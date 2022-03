Friday, 11 March 2022, 10:36 HKT/SGT Share: 朝雲集團(6601.HK)發力寵物主糧,從站穩賽道到價值躍升

香港, 2022年3月11日 - (亞太商訊) - 近日,北交所“寵物食品第一股”網上打新結果出爐,獲配比例僅0.09%,投資者申購火熱。寵物主糧領域被市場視為黃金賽道,一方面是市場規模迅速擴大,另一方面是資本對於賽道價值的認同。2021年寵物行業融資中食品領域占16起,投資熱度最高。基於行業基本面的景氣,相關已上市公司的基本面亦呈積極變化,成為值得長期追蹤的高潛力玩家,近期重磅進軍寵物主糧市場的朝雲集團(6601.HK)就是其一。



01 在廣闊市場中搶佔競爭高地

朝雲集團(6601.HK)於2019年以寵物用品品牌“倔強尾巴”進軍寵物賽道,上市4個月即獲得天貓寵物香水除味類目第一,並成為天貓“最具潛力寵物新銳品牌”和京東“寵物十大新銳品牌”,其後獲“2021年度國潮新消費品牌勢力榜”頒發最佳“寵物新消費品牌”,更入選“2021新物種爆炸寵物DTC年度案例”,被稱為“寵物友好的科學品牌”,受到行業及消費者的充分肯定。



寵物用品業務穩步發展,朝雲集團於2021年又進軍寵物主糧業務,推出寵物食品品牌“倔強嘴巴”,並通過與中糧營養健康研究院、亞太寵物養護(國際)研究中心、山東帥克等頂尖研發及供應鏈資源達成戰略合作,為主糧業務奠定了硬核的產品力優勢,主打“0肉粉,真鮮肉”的主糧產品受消費者一致好評。



而在日前,朝雲集團官宣由著名主持人楊迪擔任“倔強嘴巴首席鏟屎官”,通過與楊迪盡職鏟屎官形象多維度結合,迅速拉近倔強嘴巴與消費者的距離,同時佈局全網社交媒體曝光矩陣以及寵物垂類達人種草矩陣,大力提升品牌知名度、美譽度以及產品口碑,全方位重點打造寵物品牌影響力。身為品牌代言人同時也是養寵人群的楊迪,親自前往倔強嘴巴鮮肉夢工廠見證6小時鮮肉成糧的全過程,帶領廣大鏟屎官瞭解倔強嘴巴凍幹鮮肉貓糧的生產工藝。楊迪在參觀過程中忍不住品嘗了“倔強嘴巴凍幹鮮肉貓糧”,並直呼:“很鮮!真的很鮮!”,當日即登上全國熱搜,引破億關注量。不少網友表示,“這款倔強嘴巴鮮肉貓糧實力真的太硬核,看到楊迪吃了,我就放心了。”



行業視角下,從以寵物用品進軍寵物賽道,到在行業中站穩,再到精准的細分市場,眼下朝雲集團無疑已經成為寵物領域的“新興代表”,本次“重注”發展寵物主糧業務,可見其在寵物賽道上做強做大的堅定決心,從產品到品牌,多方位深入佈局,進而搶佔競爭高地。



02 集團軍優勢支撐寵物主糧領域探索

從過往經驗上看,線下管道和供應鏈建設是寵物食品品牌建設的關鍵環節。瑪氏、雀巢等在全球佔據大部分市場份額的國外寵物食品品牌,本身也是規模龐大的快消品集團,也正是基於較高的品牌知名度、具優勢的線下商超管道等,才得以在早期搶佔國內寵物食品市場。與之雷同,朝雲集團作為中國領先的消費品企業同樣具有完善的線上線下管道,以及多品牌、多品類運營經驗,並正在不斷壯大品牌優勢,也即是最有望搶佔消費者心智,分享巨大市場紅利的玩家之一。



與此同時,持續創新能力和產業供應鏈能力,將在寵物產業賽道中擁有先發性優勢。朝雲集團積極佈局上游供應鏈,不斷完善研發、生產加工供應鏈條,通過縱深發展和橫向發展,無疑可大力加強品牌的核心競爭力。



從過往成果來看,成功打造威王、超微、貝貝健、西蘭等知名品牌的朝雲集團,每進入一個品類必做出領先甚至第一的品牌。正是不斷拓展的“線上+線下”全管道鋪墊,以及在供應鏈方面的精准佈局,加上優秀管理層的豐富經驗,使其支撐起加碼寵物主糧賽道的底氣。



03 結語

寵物食品行業在中國市場仍有較大上升空間,由此帶來的回報確定性,構成了產業鏈上下游、消費者和投資者帶來巨大價值的“好賽道”。朝雲集團大力發展寵物主糧業務,或將為公司業務提供更廣闊的發展空間。



市場角度下,朝雲集團或具有一定提升預期,其成長潛力不容小覷而估值正處歷史低位,摩根士丹利此前亦發佈研報指,預計其在2022或2023年恢復增長,同時派息比率可能會超過60%,風險回報佳,維持“增持”評級;天風證券則表示,預計其2022年淨利有望大幅增長,維持“買入”評級。







