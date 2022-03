Thursday, 10 March 2022, 18:28 HKT/SGT Share: 國美零售2022年2月核心運營數據持續強勁 當月GMV同比提升超30% 積極升級新型門店 突顯線下核心競爭力

香港, 2022年3月10日 - (亞太商訊) - 在新零售的時代背景下,國美零售聚焦用戶家庭需求,積極發展「家•生活」戰略,踐行「全零售」理念,系統打造了「線上、線下、供應鏈、共享共建、物流、大數據&雲」六位一體的集成集約、互聯互通、共享共建的全零售生態共享平台。在清晰高效的戰略引領下,公司的經營數據持續向好,基本面扎實穩健。於3月10日,國美零售召開了2022年2月「家·生活」戰略業務進展全球投資人電話會議,向投資者詳細闡述未來發展規劃,並分享了公司2022年2月的核心運營數據,相關數據如下。



1) 國美當月整體GMV同比提升30%以上。

2) 國美現有門店從電器賣場升級為展示體驗新型門店。目前已經和70%以上的主流供應商完成基於新模式的合同簽約。

3) 真快樂2月月活達7000萬,平均日活約350萬。

4) 國美新模式店(含國美家)已簽約項35家,擬簽約70家,管理面積約100萬平方米。

5) 截至2月,SKU數已近200萬。

6) 安迅物流第三方業務比例已達48%以上。

7) 共享共建已構建完成供應鏈平台和流量平台,實現數據共享、會員打通和積分互換,引進了KOL/KOC、生產商、渠道商三端入駐。截至2月底,入駐的KOL/KOC已達2000個以上,生產商4200家,渠道商6000家;

8) 圍繞「家生活」戰略,國美計劃以家庭為單位劃分和更好地服務於國美的會員和用戶,2022年全年預計服務家庭數在5000萬至1億戶,到今年12月預計每個家庭在國美生態內娛樂和消費等時長實現月均8至10小時,月均消費金額約600至1000元,家庭全員消費規模全年預計實現3600億至1.2萬億元。



今年是國美「家·生活」戰略第二階段實施的強化落地年,在線上方面,公司透過真快樂APP的「樂」、「購」兩大板塊滿足消費者全方位、個性化的商品和服務需求,並通過視頻導購等形式重新定義銷售各環節交互場景,實現由傳統消費向新型消費的升級,獨特的優勢提升了用戶在國美生態的轉化率和留存率。在線下方面,公司積極將原有門店升級具備新模式店,建設全場景展示體驗模式。在物流方面,國美自建物流體系安迅物流可實現涵蓋大中小件的商品流通,提高經營效率,同時目前物流第三方業務佔比達48%,有望打造新的收入增長點。此外,國美的共享共建平台整合線上數據資源,成為社會化全零售資源聚合及全局數智化分發共享的平台,使其交易規模得到進一步拓展。



上述舉措不但促進了國美整體GMV的提升,形成良性循環,增強規模化降本增效作用,更能為公司創造了較大的盈利提升空間。首先,大家電和套購模式能確保毛利相對穩定;其次公司的定製化產品能自主定價,隨著定製化產品比例提升,毛利空間將更為可觀;第三,隨著規模效應,期間費用率和履約費用率將持續降低,帶動整體淨利率上升。



從國策層面來看,在後疫情時代,促消費穩內需,支持實體經濟的復蘇和繁榮,是未來中國經濟工作的重中之重,當中推動市場下沉更是促消費的重要抓手之一。國美近年積極深耕縣域級市場,並在下沉市場方面取得明顯優勢。在物流配送下沉方面,安迅物流目前已覆蓋全國99%的四級位址,實現超過80%的鄉鎮級地址覆蓋,可向消費者提供多種多樣的時效服務,觸達超95%以上的中國消費者。在供應鏈、商品及服務下沉方面,國美開展了多項舉措。線上方面,公司通過真快樂APP開闢「發現中國美·鄉村振興」頻道,大力開展鄉村直播類的活動,充分發揮國美深耕行業35年的供應鏈優勢,提供更多真低價好貨,助力鄉鎮百姓品質生活升級。線下方面,通過技術、商品、物流、服務多方面賦能,大力拓展縣域店,帶動縣域、鄉鎮市場的消費。截止2021年6月底,國美已經有超過2500家縣域店。



在行業變革方面,消費新業態新模式使零售形式和渠道更趨多元化,線上線下邁向一體化,線下渠道逐漸摒棄傳統的鋪貨價值,向體驗感轉型。線下場景式展廳將成為新零售生態閉環中的重要組成部份。因此,國美深耕零售市場35年的優勢尤其突顯,公司擁有鋪設全國的超4000家門店,並且對線下渠道進行場景化、體驗化、數位化改造,線上通過「真快樂」APP實現全量SKU展示和銷售,實現真正的線上線下一體化融合發展。國美目前的線下優勢,特別是新模式店的升級,很難在短時間內被複製,從而形成了獨特的核心競爭力,其線上線下互補融合更可為用戶打造全場景體驗式消費模式,提供專屬於國美的特色服務,從而激發用戶消費潛力,滿足用戶多元化消費需求,帶來消費新增長點。



在國家持續釋放促消費政策紅利的環境下,國美身處的家生活賽道將迎來新的增長點,為其發展帶來新動能、新機遇。隨著六大平台相互賦能,零售新基建和公平新生態逐步落地,國美的生態閉環將更趨完善穩固,從而有效形成全渠道、全品類、全場景的新消費模式,以促進零售業高質量發展,更好地服務中國家庭,助廣大社會創建美好生活。





