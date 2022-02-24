國華集團租賃北京蟹島2萬平方米物業 搭建元宇宙線下娛樂體驗場景



香港, 2022年2月24日 - (亞太商訊) - 國華集團控股有限公司（「國華」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：0370.HK）欣然宣佈，集團之間接全資附屬公司北京共生數據科技有限公司已與北京蟹島種植養殖集團有限公司簽署租賃協議，擬在北京蟹島租賃近2萬平方米的物業（「蟹島物業」），計劃搭建元宇宙線下娛樂場景，打造元宇宙相關生態，以發展及經營元宇宙線下體驗項目－北京蟹島·元宇宙科幻小鎮。根據租賃協議，蟹島物業的租賃期限為8年，由2022年3月1日生效至2030年2月28日（包括首尾兩天），應付租金總額約為1.386億元人民幣（含增值稅）。



蟹島為北京市內著名的休閑度假項目，於2009年被國家旅遊局評為「4A級旅遊景區」；而是次租賃的蟹島物業坐落在北京市朝陽區蟹島路一號蟹島度假村，佔地近2萬平方米。近年，集團不斷探索房地産輕資產服務業務的發展新模式。為深入貫徹國家主席習近平關於建設社會主義文化強國的重要講話精神，落實黨中央、國務院關於實施中華優秀傳統文化傳承發展工程的意見等文件部署，國家工信部、發展改革委等八個部門聯合印發《推進工業文化發展實施方案（2021-2025年）》，旨在完善工業文化發展體系，支持城市更新及文脈保護。目前，國內中心城市擁有大量老舊建築急待更新改造的需求，和大量急待發展新型技術産業的區域經濟需求。憑著集團在房地産物業設計、建設、運營及銷售方面的經驗，以及近年來對大數據業務的逐步投入、探索和經驗積累，乘國家政策大方向之東風，集團將可設計、建設及運營元宇宙線下娛樂體驗場館，作為未來集團發展及收入的新來源之一。



元宇宙虛實結合的部分將是國華未來元宇宙産業鏈中的重要盈利點，當中包括但不限於虛擬場景的線下體驗；線下體驗所形成IP（知識產權）的線上NFT（非同質化代幣）發行；允許玩家自由創作的元宇宙虛擬平台搭建以及平台搭建過程中虛擬世界、線下體驗的雙向引流；通過線下體驗建立玩家在虚擬世界的虛擬形象和虛擬分身等。集團通過租賃蟹島物業並運營元宇宙線下娛樂體驗場館，首先將IP從虛擬帶入現實，進行元宇宙線下娛樂體驗場景搭建。目前，集團的團隊正積極與涉及影視IP、沉浸式VR（虛擬現實）劇本殺、沉浸式演藝、數字娛樂線下體驗的相關企業、平台、供應商、B端客戶洽談合作，同時正與包括沉浸顯示、實時交互、區塊鏈、虛擬人像、3D空間與虛擬場景建設等技術團隊進行溝通對接，努力推進業務開展，矢在建立元宇宙全產業鏈的生態環境。



集團管理層認為，國家近年提出通過實施城市更新行動，進一步完善城市空間結構和功能佈局，促進産業轉型升級，建設國際科技創新中心。同時，多個地方政府提出元宇宙發展的要求，出台一系列產業生態扶持發展政策，突出元宇宙與文化旅遊融合發展，打造實數融合的文旅新場景。有鑒於此，管理層瞄準元宇宙市場的巨大潛力，計劃租用蟹島物業，用於元宇宙線下娛樂體驗場景搭建及營運，深挖元宇宙市場，旨在開拓新收入來源。未來，蟹島物業將作為集團元宇宙虛擬世界及線下體驗聯動發展的入口，為集團未來業務發展賦能。管理層相信，結合集團大數據業務團隊在元宇宙相關技術領域積累的優勢，將使集團在未來創新產業生態環境下保持競爭力，從而擴大收入來源，為股東帶來長遠的回報。



關於國華集團控股有限公司

國華集團控股有限公司（0370.HK）主要從事貿易業務、借貸與融資租賃等金融服務，以及房地產輕資產綜合服務業務等。房地產輕資產綜合服務業務包括房地產全產業鏈綜合服務和城市供熱服務。此外，集團旗下子公司專注發展及利用大數據及人工智能（AI）技術建立成熟的數據分析模型，為地產和金融客戶提供全面的服務。集團在發展現有主要業務的同時，不斷拓展及完善元宇宙相關業務的佈局。



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