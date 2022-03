Monday, 7 March 2022, 11:26 HKT/SGT Share: 穆迪上調聯想集團(00992.HK)至「Baa2」評級,展望「穩定」

香港, 2022年3月7日 - (亞太商訊) - 據中證網報導,穆迪將聯想集團(00992.HK)的發行人評級和高級無抵押評級,由「Baa3」上調至「Baa2」,展望由「正面」修正至「穩定」。



目前,國際三大信用評級機構均對聯想集團授予了較為積極的投資評級。除了穆迪之外,早些時候,惠譽確認聯想的評級為「BBB」,展望為「穩定」。2021年7月,標普確認聯想的評級為「BBB-」,展望為「積極」。



穆迪表示,「此次評級上調反映出,在債務削減和EBITDA水準提高的推動下,聯想集團在杠杆方面的信用狀況有所改善。在全球個人電腦需求穩定的支持下,公司將保持在個人電腦市場的領先地位,繼續改善其信用狀況。此外,我們認為公司持續嚴格的財務管理,將有助於其保持出色的流動性,並改善債務杠杆。」



據證券日報報導,此次評級上調是在聯想集團發佈2021/22財年第三季度收益公告之後進行的,聯想第三季度業績表現年比年顯著提升,營業額歷史性突破200億美元,同比增長16%至1287億人民幣;淨利潤40.9億人民幣,同比提升62%,亦創歷史新高。



資料顯示,2021/22財年第三季度,聯想集團研發費用年比年提升38%。繼續圍繞‘端-邊-雲-網-智’新IT技術架構開發核心技術,加大創新投入的力度,力爭集團在三年內實現研發費用翻番,深入推進服務導向的智能化轉型。未來,集團將繼續專注3S(智能終端機設備/物聯網、智能基礎設施、行業智能)的戰略,把握在各業務領域提升持續增長和盈利水平的機會,向三年內(2023/2024財年底)淨利潤率翻番的目標穩步邁進。



另外,恒生指數有限公司在上個月宣佈,從3月7日起,聯想集團將獲納入為恒生指數成分股,成為恒生指數內的「藍籌」公司之一。







