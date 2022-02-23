Wednesday, 23 February 2022, 19:00 HKT/SGT Share:

來源 GaN Systems GaN Systems 的 3 倍增長推動了亞洲的大規模擴張

渥太華, 加拿大和新竹, 台灣, 2022年2月23日 - (亞太商訊) - 氮化鎵功率半導體的全球領導者 GaN Systems今天宣布將擴大3 倍在台灣的營運團隊規模，以因應日益增加的亞洲業務。隨著眾多客戶採用 GaN Systems的產品應用在消費電子、電動汽車、數據中心和工業電源等領域，因此需要更多的人員和辦公室空間來滿足未來的營業額增長。



GaN Systems 的新辦公園區位於台灣新竹科學園區，該園區被公認為是半導體創新中心，也是許多世界先進技術領導者的所在地。新竹科學園區也是 GaN Systems 的代工合作夥伴台積電 (TSMC) 的總部所在，台積電是全球最大的專用獨立（純代工）半導體代工廠。



GaN System 位於亞洲的總部於 2015 年設立，在台灣的辦公中心當時只有幾名員工，現在人力增長了 10 倍以上，今年底的員工人數將超過 100 人。新辦公室設有一個最先進的研究和設計中心，由不同領域的專家為多個應用市場的客戶設計並提供系統解決方案，包括手機、筆記本電腦、數據中心的電源系統和電動汽車的動力總成設備等。規模擴大後的研發團隊將進一步確保 GaN Systems 行業領先地位，以其高性能的電晶體和高功率的模塊產品線，建立廣泛範圍的參考設計方案可供 65W、100W 和 250W 的手機 / 電腦充電器裡面的 PFC、DCDC應用，以及更大功率應用市場的逆變器設計。



"我們很高興能夠擴大我們在台灣的亞洲業務，以適應 GaN Systems 的快速增長，"全球運營副總裁兼亞洲區總經理 Stephen Coates 說。 "氮化鎵被快速採用在消費性產品、工業用產品及汽車電子產品中，推動了 GaN Systems的迅速發展。我們在台灣的公司擴大了製造、產品和模塊設計的規模，同時也增加了研發創新的據點，並擴大了我們對全球客戶和業務合作夥伴的支持。這個 3 倍的擴張表明了我們對亞洲和支持台灣半導體生態系統持續增長的承諾。"



隨著 GaN Systems 全球業務發展副總裁 Andy Chuang 莊淵棋的加入，亞洲的增長繼續加速。常駐台灣辦事處的莊先生為 GaN Systems 的團隊帶來了數十年的寬能隙經驗。隨著在台灣的擴張，GaN Systems 在亞洲的影響力也在增長，在印度電動車的領域中的兩輪、三輪和四輪電動汽車也取得相當成功的成果。



GaN Systems 在亞洲地區和國際上的強勁增長證明了其最近宣布的 1.5 億美元資本融資的價值，利用增資來加速氮化鎵的技術創新，同時也加速汽車市場、消費性市場、工業和企業市場對GaN元件的採用。全球性公司，包括戴爾、哈曼、西門子、Signify和飛利浦等行業領導者，都依賴 GaN Systems 來提供最可靠、最佳的功率晶體管來應用在他們自己的產品上。



關於氮化鎵系統



GaN Systems 是氮化鎵功率半導體領域的全球領導者，擁有最廣泛的電晶體產品組合，可滿足當今最苛刻行業的需求，包括消費電子、數據中心服務器、電源、可再生能源系統、工業電機和汽車電子領域。作為行業領先的創新者，GaN Systems 使得客戶得以設計更小、成本更低、效率更高的電源系統成為可能。該公司屢獲殊榮的產品可提供不受過去芯片限制的系統設計機會，通過改變電晶體的性能，GaN Systems 使得電源轉換公司能夠徹底改變他們的行業並改變世界。



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