Wednesday, 23 February 2022, 15:37 HKT/SGT Share:

來源 UMP Healthcare 聯合醫務免費視頻問診助新冠患者安心 加強疫苗接種服務 以專業與香港人同心抗疫

香港, 2022年2月23日 - (亞太商訊) - 聯合醫務集團有限公司（「聯合醫務」或「本集團」，股份代號：722）宣佈，其附屬的聯合醫務慈善基金會有限公司（「慈善基金會」）會捐出首筆款項港幣 50 萬元，資助確診新冠肺炎患者得到免費遙距視頻醫療諮詢、全面加強集團旗下醫療中心的科興疫苗接種服務，預計未來一個月各項服務可惠及最少10,000名有需要人士，並按需要增加捐款。

遙距視頻問診可以讓病人足不出戶得到最快的醫生建議。

因應新冠肺炎個案急增，確診者滯留在家等候入院或隔離，很多長者、成年人或兒童都急需醫療諮詢，聯合醫務有見及此應醫管局呼籲加入抗疫團隊，為相關患者提供免費遙距視頻問診。患者不論是確診、初步確診或自行經快速抗原檢測呈陽性人士，皆可以經網上簡單登記後，獲安排與醫生於指定服務時間內進行視頻醫療諮詢，並按情況提供需要藥物，以減輕他們的徬徨之情及出門不便之困難。問診服務、藥物及支援所有相關事項之費用將由慈善基金會捐款全額補貼。



另外，由於疫苗接種需求急增，除集團旗下11間指定醫療中心現行提供的科興疫苗接種服務積極參與支援外，聯合醫務將在位於中環的聯合健康管理中心增設接種點，為需要重點保護的長者及兒童提供額外接種服務。該中心有專科醫生及註冊護士駐場，為接種人士先進行評估，確認適合接種疫苗後方安排打針，並會解答個別人士的疑問及跟進接種後情況，相信藉此可減少憂慮。



聯合醫務主席、行政總裁及聯合醫務慈善基金會董事孫耀江醫生表示：「聯合醫務冀盡企業及專業醫療機構的責任，在香港嚴峻的疫情下為市民分憂解困，我們的醫護團隊亦願意為減輕公營醫療系統的壓力略盡綿力，一起為有需要人士提供支援，為社會帶來積極正面的影響。同時，我們亦向受疫症影響的人士致以慰問，希望我們的行動能為大眾適時送暖。」



遙距視頻問診服務時間為星期一至星期五上午 9 時至晚上 6 時，晚上及星期六提供有限度服務。有關視頻問診服務登記，請瀏覽 https://bit.ly/3H2IzY8。



科興疫苗接種服務於下列地點提供，服務時間按個別中心而所不同。如有查詢，請致電醫務中心。



聯合醫務中心 (中環)

地址：中環德輔道中71號永安集團大廈14樓

電話：(852) 2840 1636



聯合健康管理中心 (專為長者及兒童)

地址：中環德輔道中71號永安集團大廈16樓1603室

電話：(852) 2507 2656



聯合醫務中心 (銅鑼灣)

地址：銅鑼灣軒尼詩道555號東角中心19樓1901C室

電話：(852) 2811 8218



聯合醫務中心 (灣仔)

地址：灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓1109室

電話：(852) 2824 0018



聯合醫務中心 (佐敦)

地址：九龍彌敦道238號15樓03-04室

電話：(852) 3549 6833



聯合醫務中心 (尖沙咀)

地址：九龍尖沙咀東麼地道62號永安廣場10樓07室

電話：(852) 2369 9536



聯合醫務中心 (奧運)

地址：九龍大角咀深旺道3號嘉運大廈 1樓2號舖

電話：(852) 2740 4319



聯合醫務中心 (觀塘)

地址：九龍觀塘協和街183號地下

電話： (852) 2855 8098



聯合醫務中心 (九龍灣)

地址：九龍灣牛頭角道3號得寶花園地下F號舖

電話： (852) 2751 9339



聯合醫務中心 (荃灣)

地址：荃灣青山公路398號愉景新城第一層1070舖

電話：(852) 2940 1338



聯合醫務中心 (沙田)

地址：沙田乙明邨明耀樓地下9號舖

電話：(852) 2634 1812



聯合醫務中心 (珀麗灣)

地址：馬灣馬灣大街村東21號地下

電話：(852) 2986 3880



關於聯合醫務集團有限公司

www.ump.com.hk



聯合醫務集團有限公司成立於1990年，為香港聯交所主板上市公司（股份代號722.HK），是香港最大、歷史悠久的上市醫療集團之一，32年來秉持「讓所有人獲得可信任及可負擔的服務，從而在不用擔憂健康的考慮下，追求自己的夢想」的宗旨為大眾服務，幫助市民提升健康體魄，共同走出疫境。



聯合醫務除了為個人提供多元化的醫療保健服務，亦與企業及保險公司保持緊密合作，為會員設計及管理企業醫療保健福利計劃。醫療服務聯網遍佈香港及澳門逾1,100間自設及聯營機構，提供服務包括：家庭醫學科、專科、牙科、醫學影像及化驗、預防醫學及體檢、日間手術及內視鏡等。





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