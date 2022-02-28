天韵國際（6836.HK）全新雲南生產基地項目正式開工建設



香港, 2022年2月28日 - (亞太商訊) - 中國領先的品牌加工水果產品銷售商及製造商天韵國際控股有限公司 (「天韵國際」或「公司」及其附屬公司統稱「集團」) (股份代號 : 6836.HK) 欣然宣佈，作為雲南省2022年一季度新開工的重大產業項目之一，其位於中國雲南省紅河州的一個綜合性生產基地 (「雲南項目」) 於2022年2月25日上午舉行盛大的開工儀式，雲南省的主要政府官員及集團業務合作夥伴出席並致辭。開工儀式標誌著雲南生產基地的全面正式啟動，雲南項目預計今年開始投入運營，以進一步擴大集團的產品類別，產能佈局及銷售。

雲南項目於2022年2月25日上午舉行盛大的開工儀式。

雲南項目位於紅河州彌勒綠色食品加工園內，佔地面積超過130,000平方米。總規劃設計產能達每年90,000噸，將興建包括研究中心、加工中心、分選中心、銷售和貿易中心及倉儲物流中心等設施，主要業務範圍包括生產加工和售賣罐裝果蔬產品、特色飲料、果凍等。



雲南項目可利用雲南省的氣候多樣性、優越的交通區位、自然生態環境良好及盛產多種特色水果的優勢，以打造綠色食品品牌及建設示範性生產基地為目標，引進更多採購自熱帶氣候區的水果品種。



集團主席兼行政總裁楊自遠先生表示：「我們很高興雲南項目正式開工建設，由於新生產基地享有鄰近水果供應國家的優越地理位置，並受惠於區域全面經濟伙伴關係協定（「RCEP」）的關稅優惠，將有助減低採購成本。」



楊主席續道：「雲南項目作為集團於中國熱帶氣候區發展的一項關鍵舉措，將與集團於山東省、湖北省的生產基地形成協同效應，全面提升集團總產能；同時，有望助力集團發展溫帶、亞熱帶及熱帶加工水果產品及特色飲料的生產和銷售及鮮銷水果貿易，豐富加工水果及鮮銷水果品種，提升產業智能化水平以及增加我們於中國市場的覆蓋率。」



關於天韵國際控股有限公司 (股份代號﹕6836.HK)

天韵國際控股有限公司（「本公司」集團「統稱（及其附屬公司）」主要從事(i) 生產及銷售包裝於金屬罐、塑料杯、玻璃瓶及鋁箔袋的加工水果產品，(ii) 生產及銷售飲料產品及(iii) 新鮮水果買賣。加工水果產品以自家品牌「繽果時代」、「天同時代」和「果小懶」及原廠委託製造代工銷售的方式出售。飲料產品以自家品牌「享派Shiok Party」出售。



集團致力於為客戶提供健康安全的產品，作為國內外資質認證最為齊全的食品企業之一，時刻緊貼嚴格的國際生產標準，並就生產設施、質量監控及管理獲授BRC(A)、IFS 食品（高級）、FDA、HALAL、 SC、KOSHER、BSCI 及ISO22000 認證，集團還通過多個英國及美國超市內部的食品生產標準審核。 同時，在國內，集團作為「同線、同標、同質」工程出口食品企業，供應國內市場和供應國際市場的產品達到相同的品質水準。自2016年起，集團自家品牌的優質加工水果產品繼續獲得市場的高度認可， 並獲國家級機構頒授「中國罐頭產品品質證明標志」的榮譽及資格，成為中國加工水果行業內能夠在其產品貼上「零添加防腐劑」標誌的首家水果加工商。



集團在2017年分別被國際知名財經雜誌《福布斯》評選為福布斯中國百強潛力上市公司及榮獲「2017年度臨沂市市長質量獎」榮譽。集團全新自有研發的純水果休閒食品在2018年也榮獲國家級的「發明專利證書」。於2019年，集團榮獲國家級的《高新技術企業證書》。於2020年，集團連續第四年入選中國品牌價值評價榜單。



欲瞭解更多集團詳情，請瀏覽集團網站 www.tianyuninternational.com







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