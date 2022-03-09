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來源 EC Healthcare 醫思健康主席鄧志輝進一步增持公司股份 對集團發展前景充滿信心

香港, 2022年3月9日 - (亞太商訊) - 香港最大非醫院醫療服務機構* ── 醫思健康（「公司」，連同附屬公司，總稱「集團」；香港聯交所股份編號：2138）欣然宣佈，於2022年3月7日，集團主席、行政總裁及執行董事鄧志輝先生（「鄧先生」）進一步於公開市場新增購入1,000,000股，涉資逾724.6萬港元，每股股份平均價格約7.2465港元。此前，鄧先生已於今年共增持3次總計115萬股，平均價分別為9.194港元，8.49港元，8.18港元。是次進一步增持完成後，鄧先生持有的股份數為721,927,610股，持股比例由61.18%增至61.26%。



醫思健康於過去一年積極通過內生增長和外延併購進行大健康市場的整合，鞏固市場領先地位。近日香港抗疫形式嚴峻，集團亦積極通過旗下的普通科門診，專科門診，體檢中心，疫苗中心及化驗中心為市民提供抗疫醫療服務。展望未來，管理層對集團業務的長遠向好發展態勢維持信心，集團將會持續加強資訊科技，品牌和服務的投入，以強化自身的大健康閉環，以為客戶提供更優質全面的服務。



關於醫思健康

香港最大非醫院醫療服務供應商*醫思健康以預防及精準醫療為業務核心，透過多元服務整合發展醫療人工智慧，配套高端品牌及優質客戶服務，致力為客戶提供最專業、安全、有效的醫療健康服務。集團為恆生綜合指數成份股及MSCI香港小型股指數。



集團目前直營的診所／服務中心主要位於大灣區，提供一站式醫療及健康服務。服務涵蓋面極廣，旗下主要知名服務品牌包括連續多年榮膺全港第一的一站式醫學美容解決方案DR REBORN，及多元化多維度的醫學服務包括：普通科門診企鵝杏仁、脊骨神經關節痛症全科中心、紐約脊骨物理治療中心、健康管理中心香港仁和體檢中心、疫苗中心香港安苗醫療中心、全方位牙科服務中心UMH DENTAL CARE、診斷影像中心博思醫學診斷中心、仁生腫瘤及癌症中心、內視鏡及日間醫療中心仁輝專科中心、專科中心聯匯專科及新醫療中心、心臟專科香港國際心臟專科中心、兒科專科匯兒兒科醫務中心、婦產科專科卓越醫務中心及產前診斷中心、栢立醫學化驗所、專業健髮中心髮森、眼科中心唯視眼科和醫思獸醫醫院及影像中心。



*根據弗若斯特沙利文公司按2019年及2020年收入計算進行的獨立研究



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