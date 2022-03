Thursday, 10 March 2022, 16:40 HKT/SGT Share: 多點突圍多場景發力 順豐同城構築深厚護城河

香港, 2022年3月10日 - (亞太商訊) - 又到財報季。於去年底敲開港交所大門、有「新消費配送第一股」之稱的順豐同城(09699.HK)即將發佈上市以來首份成績單。儘管具體資料未知,但從近期多家機構對其發佈的密集研報和春節、情人節等節日業務表現來看,大概率不會讓人失望,也帶給投資者無數期待。





多點突圍,多場景發力



大環境複雜動盪,疫情多點爆發、物流受限,又疊加春節假期等因素影響,即時配送的生意能否突破市場預期,不少行業專家選擇了順豐同城作為重點觀察對象。



市場節奏越多變混亂,越能體現企業定力,這個結論正被順豐同城所驗證,有幾個關鍵時刻可一規端倪。



春節期間,在「就地過年」的倡議下,年貨等品類的即時配送服務成為了春節期間的物流爆點。而順豐同城啟動「春節不打烊」,以充足運力和優質配送服務,全力保障春節期間的全場景訂單配送需求,實現年貨平均1小時達。以過年剛需「年夜飯」為例,順豐同城已與香格里拉、同慶樓、金戈戈等多家高端餐飲品牌達成合作,打造高時效、高品質、高標準的年夜飯專送服務,將高端年夜飯體驗「一鍵」急送到家。



即便並無公佈具體資料,但據記者了解,春節期間,僅僅除夕當天(1月31日)的年夜飯日單量就比去年上升152%,收入同比上升159%。



而剛過去2月14日情人節,順豐同城又發揮強大運力體系,結合創意行銷「口罩情話」,以既有溫度又有效率的服務,進一步滿足新消費時代下個性化的急送服務需求。僅僅是鮮花蛋糕訂單,其發單量同比增長467.9%,完單量同比增長375.7%,成績可謂亮眼。



記者還注意到,日前順豐同城已低調上線跨城際的「專享急件」服務,採用「同城急送專屬資源上門取件+最優高鐵班次配載+同城急送直取直派」的運輸方式,打造經濟圈和省內跨城流向的高鐵「跨城急送」模式,跨城半日即可達,網紅小吃跨城嘗不是夢。



順豐同城在需求洞察與運營策略上有足夠優勢,業務場景持續擴張,在實現自身訂單量與行業口碑的再度攀升之餘,也顯現出持續高成長股的投資亮點。



健康業務築護城河,長遠發展有保障



順豐同城業務快速覆蓋餐飲、商超、生鮮、服裝、醫藥、3C 數碼、辦公急件等全場景範圍,並以專業和定制化的即配服務矩陣,贏得了越來越多客戶的信賴。截至2021年5月31日,順豐同城急送平台註冊的商家數量達53萬戶,用戶數達1.26億。可以看出,多元、健康的業務構成,為順豐同城的長遠、可持續發展提供了堅實的保障。



在B端業務方面,順豐同城始終維持高速增長態勢,一直是眾多KA商家的頭號選擇。在線上去中心化的趨勢下,其獨立第三方的稀缺性,對很多新資本、新流量來說具有戰略價值。新零售品牌、中小型外賣玩家、沒有物流能力的大型二級電商平台、跟商流渠道有流量競爭的團隊,都更青睞於順豐同城。官方資料顯示,順豐同城的註冊商家數量於2018年12月31日至2019年12月31日期間增加247.0%,至2020年12月31日進一步增加241.3%。



其C端的業務增長同樣喜人。一方面,順豐同城面向C端用戶打造的取、送、買、辦等服務體系,能滿足全場景的新消費全鏈路配送需求。另一方面,隨著B端的定制化服務延伸到C端用户,順豐同城的業務場景正在進一步拓展,包括緊急商務函件/合同、汽配、奢侈品、個人證照、鑰匙等物件的跨城急送,也催生一些新的消費需求。可以預見,跨城急送的業務模式將幫助順豐同城覆蓋更多服務場景,借此推動C端業務獲得新的增長。而B端和C端業務的融合也能更好地盤活組織運力,提高運力效能,使順豐同城業務模式更加健康,未來發展更加向好。



憑藉獨立第三方屬性,順豐同城擁有更廣闊的發展空間,也讓市場得以進一步窺探其發展潛力。



目前,中金及美銀等機構均認可順豐同城多元業務模式和高增速,分別給予公司「買入」及「跑贏大市」評級;更有機構給出19.1港元的目標價,較目前股價有大幅上升空間。



從各方因素來看,順豐同城這個新消費配送第一股的獨特價值正在持續釋放。我們有理由相信,順豐同城將會在動盪市場中脫穎而出,用漂亮的成績單為市場帶來驚喜。





