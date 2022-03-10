Thursday, 10 March 2022, 16:50 HKT/SGT Share: 深耕口腔醫療服務黃金賽道 中國口腔連鎖第一股瑞爾集團招股進行中

香港, 2022年3月10日 - (亞太商訊) - 近年來，隨著人口老齡化及公眾對口腔健康意識的提高，中國口腔醫療服務的需求不斷增長。近日，又一頗為引人關注的實力公司——瑞爾集團有限公司（以下簡稱「瑞爾集團」）赴港上市，當前該公司正在招股，公司此次發行46,527,500萬股，發售價為14.62港元，每手500股，預計將於3月22日掛牌上市。據10日早間市場訊息，瑞爾集團此番發售股份的國際配售部分已獲足額認購。



瑞爾集團此次基石投資者陣容強大，既有4家知名機構嘉實基金、Hudson Bay，OrbiMed奧博資本和Abax盤實資本，也有領先的義齒器材供應商現代牙科（3600.hk）。5名基石投資者按照發售價認購總額6500萬美元，禁售期為6個月。摩根士丹利及瑞銀集團為聯席保薦人。瑞爾集團同時擁有豪華的股東陣容，包括淡馬錫、OrbiMed、高盛、高瓴資本等知名投資機構。



深耕各類口腔醫療服務業務 擁有強大的牙醫團隊及遍及全國的業務佈局



據悉，瑞爾集團成立於1999年，旗下運營兩個品牌：瑞爾齒科（領先的高端品牌）和瑞泰口腔（快速增長的中端品牌），經過20餘年的發展，目前該公司已成為中國領先的口腔醫療服務集團，業務遍及全國15個城市。



根據弗若斯特沙利文的資料，按2020年的總收入計，瑞爾集團是中國高端民營口腔醫療服務市場最大的口腔醫療服務提供者，同時亦是中國整個民營口腔醫療服務市場的第三大口腔醫療服務提供者。



截至2021年9月30日，瑞爾集團擁有882名經驗豐富的全職牙醫，50.7%以上的全職牙醫具有碩士或以上學歷。公司38.5%的全職牙醫擁有10年以上的行業經驗。三年或以上工作經驗的全職牙醫留存率為95.8%，顯示出極高的留用率，同時，優質的醫生資源凸顯公司行業競爭優勢及品牌影響力。



瑞爾集團致力於為醫生搭建能夠不斷實現自身價值的平臺，側重於牙醫的招聘、培訓、職業發展和價值共用，吸引和留住優秀醫生。主要包括：長期的校園招聘和資深牙醫和專家招聘賦能體系、清晰的管理和技術發展路徑、系統的激勵機制：如試行合夥人機制、設立占比高達22.42%的ESOP員工持股計畫，其中2021年10月1日，ESOP中約45%的激勵份額已授予給了一線的醫護人員。



獨特互補的雙品牌戰略 帶來忠誠和不斷增長的客戶群



與此同時，瑞爾集團制定瑞爾和瑞泰品牌的雙品牌戰略，為不同經濟和區域背景的患者提供專業、獨特及高品質的口腔醫療服務。截至2021年9月30日，該公司在中國15個主要一二線城市運營111家醫院及診所，擁有牙椅數近1300張。



瑞爾集團通過運營互補品牌及差異化定價，可以在各個區域迅速擴張，不斷拓展其業務版圖，進而維持和提高成熟診所的收入和盈利能力。區別於瑞爾齒科的純自建模式，瑞泰口腔通過「自建+並購」雙輪驅動的模式進行擴張。2014年在成都通過異地自建開設了首家口腔醫院，其後截至2020年底新增了五家自建診所，2015財年至2021財年，瑞泰在成都業務收入年複合增長率達100%；而在重慶則通過收購當地一家連鎖品牌的十家診所快速進軍當地市場，隨後截至2021財年已新開設一家二級專科醫院及六家診所，2016至2021財年收入年複合增長率為35%。



憑藉著優質的服務和卓越的客戶體驗，近年來瑞爾集團的客戶滿意度和品牌美譽度不斷提升，獲得了患者的高度認可。2021財年，瑞爾集團的總接診人次為1,371,046人次，同期忠誠客戶複診率為45.8%，過往三年的客戶滿意度為97%。



高度忠誠和不斷增長的目標患者群，也帶來了業績上的提升。財務資料顯示，2021財年，瑞爾集團營業收入達15億元，同比增長37.7%，同期經營利潤為1.24億元，經營現金流2.43億元，公司無懼疫情衝擊保持穩健增長，成功實現扭虧為盈。



此外，截至2021年3月31日，瑞爾集團經調整EBITDA（息稅折舊及攤銷前利潤）為3.59億元，經調整EBITDA利潤率為23.7%。截至2021年12月31日，瑞爾集團擁有現金及現金等價物為人民幣11億元，充裕的現金儲備，支撐其持續增長。



基於標準化及數位化平臺的運營模式 身處黃金賽道未來可期



除此之外，瑞爾集團還是中國為數不多的基於平臺實現標準化運營、具有一定規模的口腔醫療服務提供者之一。為確保服務品質和運營效率，該公司建立了涵蓋醫療品質控制、用於運營管理、採購、病歷管理和患者關係管理的SaaS系統的標準化及數位元化平臺模式，使牙醫能夠以高效和一致的方式在各醫院及診所為患者提供高品質的口腔醫療服務。根據最新招股書，於往績記錄期間，瑞爾集團超過22%的新患者是通過已有患者推薦而來。



根據弗若斯特沙利文報告，中國民營口腔醫療服務市場的規模由2015年的人民幣433億元增加至2020年的人民幣831億元，年複合增長率為13.9%，並預測於2025年達至人民幣2,414億元，預測期間的年複合增長率為23.3%。其中，高端民營口腔醫療服務市場的規模由2015年的人民幣13億增加至2020年的人民幣26億元，年複合增長率為15.2%，龐大的市場規模及廣闊的增長空間，讓口腔醫療服務行業已成為長期看好的黃金賽道之一。



瑞爾集團作為該領域中的領導企業，未來，在行業高速增長和科技增效的背景下，憑藉其獨特的核心競爭力、差異化的品牌戰略及良好的口碑，有望維持高速增長態勢，成功登陸香港資本市場，或成為其高速發展的加速器，值得期待。







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