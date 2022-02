“抗疫為先 鋪墊未來”

香港, 2022年2月23日 - (亞太商訊) - 香港董事學會認為,今日發表的預算案,以抗疫為先,但不忘部署經濟恢復,鋪墊未來,四平八穩,不過不失。



本會在今年的預算案建議已經指出,由於Omicron急速傳播,幾個星期的光景之間,香港人由滿懷通關希望的高點,跌落抗疫以來面對最嚴厲限制措施的低谷。控制疫情是當務之急,但須有恢復經濟發展的計劃。



財政司司長於今日的預算案演辭開端所言,與本會的觀點不謀而合。司長針對4個方面推出擴張性措施,務求全力抗擊疫情,為市民及中小企紓困,支撐下行經濟推動疫後經濟恢復,及投資未來部署經濟發展。方向正確,我們贊同。



加強防控防疫

動用資源抗擊疫情,做法合適。司長特別提到要加大力度防治鼠患,值得留意。過去幾年本會都已經指出,香港已儼然成為大鼠戊肝之都,如不及早處理,演變成「兩疫齊飛」, 自是不妙。



紓困措施

紓解民困、支持企業的措施,合乎預期。預算案預留200億備用。隨著事態發展,政府可以將資源調撥甚或加碼,做法合適。



財政司司長宣佈,將開設住宅租金開支扣稅。社會各界多年來爭取這項稅務措施,終於落實。我們贊同。



政府將派發新一輪消費券,預算分兩期發放,金額達10000元。我們相信,刺激消費帶來的乘積效應,會對本地經濟有提振作用。



今年預算案維持若干差餉寬減措施,但值得一提的是,將會推行改革,引入住宅物業累進制度更好達至能者多付,日後也會改變一刀切的寬減做法,避免擁有多個物業的業主可以多重受惠。我們支持相關改革的大方向。



經濟發展為了誰,為了什麽?

預算案演辭指出,香港經濟結構有個毛病,就是發展不平衡,某些行業例如金融,表面上收入高但受惠面不廣。經濟結構單一,已經是多年的老問題。司長提出要豐富產業發展,邁向高質量發展,提供多元就業機會。雖然老生常談,但所言極是。



司長支援各行業的撥款或稅惠措施,雖然不是特別亮點,但合理合適。針對旅遊、會議展覽產業,司長提出了若干支援措施,例如撥款主辦「演藝博覽會」,適當時候着力吸引更多會展活動來港舉辦,我們期待。



成立數字經濟委員會

司長指出,邁向高質量發展,數字化是必然趨勢,因此,將成立一個「數字化經濟發展委員會」,以加速數字化經濟轉型。司長補充,對企業來說,數字化有助轉型賦能,提質增量,激發創新。我們認同。



香港董事學會作為主力,正協同全球各地有代表性的董事學會組織,編輯製作能幫助企業董事應對數字化轉型的指引,預計將於未來數月内出版。



制定策略並監督數字化轉型的推進乃董事的管治職能所在,牽涉公司管治範疇,并非純粹的技術議題。建議成立的委員會,成員應包括能倡導及反映董事之於公司管治上尤其數字化轉型過程中如何達至最佳實踐的人士。



配合創科發展

司長提出一系列推動研發,强化創科發展的措施,我們大致支持。優化知識產權制度,推廣香港原授專利制度,方便商標國際註冊,修訂《版權條例》等,追趕制度上落後的同時,也有助發展知識型經濟,配合創科發展。



司長又表示,證監會及港交所正檢視主板的上市條件,配合有潛力但未有盈利和業績支持的科技企業的集資需求。我們相信,香港金融市場日趨成熟,可以承受相關改革。投資者教育固然可以持續推行。强化董事尤其獨立董事的職能,優化上市公司的企業管治,也是保障投資者的一道法門。



仍要提高效率

去年的預算案,推出節流計劃,削減部門經常撥款1%。財政司司長表明,今年的預算案不會再推行進一步的削減開支計劃,但會審慎考慮涉及經營開支的新項目,控制開支。司長的考慮是避免叠加效應窒礙部門運作,但我們認爲,社會上對進一步提高效率以節省開支的訴求也不無道理。社會各界的合理期望是要真的見到物有所值,不欲公帑虛耗在部門的因循守舊作事流程上,而省下來的金錢,可以用在更有效益的刀口處。



以民衆為發展的中心

司長提到,經濟發展,要以民衆為發展的中心,提升所有市民的生活水平,讓大家分享到發展的成果。而學會也一直認爲,經濟持續增長是尋找資源以解決房屋、貧窮、老年社會和環境等民生問題的最可倚仗的夥伴。



祈願疫情快成過去,經濟得以恢復,做到司長口中的「穩中求進,以進促穩」,締造更好未來。



香港董事學會簡介

香港董事學會(簡稱“HKIoD”或「學會」)為香港代表專業董事的首要組織,其宗旨是促進所有公司的持久成就;為達成使命,學會致力提倡優秀企業管治與釐訂相關標準,以及協助董事的專業發展。憑藉由來自上市公司及非上市公司的董事組成之會員基礎,學會致力為董事提供教育項目及資訊服務,並代表董事發聲。學會具國際視野及多元文化,採用兩文三語經營業務。香港董事學會為「環球董事學會聯盟」即Global Network of Director Institutes的成員,該聯盟匯集世界各地代表董事的翹楚學會。

網址 http://www.hkiod.com。



