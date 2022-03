艾德韋宣（9919.HK）2021全年業績創歷史新高

香港, 2022年3月8日 - (亞太商訊) - 大中華區領先的泛時尚品牌數據互動營銷集團 – 艾德韋宣集團控股有限公司(「艾德韋宣」或「公司」,連同附屬公司總稱「集團」,股份代號:9919)今天宣佈其截至2021年12月31日止年度(「2021財年」)的全年業績創歷史新高。隨著集團成功升級為泛時尚品牌數據互動營銷集團,受惠於中國内地奢侈品市場的強勁增長和數字化進程加快帶來的機遇,推動集團盈利能力長期及可持續增長。

體驗營銷服務案例

林小宅、張儷、陳彥妃抖音直播





業績亮點(截至2021年12月31日止年度)

-- 收入同比上升約97.4%至約人民幣904.1百萬元;

-- 淨利潤同比上升約307.1%至約人民幣102.6百萬元,公司擁有人應佔溢利約人民幣92.5百萬元;

-- 每股基本盈利人民幣12.51 分;

-- 毛利率為29.6%,同比上升0.8個百分點;

-- 淨利率為11.3%,同比上升5.8個百分點;

-- 集團繼續擁有穩健財務狀況,現金及現金等價物結餘於2021年12月31日為約人民幣405.8百萬元(2020年12月31日:人民幣302.9百萬元)。



回顧期內,集團收入同比增長97.4%至約人民幣904.1百萬元,淨利潤同比飆升307.1%至約人民幣102.6百萬元;,純利率為11.3%,同比上升5.8個百分點。公司權益股東應佔溢利為人民幣92.5百萬元,每股基本盈利為人民幣12.51分。



董事會建議派發2021財年末期股息每股2.00港仙,連同已派發的中期股息合共整個財政年度的股息總額將為每股9.96港仙(2020財年:無)



業務進展

於回顧期內,體驗營銷業務的收入約人民幣686.0百萬元,較去年同期約人民幣331.4百萬元增長120.3%。集團於2021財年積極推廣數據互動營銷業務,目前,時裝秀和展覽不僅是在中國擁有大量現場觀眾的主要活動,更是二次營銷活動線上內容的載體,能透過數據互動服務創造龐大線上曝光率助品牌提升在中國市場的影響力,2021財年完成的線下活動精彩活動超過200場,如CHANEL全球首個香水展覽、CARTIER「 樹, 樹 」展覽、CINDY CHAO「無盡之境」藝術珠寶大師展、GUCCI「古馳原典」展覽等。



數字營銷與推廣業務的收入約人民幣201.7百萬元,較2020財年的約人民幣133.3百萬元增長51.3%。年內,集團與願景娛樂成立合營公司以擴大其抖音直播電商解決方案,在短短五個月已取得了重大進展。在僅有張儷及陳彥妃兩位明星直播電商帶貨的情況下,集團全年實現商品交易總量(「GMV」)約人民幣473.9百萬元。2021年12月,集團新加入三位明星紅人進入直播業務,於2021財年底共有五位明星紅人,其中包括林小宅、關之琳。



IP拓展業務的收入約人民幣16.3百萬元,較2020財年的約人民幣13.3百萬元增長22.6%。年內,集團與香港置地所屬公司簽署諒解備忘錄 ,雙方計劃成立合資公司,共同就上海徐匯濱江西岸金融城的相關場館運營展開長期合作。同时,集團於2022年2月與「上海設計周」建立戰略共創夥伴關係,與政府機構和行業頭部企業共同成為上海設計周的共創夥伴一員。致力將上海打造為世界級設計之都,吸引全球優秀設計人才和優質資源構建本地及國際原創設計中心。



發展戰略及目標

集團堅持以「內容+營銷+科技」和「內生增長+外延併購+多變創新」的戰略模式發展,同時加大數字化和創新方面的佈局,因此,集團於2022年1月投資入股中國虛擬內容製作領軍企業北京為快科技集團,並與其旗下附屬公司北京為快科技有限公司(「為快科技」)成立合營公司,共同打造泛時尚元宇宙營銷新領域,為品牌提供「線下活動+線上數據互動+元宇宙」的一站式營銷服務。



預計2022年公司兩大重點元宇宙項目:

1. 搭建西甲俱樂部元宇宙生態圈(Laliga Land),為球迷提供一個在元宇宙內享受觀賽、與球友聚會、購買虛擬紀念品等的平台;



2. 搭建上海設計周元宇宙設計交流平台 (DesignVerse),為國內與國外的設計產業提供一個設計交流平台,同時幫助本土品牌出海及引進國外品牌到中國,推動上海成為“世界一流”設計之都。



艾德韋宣聯席主席兼行政總裁劉錦耀先生表示:「未來公司業務均以數據互動營銷為核心,並不斷加快數字化能力的全面營銷佈局,為客戶提供線下+線上+元宇宙一站式全方位營銷服務解決方案,致力打造成為全球的領先泛時尚數據互動營銷集團。最近,我們在IP拓展業務取得了新的突破,上海設計周將成我們未來的增長爆發點之一。目前,上海在文化和創意設計領域已經名列全國前茅,創意和設計產業總產出到2025年超2萬億元,未來將帶動全國發展。隨著數字化的迅速增長,我們的目標是公司旗下元宇宙項目及電商運營收購計劃於年內落地,與公司現有品牌資源產生最大的協同效益。」



關於艾德韋宣集團控股有限公司

艾德韋宣集團控股有限公司(9919.HK)於2020年1月16日在香港聯交所主板上市,是大中華區領先的泛時尚品牌數據互動營銷集團,公司主營業務分別是體驗營銷方案、數位營銷及IP運營,業務涵蓋體驗營銷及公關服務、數字營銷、元宇宙營銷、直播電商服務、世界級IP 運營等。截止目前,集團累計客戶超500家,旗下中高端時尚體驗營銷服務在大中華區排名第一,市場佔有率約 9.2%。集團所有業務均以數據互動營銷為核心,並不斷加快數字化能力的全面營銷佈局,為客戶提供線下+線上+元宇宙營銷一站式全方位營銷服務解決方案。









話題 Press release summary



部門 时尚服装

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network