移卡捐贈60,000盒新型冠狀病毒抗原測試劑盒 全力支援香港抗疫

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|Thursday, 3 March 2022, 18:30 HKT/SGT
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香港, 2022年3月3日 - (亞太商訊) - 因應本港新冠肺炎疫情日趨嚴峻，移卡有限公司（簡稱「移卡」或「公司」）（股份代號：09923.HK）將捐出60,000盒新型冠狀病毒抗原測試劑盒，全力支援香港抗疫。
本次防疫物資将捐贈予保良局，透過其轄下安老服務單位及康復服務單位，分別派發予長者及殘疾人士，幫助他們實時監測身體狀況。香港第五波疫情來勢洶洶，單日新增確診屢創新高。疫情肆虐下，防疫物資需求有增無減，尤其是對新型冠狀病毒抗原測試劑盒的需求持續高企。移卡一直密切關注香港疫情，希望通過此次捐贈，為有需要的人士伸出援手，送上關愛。
關於移卡有限公司（股份代號：9923.HK）
移卡2020年於香港交易所主板上市，是一家領先的基於支付的科技平台，致力於為商戶與消費者提供一站式支付服務，並提供豐富多樣的科技賦能商業服務。根據2022年易觀報告，按2021年的交易筆數計，移卡在中國非銀行獨立二維碼支付服務提供商中排名第一。
話題 Press release summary
部門 信用卡和付款, Cloud & Enterprise
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