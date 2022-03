雅各臣獲主席增持股份至超過六成

香港, 2022年3月14日 - (亞太商訊) - 從事基礎藥物、專科藥物及品牌醫療保健產品研發、生產、市場推廣及銷售的領先企業 ─ 雅各臣科研製藥有限公司(「公司」;連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:2633 ) 獲集團主席岑廣業先生於二零二一年十二月十五日至二零二二年三月十四日期間,透過其控制實體在市場上以總代價約13,460,000港元增持合共20,532,000股公司股份(「股份」),相當於平均價格每股約0.6555港元(「增持事項」)。



該增持事項佔公司於二零二二年三月十四日已發行股本總額約1.06%。增持後,岑先生合共持有1,160,808,000股股份,佔公司於相關公告當天已發行股本總額約60.01%。



岑先生對集團未來前景感到樂觀:「縱然在疫情持續之下市場環境挑戰重重,集團整體業務,尤其是非專利藥分部,表現強韌。我們將透過強大的產品組合,以及卓越商業和運營能力,持續實現集團的增長潛力。本人對集團的未來前景及長遠發展充滿信心。」



岑先生表示,會考慮在法規容許的範圍內進一步增持公司的股權。



關於雅各臣科研製藥有限公司(股份代號:2633)

雅各臣是香港領先的醫藥公司,擁有垂直整合的業務,包括基礎藥物及專科藥物的研發、生產、分銷、銷售及物流。作為香港主要的非專利藥供應商,集團在香港私營及公營領域,具有最廣泛的銷售及分銷的市場覆蓋,並積極向策略性選擇的亞洲市場伸延擴展。集團於香港設有10間PIC/S GMP認證的非專利藥生產設施,並在各種治療藥物類別中擁有廣泛的產品組合與享有優越市場地位。



同時,集團一直致力透過增加各種高增值產品,策略性地擴大其非專利藥的產品組合。扎根香港,集團已於中國、澳門、台灣、新加坡及柬埔寨開設營運子公司,建立區域性商業平台,以把握亞太區及大中華地區的市場潛力。而自 2017 年 6月 1 日,集團獲納入 MSCI 香港微型股指數成份股。更多詳情請瀏覽雅各臣科研製藥有限公司網站:http://www.jacobsonpharma.com/



傳媒查詢:

縱橫財經公關顧問有限公司

李惠兒 電話: (852) 2864 4834 電郵: vicky.lee@sprg.com.hk

高文萱 電話: (852) 2114 2370 電郵: rachel.ko@sprg.com.hk

黃靖雯 電話: (852) 2114 4900 電郵: mandy.wong@sprg.com.hk

傳真: (852) 2527 1196





話題 Press release summary



部門 金融, 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network