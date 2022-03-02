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來源 TTI 創科實業二零二一年創下非凡業績 收入及盈利錄得驕人增長

香港, 2022年3月2日 - (亞太商訊) - 以香港為基地的全球電動工具及地板護理及清潔公司創科實業有限公司（「創科實業」或「集團」）（香港聯交所股份代號：669；美國 ADR：TTNDY）宣佈於二零二一年創下非凡的業績，收入及盈利均錄得驕人增長。集團銷售額為13,200,000,000美元，增加34.6%。在兩年間，創科實業的銷售額增長72.2%，遠遠超越市場表現。集團加大戰略投資於嶄新產品、生產力提升、地域拓展及物流，再加上駐店營銷的各項舉措，成爲創科實業表現傲視同儕背後的推動力。



-- 全年自然銷售額增長達34億美元，增長率+34.6%

-- 毛利率連續第十三年錄得增長，上升54個基點至38.8%

-- 純利增長37.2%至11億美元



毛利率連續第十三年錄得增長，由二零二零年的38.3%增至二零二一年的38.8%。毛利率改善乃由於集團推出高利潤率新產品、嚴謹的產品組合管理、生產力大幅提升以及銷量的槓桿效應所致。



除利息及稅項前盈利增加37.2%至1,200,000,000美元，而除利息及稅項前盈利率亦上升17個基點至9.0%。純利增長37.2%至1,100,000,000美元，而每股盈利較二零二零年升37.1%至60.04美仙。集團透過投資於庫存得以維持高增長及服務水平，營運資金佔銷售額的比例維持在20.9%。



集團所有地區的業務單位於二零二一年均錄得出色的銷售額增長。北美的增長為33.7%，歐洲的增長為41.1%，而全球其他地區的增長則為31.8%。電動工具業務佔總銷售90.6%，增長37.0%至12,000,000,000美元。Milwaukee業務、Ryobi DIY及Ryobi戶外園藝工具業務均錄得雙位數增長，遠遠超越市場。地板護理及清潔業務銷售額亦大增14.8%至1,200,000,000美元。



董事會建議派發末期股息每股1港元（約12.87美仙）。連同中期股息每股85.00港仙（約10.94美仙），全年股息合共為每股185.00港仙（約23.81美仙），較二零二零年每股135.00港仙（約17.37美仙）增加37.0%。



創科實業主席 Horst Pudwill 先生表示：「憑藉堅毅的宏大願景，以客為尊的熱誠，以及強勁業務發展動力，我們深信二零二二年將可再創佳績，使創科實業有能力把握未來歲月的龐大機遇。」



創科實業行政總裁 Joseph Galli 先生表示：「創科實業正採取獨特定位，持續鞏固我們在專業充電式、DIY 充電式、戶外充電式及地板護理領域的領導地位。於二零二二年，我們很高興繼續對業務進行重大投資，新一年繼續帶動高於市場表現的業績及毛利率增長。」



關於創科實業

創立於一九八五年，並於一九九零年在香港聯交所掛牌上市。創科實業乃是電動工具、戶外園藝工具、地板護理及清潔產品等充電式技術的全球領導者，專為消費者、專業人士及工業用家提供家居裝修、建築、維修、工業及基建業產品。集團專注於四大策略基礎：強勁品牌、創新產品、優秀人才及卓越營運，以優化充電式技術為長遠擴展的願景。努力不懈追求產品創新的精神為集團全球增長策略，鞏固集團的行業領導地位。創科實業旗下強大品牌組合包括 MILWAUKEE、AEG 及 RYOBI 電動工具、配件及手動工具、RYOBI 及HOMELITE 戶外園藝工具、EMPIRE 繪圖及計量產品，以及 HOOVER、ORECK、VAX 及 DIRT DEVIL 地板護理及清潔產品。



創科實業乃恒生指數、富時RAFI™全球3000指數(FTSE RAFI™ All-World 3000 Index)、富時4Good發達市場指數(FTSE4Good Developed Index)及摩根士丹利資本國際(MSCI)所有國家全球指數之成份股之一。詳情請瀏覽www.ttigroup.com。



以上所有商標均為創科實業集團之商標(惟AEG及RYOBI除外)。AEG為AB Electrolux(publ.)之註冊商標，集團獲授權使用。RYOBI為Ryobi Limited 之註冊商標，集團獲授權使用。



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