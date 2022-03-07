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來源 EC Healthcare 醫思健康獲納入深港通之合資格股份

香港, 2022年3月7日 - (亞太商訊) - 香港最大非醫院醫療服務機構* ── 醫思健康（「公司」，連同附屬公司，總稱「集團」；香港聯交所股份編號：2138）欣然宣佈，根據深圳證券交易所於 2022年3月7日刊發的《關於深港通下的港股通股票名單調整的公告》，本公司為獲納入深港通的合資格股份，自 2022年3月7日起生效。獲納入深港通後，內地投資者可直接交易公司股票。



本公司認為獲納入深港通計劃的交易機制，展現出市場對本公司投資價值及增長前景的認同。有助於本公司觸達更廣泛的中國大陸投資者群體，從而進一步擴大公司的互動基礎，增加本公司股份的交易流動性，支持公司的長遠發展。



本公司謹此感謝股東及投資者對本公司的持續支持。本公司將繼續努力發展業務，進行醫療保健市場的整合，為股東創造價值。



關於醫思健康

香港最大非醫院醫療服務供應商*醫思健康以預防及精準醫療為業務核心，透過多元服務整合發展醫療人工智慧，配套高端品牌及優質客戶服務，致力為客戶提供最專業、安全、有效的醫療健康服務。集團為恆生綜合指數及MSCI香港小型股指數成份股。



集團目前直營的診所／服務中心主要位於大灣區，提供一站式醫療及健康服務。服務涵蓋面極廣，旗下主要知名服務品牌包括連續多年榮膺全港第一的一站式醫學美容解決方案DR REBORN，及多元化多維度的醫學服務包括：普通科門診企鵝杏仁、脊骨神經關節痛症全科中心、紐約脊骨物理治療中心、健康管理中心香港仁和體檢中心、疫苗中心香港安苗醫療中心、全方位牙科服務中心UMH DENTAL CARE、診斷影像中心博思醫學診斷中心、仁生腫瘤及癌症中心、內視鏡及日間醫療中心仁輝專科中心、專科中心聯匯專科及新醫療中心、心臟專科香港國際心臟專科中心、兒科專科匯兒兒科醫務中心、婦產科專科卓越醫務中心及產前診斷中心、栢立醫學化驗所、專業健髮中心髮森、眼科中心唯視眼科和醫思獸醫醫院及影像中心。



*根據弗若斯特沙利文公司按2019年及2020年收入計算進行的獨立研究



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