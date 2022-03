遠東宏信公佈2021年全年業績，營收、淨利潤雙增長，產業運營成為重要引擎

香港, 2022年3月16日 - (亞太商訊) - 中國領先的創新金融服務公司遠東宏信有限公司(「遠東宏信」或「本集團」;股份代號:03360.HK)今天公佈其截至二零二一年十二月三十一日止之全年業績(「回顧期內」)。



財務回顧

回顧二零二一年,面對紛繁複雜的國內國際形勢和各種風險挑戰,中國堅定不移地以高水平開放促進深層次改革,貨幣政策靈活適度,流動性充裕。中國宏觀環境的穩定有序為本集團期內的持續穩健發展提供了良好的外部條件。二零二一年度本集團錄得收入總額約336.44億元人民幣,實現15.85%的同比快速增長。金融及諮詢分部總體穩中有升,結構上金融服務保持增長但諮詢服務下降,產業運營分部持續29.78%大幅增長。本集團於回顧期內的普通股持有人應佔期內溢利約55.12億元人民幣,同比增長20.47%。基本每股收益爲1.36元人民幣,平均權益收益率(ROE)為14.57%,整體呈快速增長趨勢。公司董事會通過決議,建議二零二一年末期派发股息每股0.42港元。



回顧期內,本集團財務結構持續優化,非租賃業務佔收入總額(未計稅金及附加前)比例為48.75%,較二零二零年的46.90%,繼續提升。其中,普惠金融、商業保理、PPP投資、海外業務、資產業務等新型業務方向貢獻利息收入佔比為5.49%(二零二零年:3.54%);諮詢業務收入佔比為9.41%(二零二零年:13.15%);產業運營分部收入佔比為33.85%(二零二零年:30.21%)。



融資租賃深耕發展,增量價值快速顯現



金融服務方面,本集團持續深耕九大行業,持續提升服務價值內涵,準確把握經營推進節奏,全年經營業績、客戶基礎實現雙增長。經營上不斷升級迭代服務模式,充分調動百餘個區域經營單元,跟踪挖掘超十萬家目標客戶。運營上強化服務覆蓋和響應時效,通過科技賦能、計劃管理等手段,推進提升項目全流程效率。產品上立足集團資源禀賦和體系優勢,強化多產品靈活協同,服務不同場景、不同階段、不同客戶差異化、多元化的融資需求。與此同時,普惠金融、PPP投資、資產管理、海外業務、PE投資等服務功能持續豐滿,業態邊界不斷拓寬,增量價值快速顯現。



二零二一年集團金融及諮詢分部收入(未計稅金及附加前)人民幣223.47億元,同比上升9.77%,佔收入總額(未計稅金及附加前)的比例為66.15%。其中普惠金融、商業保理、PPP投資、海外業務、資產業務等新型業務方向貢獻利息收入人民幣18.56億元,同比增加79.78%。



二零二一年,本集團的淨利息差為3.21%,較上年2.85%上升了36個基點。淨利息差上升主要是由於本集團計息負債的平均成本率下降22個基點,而生息資產的平均收益率上升14個基點。



本集團一貫執行穩健的資產管理政策,持續採用嚴格審慎的資產分類政策。二零二一年末,本集團關注類資產佔比8.09%,較二零二零年末的9.56%下降了1.47%。報告期內,資產質量持續優化。本集團不良資產率略有下降,總體資產質量安全可控,於二零二一年末,不良資產率為1.06%,較上年末的1.10%下降了4個基點。



產業運營開啟成長新路徑,業績進入兌現期



產業運營方面,順應國家區域協調發展和建設健康中國的遠景目標,宏信建發、宏信健康等產業集團各有側重、穩步發展、經營貢獻佔比持續攀升,已經形成全國規模領先、具備社會影響力的產業集團。隨著本集團複合化產業運營的順利推進,産業運營分部收入持續大幅增長,宏信建發和宏信健康等產業運營板塊共實現收入(未計稅金及附加前)人民幣114.35億元,較上年增長29.78%。



設備運營:



