Wednesday, 23 February 2022, 15:37 HKT/SGT Share:

來源 UMP Healthcare 聯合醫務免費視頻問診助新冠患者安心 加強疫苗接種服務 以專業與香港人同心抗疫

香港, 2022年2月23日 - (亞太商訊) - 聯合醫務集團有限公司(「聯合醫務」或「本集團」,股份代號:722)宣佈,其附屬的聯合醫務慈善基金會有限公司(「慈善基金會」)會捐出首筆款項港幣 50 萬元,資助確診新冠肺炎患者得到免費遙距視頻醫療諮詢、全面加強集團旗下醫療中心的科興疫苗接種服務,預計未來一個月各項服務可惠及最少10,000名有需要人士,並按需要增加捐款。

遙距視頻問診可以讓病人足不出戶得到最快的醫生建議。

因應新冠肺炎個案急增,確診者滯留在家等候入院或隔離,很多長者、成年人或兒童都急需醫療諮詢,聯合醫務有見及此應醫管局呼籲加入抗疫團隊,為相關患者提供免費遙距視頻問診。患者不論是確診、初步確診或自行經快速抗原檢測呈陽性人士,皆可以經網上簡單登記後,獲安排與醫生於指定服務時間內進行視頻醫療諮詢,並按情況提供需要藥物,以減輕他們的徬徨之情及出門不便之困難。問診服務、藥物及支援所有相關事項之費用將由慈善基金會捐款全額補貼。



另外,由於疫苗接種需求急增,除集團旗下11間指定醫療中心現行提供的科興疫苗接種服務積極參與支援外,聯合醫務將在位於中環的聯合健康管理中心增設接種點,為需要重點保護的長者及兒童提供額外接種服務。該中心有專科醫生及註冊護士駐場,為接種人士先進行評估,確認適合接種疫苗後方安排打針,並會解答個別人士的疑問及跟進接種後情況,相信藉此可減少憂慮。



聯合醫務主席、行政總裁及聯合醫務慈善基金會董事孫耀江醫生表示:「聯合醫務冀盡企業及專業醫療機構的責任,在香港嚴峻的疫情下為市民分憂解困,我們的醫護團隊亦願意為減輕公營醫療系統的壓力略盡綿力,一起為有需要人士提供支援,為社會帶來積極正面的影響。同時,我們亦向受疫症影響的人士致以慰問,希望我們的行動能為大眾適時送暖。」



遙距視頻問診服務時間為星期一至星期五上午 9 時至晚上 6 時,晚上及星期六提供有限度服務。有關視頻問診服務登記,請瀏覽 https://bit.ly/3H2IzY8。



科興疫苗接種服務於下列地點提供,服務時間按個別中心而所不同。如有查詢,請致電醫務中心。



聯合醫務中心 (中環)

地址:中環德輔道中71號永安集團大廈14樓

電話:(852) 2840 1636



聯合健康管理中心 (專為長者及兒童)

地址:中環德輔道中71號永安集團大廈16樓1603室

電話:(852) 2507 2656



聯合醫務中心 (銅鑼灣)

地址:銅鑼灣軒尼詩道555號東角中心19樓1901C室

電話:(852) 2811 8218



聯合醫務中心 (灣仔)

地址:灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓1109室

電話:(852) 2824 0018



聯合醫務中心 (佐敦)

地址:九龍彌敦道238號15樓03-04室

電話:(852) 3549 6833



聯合醫務中心 (尖沙咀)

地址:九龍尖沙咀東麼地道62號永安廣場10樓07室

電話:(852) 2369 9536



聯合醫務中心 (奧運)

地址:九龍大角咀深旺道3號嘉運大廈 1樓2號舖

電話:(852) 2740 4319



聯合醫務中心 (觀塘)

地址:九龍觀塘協和街183號地下

電話: (852) 2855 8098



聯合醫務中心 (九龍灣)

地址:九龍灣牛頭角道3號得寶花園地下F號舖

電話: (852) 2751 9339



聯合醫務中心 (荃灣)

地址:荃灣青山公路398號愉景新城第一層1070舖

電話:(852) 2940 1338



聯合醫務中心 (沙田)

地址:沙田乙明邨明耀樓地下9號舖

電話:(852) 2634 1812



聯合醫務中心 (珀麗灣)

地址:馬灣馬灣大街村東21號地下

電話:(852) 2986 3880



關於聯合醫務集團有限公司

www.ump.com.hk



聯合醫務集團有限公司成立於1990年,為香港聯交所主板上市公司(股份代號722.HK),是香港最大、歷史悠久的上市醫療集團之一,32年來秉持「讓所有人獲得可信任及可負擔的服務,從而在不用擔憂健康的考慮下,追求自己的夢想」的宗旨為大眾服務,幫助市民提升健康體魄,共同走出疫境。



聯合醫務除了為個人提供多元化的醫療保健服務,亦與企業及保險公司保持緊密合作,為會員設計及管理企業醫療保健福利計劃。醫療服務聯網遍佈香港及澳門逾1,100間自設及聯營機構,提供服務包括:家庭醫學科、專科、牙科、醫學影像及化驗、預防醫學及體檢、日間手術及內視鏡等。





話題 Press release summary



部門 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network