior Dayan先生表示：「2022年，集團的戰略將聚焦擴大重要市場的直銷運營，為專業人士和消費者提供市場渠道，同時完善數字化基礎設施，提升我們全球消費者品牌的認知度和喜愛度，並通過品牌形象向全球推出新產品和服務。」



關於復銳醫療

復銳醫療科技有限公司（股份代號：1696.HK）是一家全球化美麗健康集團，其美麗健康生態系統提供多元化產品組合，打造以客戶為中心的品牌，業務包括醫美設備、注射填充、美容牙科、個人護理等。復銳醫療是中國領先的醫療健康產業集團復星醫藥的控股子公司。復銳醫療於2017年9月19日在中國香港上市，是第一家在香港聯合交易所主板上市的以色列公司。



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