Monday, 7 March 2022, 11:26 HKT/SGT Share: 穆迪上調聯想集團(00992.HK)至「Baa2」評級，展望「穩定」

香港, 2022年3月7日 - (亞太商訊) - 據中證網報導，穆迪將聯想集團（00992.HK）的發行人評級和高級無抵押評級，由「Baa3」上調至「Baa2」，展望由「正面」修正至「穩定」。



目前，國際三大信用評級機構均對聯想集團授予了較為積極的投資評級。除了穆迪之外，早些時候，惠譽確認聯想的評級為「BBB」，展望為「穩定」。2021年7月，標普確認聯想的評級為「BBB-」，展望為「積極」。



穆迪表示，「此次評級上調反映出，在債務削減和EBITDA水準提高的推動下，聯想集團在杠杆方面的信用狀況有所改善。在全球個人電腦需求穩定的支持下，公司將保持在個人電腦市場的領先地位，繼續改善其信用狀況。此外，我們認為公司持續嚴格的財務管理，將有助於其保持出色的流動性，並改善債務杠杆。」



據證券日報報導，此次評級上調是在聯想集團發佈2021/22財年第三季度收益公告之後進行的，聯想第三季度業績表現年比年顯著提升，營業額歷史性突破200億美元，同比增長16%至1287億人民幣；淨利潤40.9億人民幣，同比提升62%，亦創歷史新高。



資料顯示，2021/22財年第三季度，聯想集團研發費用年比年提升38%。繼續圍繞‘端-邊-雲-網-智’新IT技術架構開發核心技術，加大創新投入的力度，力爭集團在三年內實現研發費用翻番，深入推進服務導向的智能化轉型。未來，集團將繼續專注3S（智能終端機設備/物聯網、智能基礎設施、行業智能）的戰略，把握在各業務領域提升持續增長和盈利水平的機會，向三年內（2023/2024財年底）淨利潤率翻番的目標穩步邁進。



另外，恒生指數有限公司在上個月宣佈，從3月7日起，聯想集團將獲納入為恒生指數成分股，成為恒生指數內的「藍籌」公司之一。







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