宏信建發是本集團所設立的,中國最大的設備運營服務提供商,具有多樣化設備及強大的服務能力。宏信建發作為中國建設領域設備綜合運營服務商,獲評二零二一年全球高空作業平台租賃企業50強第四位、全球租賃百強榜(IRN100)全球租賃商第二十四位。二零二一年,宏信建發參與了北京冬奧會場館、杭州蕭山機場、北京大興國際機場、中老鐵路、京張高鐵、京禮高速等項目,以及建黨百年慶典、西安全運會、上海進博會等重大活動的現場保障工作,同時積極投身多地抗洪搶險、疫情防治工作。高效專業的服務能力得到市場充分認可,品牌知名度不斷提升。宏信建發積極拓展運營規模,持續鞏固競爭優勢。截至二零二一年末,服務網點數量達299家,覆蓋182個城市;高空作業平台、新型支護系統、新型模架系統三大業務均居市場領先。截至二零二一年十二月三十一日,宏信建發總收入人民幣61.41億元,較上年度同比增幅67.63%。淨利潤人民幣7.10億元,較上年度同比增幅43.83%。



醫院運營:



宏信健康是國內大型社會資本辦醫平台,致力於提供人人可及的高品質醫療,打造百年健康品牌。繼續落實「一套體系、一張網絡、一家醫院」的管理運營模式,全力發揮規模優勢,構建標準化、集約化的運營網絡,將高水平的醫療、康復、養老資源輸送給全國各地的廣大人民群眾。截至二零二一年末,集團控股醫院數量為29家,可開放床位數超過1.1萬張,形成覆蓋華東、華南、華北、西南、東北等區域的全國醫院運營網絡。本年度下半年,四平腫瘤醫院、納雍新立醫院、德陽五院中江分院新院區陸續開業。配合醫院規模的擴大及新院區的開設,集團亦積極推進學科人員儲備。隨著各新院區全面運營,集團預期未來毛利將進一步提升。醫院運營業務於回顧期內實現收入約40.03億元人民幣,較上年同期增長16.13%。淨利潤達1.43億元人民幣,同比增長24.22%。



融資管道豐富多元,資金成本彰顯優勢



籌資方面,於二零二一年十二月三十一日,本集團的計息銀行及其他融資總額2,302.01億人民幣,增長12.17%,主要是為支持本集團業務擴展而引發的生息的增長。



於本回顧期內,面對複雜的國內外金融環境,本集團堅持「金融+產業」戰略,在直接融資和間接融資市場均取得良好進展,債務結構持續改善,融資成本與同業相比保持明顯優勢。在直接融资市场,本集团进一步丰富债券品种,优化产品结构,新增引入可持续发展债券、短期公司债、资产支持商业票据等创新产品,降低整体成本。本集团于2021年4月发行30.89亿绿色ABS,基础资产包括光伏发电、太阳能发电、城镇园林绿化、污水处理等42个绿色项目,践行绿色发展理念,服务实体经济可持续发展;于2021年11月成功发行境内市场首单1.5亿可持续发展债券。在间接融资市场,本集团依据公司战略发展需求,在现有融资渠道的基础上持续深化与核心银行的合作关系。本集团于2021年6月成功与三井住友、渣打银行、华侨银行等八家银行签署了4.5亿美元境外绿色俱乐部贷款协议,用途涉及可再生能源、污染处理、高效能源等方面。



此外,本集團在成本方面也保持優勢,二零二一年,本集團的平均成本率為4.41%,較二零二零年度成本下降22個基點。



遠東宏信董事局副主席及行政總裁孔繁星先生表示:「回顧二零二一年,本集團在「金融+產業」戰略框架引導下,順利完成了各項經營目標。展望未來,我國發展內外環境發生深刻變化,中國經濟將進入新發展階段。本集團將繼續堅持既定戰略,緊緊依託中國經濟,堅持服務實體經濟,不斷創新服務方式,豐滿服務手段,提升服務能力。金融業務方向,傳統金融業務在深耕行業、深耕客戶的基礎上繼續升級迭代。新型業務充分利用和嫁接公司現有的資源禀賦和優勢,不斷開拓服務手法,推動整體綜合服務能力提升。產業運營方向,宏信建發將不斷鞏固市場領先地位,持續推升管理能力和運營效率。宏信健康將在「一套體系、一張網絡、一家醫院」的管理模式下,加強精細管理,提昇運營效率,實現長期持續發展,為股東、客戶、合作夥伴、員工、政府等社會各方創造了更大的價值。」





