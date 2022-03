Friday, 4 March 2022, 13:00 HKT/SGT Share: 醫思健康攜手ClinicONE推出A.I.遙距看護計劃 疫情期間,掌握家人健康再非難事

香港, 2022年3月4日 - (亞太商訊) - 醫思健康攜手ClinicONE (診所一號) 今日正式推出Health•Me2 智能遙距健康管理平台。透過IoT雲端技術配合AI智能醫療分析和專業醫護團隊,遠程監察和評估用戶的健康狀況。如系統發現異常健康數值或潛在健康風險,平台會適時提醒及跟進。用家亦可透過應用程式,隨時隨地查看家人健康檔案。研發團隊希望科技能讓繁忙的都市人更容易有效地照顧家中長輩。



醫思健康將透過該平台提供遙距醫生健康諮詢服務(TeleHealth),香港醫療護理發展協會提供專業護理監察服務,及香港心理衛生會提供專業心理輔導及情緒支援服務。



根據HK01於2021年7月的調查顯示,八成以上受訪長者傾向在社區或家中接受長期護理。有研究指出社區護理有效防止長者因過早接受院舍照顧而造成的身體機能退化。而社區護理更能省卻每月過萬的院舍住宿費用,現時一次三小時的私營上門護理服務更逾千元。另外,入住院舍的環境轉變或對長者造成心理負擔。社區護理能讓長者保持跟家人朋友的聯絡,有助維持精神和社交健康。



近月新冠肺炎第五波爆發,各大醫院診所門診服務受阻。無論是同住還是分開居住的照顧者都難以為長者提供專業護理服務。有見及此,應用科技推出3個月的A.I. 遙距看護計劃,為用戶在疫情提供更有效的長者健康支援服務。



A.I.遙距看護計劃詳情如下:

利用具備藍牙連接功能的Health.me2智能手錶及醫療測量儀器,配合IoT技術,測量用戶的血氧、脈搏、體溫等健康數據並即時上傳用戶健康數據至雲端分享平台。提供全面的健康記錄及圖表分析,讓照顧者能隨時輕易掌握及管理長者健康狀況。方案包括專業團隊提供的健康監測及15 次護理跟進服務,服務包括:跟進警告處理,通知家人異常健康情況,定期主動聯絡用戶,視像/電話健康咨詢,與醫生線上會面。護理團隊服務時間為星期一至六上午 9 點至下午 7 點。



服務內容如下:

- 藍牙脈搏血氧儀 x 1

- 藍牙便攜式體溫儀 x 1

- IoT技術實時同步用戶的血氧、脈搏、體溫等健康數據

- 家人可通過手機App實時獲取數據及健康警報

- AI智能數據分析,預早發現潛在健康風險



遙距醫護服務 (由香港醫療護理發展協會提供登記護士)

監測・咨詢・跟進

監測:

- 通過藍牙設備,實時監測健康數據(血氧、脈搏、體溫等)

- 跟進異常健康情況及通知家人

咨詢:

- 定期主動聯絡用戶,了解身體狀況

- 用戶/家人可要求對話,向醫護咨詢或解答健康疑問

跟進:

- 如發現潛在風險,可代安排與醫生線上會面

- 可代安排轉介到專業診所服務,詳細檢查狀況

專業心理輔導員提供情緒支援服務 1次 (由香港心理衛生會提供)

再送由醫生健康咨詢服務 1次 (由醫思健康註冊西醫提供)

有關服務詳情,請瀏覽網址 www.healthme2.ai



*Health.me2之健康管理服務僅限於日常護理用途,並非緊急醫療服務,本平台及其服務提供者不會提供任何形式的醫療建議、診斷或診治。

*經過專業護理團隊評估,本平台及其服務提供者可轉介用戶到認可醫療機構接受檢查或治療。



關於ClinicONE (診所一號)

ClinicONE (診所一號)提供頂端的醫療科技方案,包括一站式診所管理系統,提供電子預約和取票服務的診所應用程式,遠程醫療平台,以及電子遙距醫護系統。為醫療服務提供者提供無縫患者體驗、 A.I. 電子記錄管理和更精准全面的診斷,從而簡化就醫流程,為新一代智能診所做好準備。 核心客戶包括大型醫療機構、私營醫院、1200多名私家牙科、普通科及專科醫生



應用科技集團有限公司成立於2017年,為香港科技園公司「科技創業培育計劃」成員。應用科技為已註冊香港政府醫健通的電子健康記錄服務供應商,致力於為客戶提供電子健康記錄整合,運用雲端及大數據為用戶精心打造一站式的健康管理平台診所一號「ClinicOne」,為醫療服務提供者提供無縫患者體驗、 A.I. 電子記錄管理和更精准全面的診斷,從而簡化就醫流程,為新一代智能診所做好準備。 核心客戶包括大型醫療機構、私營醫院、1200多名私家牙科、普通科及專科醫生。



關於香港醫療護理發展協會

香港醫療護理發展協會為非牟利機構,旨在集結有志社會服務的醫護界精英,通過專業知識及經驗,提昇醫護行業質素以推動社區健康及關懷社會。推動醫療護理跨專業合作也是本會的重要工作,結合不同的醫療護理專才,由病患護理、身心健康、診斷、治療、用藥指導、復康等推行跨專業交流協作。



關於醫思健康

醫思健康為香港最大非醫院醫療服務供應商,以預防及精準醫療為業務核心。透過多元服務整合發展醫療人工智慧,配套高端品牌及優質客戶服務,致力為客戶提供最專業、安全、有效的醫療健康服務。集團為恆生綜合指數成份股及MSCI香港小型股指數。 集團目前直營的診所/服務中心主要位於大灣區,提供一站式醫療及健康服務,旗下主要知名服務品牌包括連續多年榮膺全港第一的一站式醫學美容解決方案DR REBORN,及多元化多維度的醫學服務包括:普通科門診企鵝杏仁、脊骨神經關節痛症全科中心、紐約脊骨物理治療中心、健康管理中心香港仁和體檢中心、疫苗中心香港安苗醫療中心、全方位牙科服務中心UMH DENTAL CARE、診斷影像中心博思醫學診斷中心等。



*根據弗若斯特沙利文公司按2019年及2020年收入計算進行的獨立研究



關於香港心理衛生會

香港心理衞生會成立於1954年,是以推廣心理衞生為主的非牟利社會服務機構。本會致力促進社會大眾對心理健康的認識和關注,並為精神病復康人士、智力障礙及殘疾人士提供全面的社區康復服務,包括住宿照顧、社區支援、日間訓練、職業康復、就業支援及特殊教育。



