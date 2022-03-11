Friday, 11 March 2022, 10:36 HKT/SGT Share: 朝雲集團（6601.HK）發力寵物主糧，從站穩賽道到價值躍升

香港, 2022年3月11日 - (亞太商訊) - 近日，北交所“寵物食品第一股”網上打新結果出爐，獲配比例僅0.09%，投資者申購火熱。寵物主糧領域被市場視為黃金賽道，一方面是市場規模迅速擴大，另一方面是資本對於賽道價值的認同。2021年寵物行業融資中食品領域占16起，投資熱度最高。基於行業基本面的景氣，相關已上市公司的基本面亦呈積極變化，成為值得長期追蹤的高潛力玩家，近期重磅進軍寵物主糧市場的朝雲集團（6601.HK）就是其一。



01 在廣闊市場中搶佔競爭高地

朝雲集團（6601.HK）於2019年以寵物用品品牌“倔強尾巴”進軍寵物賽道，上市4個月即獲得天貓寵物香水除味類目第一，並成為天貓“最具潛力寵物新銳品牌”和京東“寵物十大新銳品牌”，其後獲“2021年度國潮新消費品牌勢力榜”頒發最佳“寵物新消費品牌”，更入選“2021新物種爆炸寵物DTC年度案例”，被稱為“寵物友好的科學品牌”，受到行業及消費者的充分肯定。



寵物用品業務穩步發展，朝雲集團於2021年又進軍寵物主糧業務，推出寵物食品品牌“倔強嘴巴”，並通過與中糧營養健康研究院、亞太寵物養護（國際）研究中心、山東帥克等頂尖研發及供應鏈資源達成戰略合作，為主糧業務奠定了硬核的產品力優勢，主打“0肉粉，真鮮肉”的主糧產品受消費者一致好評。



而在日前，朝雲集團官宣由著名主持人楊迪擔任“倔強嘴巴首席鏟屎官”，通過與楊迪盡職鏟屎官形象多維度結合，迅速拉近倔強嘴巴與消費者的距離，同時佈局全網社交媒體曝光矩陣以及寵物垂類達人種草矩陣，大力提升品牌知名度、美譽度以及產品口碑，全方位重點打造寵物品牌影響力。身為品牌代言人同時也是養寵人群的楊迪，親自前往倔強嘴巴鮮肉夢工廠見證6小時鮮肉成糧的全過程，帶領廣大鏟屎官瞭解倔強嘴巴凍幹鮮肉貓糧的生產工藝。楊迪在參觀過程中忍不住品嘗了“倔強嘴巴凍幹鮮肉貓糧”，並直呼：“很鮮！真的很鮮！”，當日即登上全國熱搜，引破億關注量。不少網友表示，“這款倔強嘴巴鮮肉貓糧實力真的太硬核，看到楊迪吃了，我就放心了。”



行業視角下，從以寵物用品進軍寵物賽道，到在行業中站穩，再到精准的細分市場，眼下朝雲集團無疑已經成為寵物領域的“新興代表”，本次“重注”發展寵物主糧業務，可見其在寵物賽道上做強做大的堅定決心，從產品到品牌，多方位深入佈局，進而搶佔競爭高地。



02 集團軍優勢支撐寵物主糧領域探索

從過往經驗上看，線下管道和供應鏈建設是寵物食品品牌建設的關鍵環節。瑪氏、雀巢等在全球佔據大部分市場份額的國外寵物食品品牌，本身也是規模龐大的快消品集團，也正是基於較高的品牌知名度、具優勢的線下商超管道等，才得以在早期搶佔國內寵物食品市場。與之雷同，朝雲集團作為中國領先的消費品企業同樣具有完善的線上線下管道，以及多品牌、多品類運營經驗，並正在不斷壯大品牌優勢，也即是最有望搶佔消費者心智，分享巨大市場紅利的玩家之一。



與此同時，持續創新能力和產業供應鏈能力，將在寵物產業賽道中擁有先發性優勢。朝雲集團積極佈局上游供應鏈，不斷完善研發、生產加工供應鏈條，通過縱深發展和橫向發展，無疑可大力加強品牌的核心競爭力。



從過往成果來看，成功打造威王、超微、貝貝健、西蘭等知名品牌的朝雲集團，每進入一個品類必做出領先甚至第一的品牌。正是不斷拓展的“線上+線下”全管道鋪墊，以及在供應鏈方面的精准佈局，加上優秀管理層的豐富經驗，使其支撐起加碼寵物主糧賽道的底氣。



03 結語

寵物食品行業在中國市場仍有較大上升空間，由此帶來的回報確定性，構成了產業鏈上下游、消費者和投資者帶來巨大價值的“好賽道”。朝雲集團大力發展寵物主糧業務，或將為公司業務提供更廣闊的發展空間。



市場角度下，朝雲集團或具有一定提升預期，其成長潛力不容小覷而估值正處歷史低位，摩根士丹利此前亦發佈研報指，預計其在2022或2023年恢復增長，同時派息比率可能會超過60%，風險回報佳，維持“增持”評級；天風證券則表示，預計其2022年淨利有望大幅增長，維持“買入”評級。







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