廣發証券策略：A股整體環境得到改善，具備中長期配置價值

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香港, 2022年3月14日 - (亞太商訊) - 3月以來，市場情緒波動較大。廣發証券首席策略分析師戴康發佈研報，認為經歷了前期的快速回調後，當前A股估值有明顯消化，前期負面情緒明顯釋放，A股整體環境得到改善，已經具備中長期配置價值，建議持續關注低PEG品種。
報告指出，3月10日，A股迎來全面反彈，上證綜指上漲1.22%，深證成指上漲2.18%，創業板指上漲2.67%，醫藥、電力設備、建材、食品飲料、基礎化工等行業領漲。如運用「賠率-勝率」框架來分析當前A股投資邏輯，首先，從賠率視角來看，當前萬得全A的股權風險溢價處於2010年以來的均值+0.5倍標準差位置；萬得全A相對債券的回報率處於2010年以來的均值+1倍標準差之上，股票的中長期持有性價比已經較高；此外，當前上證指數、滬深300、創業板指的動態估值分別處於2010年以來的30%、 51%、45%分位數，主要寬基指數已經具備中長期配置價值。
如從勝率視角來看，也同樣有所改善。首先，俄烏局勢大概率正走向緩和的方向：俄羅斯外交部發言人瑪麗亞·扎哈羅娃3月9日在記者會上表示，與烏克蘭方面開展的談判「已取得一些進展」，在此消息刺激下，3月9日歐美主要指數均大幅反彈，同時商品指數普遍回調，一定程度上緩解全球「滯脹」的擔憂；其次，今年《政府工作報告》顯示進一步強調「穩增長」重要性，類似為股票提供了一個上漲期權。
此外，全球風險偏好也趨於改善，外資流出持續性難以維持。近期的外資大幅流出主要原因是全球風險偏好的波動：16年以來，恐慌指數VIX與北上資金淨流入呈顯著負相關係，3月以來VIX持續在30%以上的高位導致北上資金持續淨流出，但3月9日俄烏情勢緩和下VIX大幅下行7.6%，同時外部股市強力反彈+原油大跌，外資流出持續性難以維持。
綜合上述，廣發証券首席策略認為A股已經具備中長期配置價值，建議關注低PEG品種：（1）「供需缺口」通脹邏輯受益的資源/材料（煤炭/鋁/鉀肥）；（2）「舊式」穩增長仍會承載「穩定器」作用（地產/建材/煤化工）；（3）「新式」的穩增長抓手，比如受益于能源安全且PEG較低方向（數字經濟/光伏）。
風險提示：疫情惡化超預期，國內外政策超預期收緊。
免責聲明：本文所表述觀點不構成投資建議，投資者需自主作出投資決策並自行承擔投資風險。除非法律法規有明確規定，在任何情況下廣發証券不對因使用相關內容而引致的任何損失承擔任何責任。
話題 Press release summary
部門 金融
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