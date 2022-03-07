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  • Monday, March 7, 2022
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Monday, 7 March 2022, 17:17 HKT/SGT
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來源 IWS Group Holdings Limited
國際永勝成功於香港聯合交易所由GEM轉至主板上市

香港, 2022年3月7日 - (亞太商訊)  - 香港公營部門最大保安服務供應商(1)及知名設施服務供應商國際永勝集團控股有限公司（「國際永勝」或「集團」）的股份今天於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）正式由GEM轉至主板掛牌買賣，股份代號為6663。

國際永勝集團控股有限公司於香港聯交所線上直播上市儀式

有關國際永勝集團控股有限公司
國際永勝集團控股有限公司為香港公營部門最大保安服務供應商(1)及知名設施服務供應商，專為香港公營及私營部門提供保安服務及設施管理服務。集團在香港為鐵路站及設施、海上、陸路及鐵路出入境管制站及公眾市容設施提供保安服務，並為多項大型活動、緊急及突發事件提供人潮協調及管理服務已有逾10年經驗。

(1) 弗若斯特沙利文報告，按 2020年的收入計

話題 Press release summary

部門 金融
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Nov 5, 2021, 17:35 HKT/SGT
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