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Friday, 4 March 2022, 09:21 HKT/SGT
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JPEX高踞超卓區塊鏈資產交易平台大獎

香港, 2022年3月4日 - (亞太商訊)  - 加密貨幣熱潮再度回暖，投資機會重現。不過，加密貨幣的特性及風險有別於傳統金融產品，此時此刻，選擇安全可靠的交易平台是投資加密貨幣不可或缺的一環。



日本持牌交易所Japan Exchange（JPEX）成立於 2019 年，專注發展去中心化金融服務、應用程式開發、智能合約、研發及維護加密貨幣交易平台。2021年，JPEX打入香港加密貨幣交易平台市場，以穩定、快捷、安全爲服務宗旨，爲用戶提供合規及安全可靠的加密貨幣交易服務。

現時，JPEX為用戶提供60多款加密貨幣的交易服務，及提供20種加密貨幣期貨買賣，交易手續費更低至0.04%。目前，JPEX 已獲得美國、加拿大以及澳洲頒發加密貨幣牌照且受當地法規監管，為不同地區人士提供高質量、可靠的加密貨幣交易服務。

强勢出擊打造全球安全可靠的加密貨幣交易平台

成功只會留給有實力及有準備的人。JPEX團隊的技術實力及創新思維，成功獲得資本市場及行業專家的青睞及認同，背後是他們無止境的專注和努力。其中，JPEX去年9月與香港創業板上市公司hmvod視頻（8103.HK）訂立諒解備忘錄（MOU），JPEX將向hmvod視頻提供處理加密貨幣及NFT的軟體及系統，而JPEX將獲得hmvod視頻投資500萬美元，為期三年。今年，JPEX更榮獲《東方日報》及《on.cc東網》頒發「超卓區塊鏈資産交易平台大獎」，JPEX在區塊鏈資産交易平台較其他交易平台的優勢，更是不言而諭。

向全球10大加密貨幣交易所進發

除了擁有領先技術，JPEX在於更懂得消費者需求，並向全球最安全可靠的加密貨幣交易平台進軍。JPEX對技術規格要求相當嚴謹，同時積極維護用戶利益，特意為通過「用戶身份認證」（KYC）的實名用戶購買資產保險，保障金額高達75,000泰達幣（USDT），致力為客戶的資產提供最全面的保障。

再者，JPEX擁有其日本團隊自家研發的環形套利（Ito Arbitrage Investment App, IAIA）技術。IAIA全天候監察比特幣、以太幣等32種加密貨幣的價差，再以低買高賣方式從中獲利，爲大衆提供方便高效的收益方法。得益於JPEX日本團隊創建的IAIA技術，成立數年的JPEX目前全球在管資産規模超過20億美元（超過156億港元），實力雄厚，用戶數目高達數十萬人。去年年底，JPEX更抓緊非同質化代幣（NFT）商機推出結合NFT元素的游戲——《朱雀》，成功吸引數十萬新用戶，市場佔有率又進一步提升。

持續投入，不斷創新

JPEX已磨拳擦掌發展更多元化業務，將平台由亞洲擴展到全球，目標成為世界10大加密貨幣交易所，持續投入研發，不斷創新。今年，JPEX將與加密支付處理商Simplex合作，同時將會攜手Visa在日本及澳洲推出「JPEXCard」多功能扣帳卡。此卡除了支援Visa支付系統外，用戶可以以加密貨幣於線上線下消費，或兌成法定貨幣交易在自動櫃員機提款。此外，JPEX將與兩隊澳洲職業足球聯賽隊伍——西部聯足球會（Western United Football Club）及麥克阿瑟足球俱樂部（Macarthur FC）建立合作，推動加密貨幣與跨業界的協同效應，吸引更多潛在客戶，協助投資者及客戶創造更美好、豐盛的未來生活。


話題 Press release summary

部門 Crypto, Exchange, Blockchain, Technology, FinTech
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