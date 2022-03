Friday, 4 March 2022, 09:32 HKT/SGT Share:

來源 Quantum Solutions Co., Ltd Quantum Solutions 與公爵新能源汽車有限公司就電動汽車的研發、設計和製造 探索戰略合作夥伴關係

日本東京, 2022年3月4日 - (亞太商訊) - 日本首家電動汽車上市公司 Quantum Solutions(“Quantum”)今天通過子公司與公爵新能源汽車有限公司(“公爵”)簽訂了框架協定(“協定”) 在電動汽車的研究、開發、設計和製造方面建立潛在的戰略合作夥伴關係和合作。公爵是一家位於中國江蘇省的電動汽車開發商和製造商。該協議進一步推動了Quantum進入電動汽車領域,為成為優質、實惠的微型電動汽車的領導者奠定了基礎。



2022 年 1 月,Quantum 的子公司、同時為Quantum與 FOMM Corporation (“FOMM”) 的合資企業 Quantum FOMM Limited (“QF”) 宣佈已獲得 FOMM ONE 部分地區的製造和分銷權,FOMM ONE是 FOMM 的首個電動汽車車款,也是當今日本少數能獲准上路牌照的輕型(kei)電動汽車之一。



通過與公爵的這項協議,Quantum將利用公爵的專業製造知識和技術來降低現有 FOMM ONE 型號的生產成本。此外,Quantum計畫利用公爵現有的技術和設計以及其龐大的產品組合,為未來電動汽車模型的開發和設計制定Quantum的長期路線圖,從而顯著擴展其品質和可持續的移動解決方案組合。



公爵于2011年成立,位於中國江蘇省南通國家高新技術產業開發區,專業從事新能源汽車及材料的研發、設計和製造。公爵以其輕量鋁合金材料和集成動力底盤等核心技術為基礎,其產品組合涵蓋商業、客運和公共交通。值得一提的是,它的快充技術和超大鋰電池存儲容量,能使其汽車充電15分鐘並可行駛600公里。公爵開發的五款電動汽車已在中國和部分亞洲市場生產和銷售。



FOMM 總部位於神奈川縣,由一群鈴木汽車前工程師團隊於 2013 年創立。多年來,FOMM 開發了第一款輕型電動四座汽車 FOMM ONE,以滿足日本市場的特定需求。



在日本,kei 的意思是「輕巧」,這類汽車每年約占日本國內新車銷量的三分之一。由於日本政府計畫在 2030 年中期禁止銷售新的純汽油汽車,並承諾到 2050 年實現脫碳,因此 FOMM ONE的正確定位非常有利於其業務在日本汽車市場穩步增長,並擴大其份額。除日本外,Quantum與 QF計畫擴大其業務至東盟和拉丁美洲的城市,這些城市的國家和地方政府正在以前所未有的方式和力度擁抱價格實惠和可持續的移動解決方案。



關於 Quantum Solutions Limited (2338.T)



Quantum Solutions 是一家從事電動汽車領域業務的東京證券交易所上市公司。



關於Quantum FOMM Limited



Quantum FOMM 在香港註冊成立,是本公司的子公司,也是與 FOMM的合資企業。該合資企業從事本公司的電動汽車業務。



關於FOMM Corporation



FOMM 總部位於日本神奈川縣,成立於 2013 年,是一家以研發和設計為導向的電動汽車公司,專注于利用創新設計和技術,規劃和開發輕型電動汽車。



關於江蘇公爵新能源汽車有限公司



江蘇公爵新能源汽車有限公司總部位於中國江蘇,專業從事新能源汽車及材料的研發、設計和製造。





