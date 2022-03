Wednesday, 2 March 2022, 14:23 HKT/SGT Share:

來源 Legend Capital 嬴徹科技完成1.88億美元融資,君聯資本聯合領投

香港, 2022年3月2日 - (亞太商訊) - 2月28日,自動駕駛卡車技術與運營公司嬴徹科技宣佈已完成1.88億美元的B+輪股權融資,此輪融資由君聯資本聯合領投。



通過此輪融資,嬴徹科技將進一步加大投入其全棧自研的卡車自動駕駛系統「軒轅」,聯合產業夥伴推出更多量產車型,並加速在電動化領域的佈局。自2021年底,嬴徹科技已聯合主機廠夥伴率先實現L3級別自動駕駛卡車的前裝量產,並與多家行業頭部貨主在多條線路上開展常態化的商業運營,成本優勢得到驗證,運營規模快速增長。



君聯資本董事總經理薛龍表示:「君聯資本在自動駕駛和物流供應鏈領域有著廣泛的投資佈局,繼在乘用車自動駕駛領域佈局後,君聯在重卡自動駕駛領域選擇了嬴徹科技。嬴徹科技通過全棧自研的核心技術,車規級的量產產品,以及規模化的自動駕駛貨運網路堅定推進物流領域的智慧化變革。君聯非常看好嬴徹“技術+運營”雙輪驅動的發展戰略,非常認可團隊卓越的執行力,也將持續調動產業資源,積極主動幫助嬴徹創新成長,相信嬴徹未來將成長為有影響力的行業領跑者。」



嬴徹科技創始人兼首席執行官馬喆人表示:「感謝新老股東對嬴徹科技的信任和長期支持!隨著L3級別自動駕駛卡車的量產落地,嬴徹科技進入全新發展階段。我們將繼續堅定投入車規級量產為導向的全棧自研,以更優秀的產品為物流使用者創造價值,推進自動駕駛貨運的規模化增長。遵循這一路徑,嬴徹科技有信心最早形成無人化所需的資料規模和技術優勢,為物流產業實現貨運機器人網路的願景。」



自動駕駛是君聯資本圍繞汽車智慧化、無人化的主要投資方向之一,除了嬴徹科技,君聯資本此前還投資了自動駕駛AI晶片公司地平線、毫米波雷達公司木牛科技、無人駕駛人工智慧技術公司Pony.ai、ADAS解決方案提供商縱目科技,君聯資本旗下君海創芯投資了視覺感知和自動駕駛IP公司黑芝麻。







話題 Press release summary



部門 金融, 通用汽车, Venture Capital & PE

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network