來源 Transmit Entertainment Limited 傳遞娛樂2021/22年度中期業績扭虧為盈 收益急升逾兩倍至港幣5.87億元 「宅經濟」及品牌多元化雙管齊下

持續提升盈利能力

香港, 2022年2月25日 - (亞太商訊) - 傳遞娛樂有限公司(「傳遞娛樂」或「公司」及其附屬公司統稱「集團」;股份代號:1326)今天公佈截至2021年12月31日止六個月(「回顧期內」)未經審核的中期業績。



於回顧期內,集團進一步推進「宅經濟」以及品牌多元化的發展策略。中國內地仍為本集團的收入及業務增長的主要來源,當中來自中國內地的收益佔比按年上升17.7個百分點至約96.8%。集團於回顧期內業績表現亮麗,收益約為港幣587.2百萬元,較去年同期增加約265.2%。受惠於都市職場勵志電視劇《理想之城》及重量級推理探案真人秀《萌探探探案》順利播出,電影及電視劇集製作及發行分部收入約港幣502.2百萬元,同比大幅增長約1,296.4%;而集團於2021年5月完成電影放映業務部分股權的出售則有效降低相關電影放映業務的銷售及發行開支,使集團成功扭虧為盈,公司擁有人應佔溢利約港幣10.6百萬元。



業務回顧

集團緊貼行業的發展動態和年輕觀眾的娛樂口味,持續專注於優秀影視綜藝內容的開發製作,同時積極探討具有創新模式的網劇、網絡電影、短視頻等業務形態。《理想之城》在視頻網站愛奇藝以及全國多個一線電視台順利播出,榮登CSM索福瑞63城電視劇收視率排行榜第一名,亦榮獲十多項行業榮譽及獎項,包括入圍2018-2022年國家廣播電視總局重點電視劇規劃選題名單,以及獲國家廣播電視總局評定為「2021年度優秀海外傳播作品」等。而《萌探探探案》通過劇本殺的方式創新演繹經典影視版權,打造面向所有年齡層觀眾的偵探題材綜藝模式,榮獲多項行業獎項,包括2021年雲+榜年度網綜以及第六屆新文娛 • 新消費年度創新綜藝等。此外,集團編劇團隊參與了包括中央廣播電視總台元宵晚會、綜藝節目《一年一度喜劇大賽》等熱門節目,持續引發相關話題討論及登上多個平台的熱搜。



因應新冠疫情下電影放映業務充滿挑戰的營商環境,集團通過出售於電影放映業務的部分股權,旨在將財務資源重新分配至具有較高發展潛力的其他業務,從而為公司的股東(「股東」)帶來更多回報,該出售交易已於2021年5月26日完成。其後,根據集團與電影城(永利)有限公司及東方影業出品有限公司訂立的管理協議及補充協議,集團在協議期限內就朗豪坊影院的運營賺取費用。管理層相信,上述策略舉措將對集團未來的業績及財務表現有積極正面的影響。



集團持續完善產業鏈佈局及拓寬收益基礎,旗下藝人和紅人於細分市場的影響力不斷提升。於回顧期內,旗下藝人參與多個電視劇、電影項目的拍攝以及代言活動。其中,楊超越參與出演古裝電視劇《重紫》及《一時衝動七世吉祥》,李一桐参與出演電視劇《九霄寒夜暖》、《特工任務》及《狂飆》等。



前景展望

展望未來,集團將繼續專注於中國內地開展影視製作業務、藝人和紅人經紀人業務, 著力打造泛娛樂生態圈和打通上下游產業鏈,積極拓展產業鏈下游的多途徑變現渠道,實現優勢資源高度融合的戰略佈局。依託豐富的網台合作資源,集團將繼續專注於優質影視內容的創作,同時積極拓寬收益基礎,從網絡直播、短視頻、紅人孵化以及流量變現四個方面持續深挖「宅經濟」商機。



集團的多個項目目前正在製作當中,包括都市懸疑電視劇《黑土無言》以及綜藝節目《喜歡你,我也是》第三季。基於作品的良好收視表現和網絡熱度,集團計劃通過製作《喜歡你, 我也是》第三季及《萌探探探案》第二季打造延續多個季度的自有綜藝品牌。此外,集團將對一系列高人氣版權進行開發製作, 包括《愛有天意》、《如意蛋》、《半城風月》、《桃花債》、《女船王》及《洛卡爾定律》等。



傳遞娛樂總裁兼執行董事趙文竹女士表示:「雖然行業仍受新冠疫情和市場氣氛所困擾,但受惠於其『宅經濟』及品牌多元化的發展策略,集團於回顧期內成功實現扭虧為盈。電視劇及綜藝節目製作業務的顯著增長充分體現了我們製作團隊的優秀實力,有助集團積極把握中國市場的巨大商機,繼續推動業務增長。傳遞娛樂將進一步利用自有全產業鏈模式,持續提高盈利能力並擴大行業競爭優勢,為股東帶來長期且理想回報。」



有關傳遞娛樂有限公司(股份代號:1326)

傳遞娛樂有限公司是一家以影視綜內容創製賦能商業價值的多元化發展企業,主要從事(i) 電影、電視劇及綜藝節目製作及發行;(ii) 電影放映;及(iii) 泛娛樂(包括藝人和紅人經紀業務,以及價值鏈上下游之泛娛樂業務)。集團致力於實現其「宅經濟」以及品牌多元化的發展策略,通過持續整合編劇、導演及藝人資源,帶來優質內容、培養優秀藝人,發掘、孵化和創製人氣影視版權以打造自有全產業鏈模式,構築獨具集團特色的軟實力。



本集團依託豐富的網台合作資源培育新晉藝人和紅人,同時積極探索和打造面向年輕消費者的自有零售品牌,從網路直播、短視頻、紅人孵化以及流量變現四個方面持續深挖宅經濟商機,形成了以集團為中樞,影視綜為骨幹以支撐業務發展,同時透過合作夥伴擴充集團的業務維度,並以實體產品豐富產業布局,形成較為完整的上下遊產業鏈,全面把握泛娛樂消費領域的全新機遇。







