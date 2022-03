中國核能科技與晶科能源訂立設備採購協議

香港, 2022年3月1日 - (亞太商訊) - 中國核能科技集團有限公司(「中國核能科技」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:0611.HK)宣佈,集團之間接全資附屬公司中核(南京)能源發展有限公司於2022年2月28日與晶科能源股份有限公司(「晶科能源」)訂立設備採購協議,於中國雲南省臨滄市鎮康縣開發總容量為80兆瓦之光伏發電站。設備採購協議之代價約為港幣2.27億元。鎮康光伏發電站預計於2022年5月31日或之前併網發電,建造完成後將由集團擁有及營運。開發光伏發電站有助集團業務組合更多元化,以為集團帶來額外之利潤來源。



晶科能源是一家全球知名並擁有垂直一體化產業鏈的光伏製造商,業務涵蓋矽錠、矽片、電池片生產以及高效單多晶光伏元件製造。據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信,其間接控股股東為晶科能源控股有限公司(紐交所代碼:JKS)。中國核能科技過去一直維持及經營位於中國的自主持有電廠,是次與晶科能源訂立設備採購協議後購買鎮康發電站項目之設備,將有助集團進一步擴大光伏發電業務。此外,集團去年引入由國資委最終控制的深圳市新南山控股(集團)股份有限公司之直接全資附屬公司雅致國際(香港)有限公司為第一大股東,坐擁兩大國資背景之股東優勢,積極佈局新能源業務。



集團管理層很欣喜能夠與晶科能源合作,相信其光伏設備能協助集團開發位於中國雲南之光伏發電站,加快集團業務發展步伐。國務院印發《2030 年前碳達峰行動方案》,目標到2030 年非化石能源佔一次能源消費比重達到25%左右,風電、太陽能發電總裝機容量達到12 億千瓦以上,管理層預期太陽能發電裝機量將保持快速增長。未來,在國家不斷提倡「碳達峰、碳中和」的政策背景下,集團會繼續增強其在新能源行業的能力,擴展光伏業務,促使組合更多元化,提升市場份額,多管齊下提高盈利能力,為股東帶來最大的貢獻。



關於中國核能科技集團有限公司

中國核能科技集團有限公司(0611.HK)主要從事新能源業務;包括(i)工程、採購及建設(「EPC」)及諮詢分部;(ii)發電分部;(iii)融資分部;(iv)製造及買賣業務分部,包括製造及買賣太陽能相關產品;及(v)其他分部,包括集團之企業管理、投資及庫務服務。集團榮獲多項專利,並取得2020年度光伏品牌實驗室(「PVBL」)年度電站投資品牌價值及EPC品牌價值20等殊榮。



有關更多資料,請瀏覽:http://www.cnetcl.com





