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來源 Champion REIT 冠君產業信託公布2021年度全年業績 整體經營環境仍受疫情影響

採取靈活租賃策略以保持高出租率

簽訂首筆可持續發展表現掛鉤貸款及掉期交易

香港, 2022年2月21日 - (亞太商訊) - 持有花園道三號及朗豪坊物業的冠君產業信託（股份代號：2778）公布2021年度全年業績。



業績摘要



2021財政年度 2020財政年度 變動

租金收益總額 （百萬港元） 2,495 2,633 -5.2%

物業收益淨額（百萬港元） 2,197 2,347 -6.4%

可分派收入（百萬港元） 1,503 1,554 -3.3%

每基金單位分派（港元） 0.2279 0.2496 -8.7%



於2021年12月31日 於2020年12月31日 變動

物業組合總值（百萬港元） 65,296 67,318 -3.0%

每基金單位資產淨值（港元） 8.25 8.61 -4.2%

資產負債比率 22.9% 23.0% -0.1百分點



概覽

2021年，本信託的經營環境持續受到新型冠狀病毒疫情影響。面對陰霾密布的市況，本信託期內可分派收入下跌3.3% 至15.03億港元，而每基金單位分派（「每基金單位分派」）則減少8.7%至0.2279港元。



花園道三號

花園道三號於2021年的租金收益縮減3.8%至14.60億港元（2020年：15.18億港元）。截至2021年12月31日，該物業的平均現收呎租跌至每平方呎108.3港元（按可出租面積計算）。現有及新租戶的需求在下半年逐步恢復，帶動花園道三號的出租率上升至2021年12月31日的89.0%。



朗豪坊辦公樓

續租租金下跌令朗豪坊辦公樓於2021年的租金收益降至3.65億港元（2020年：3.78億港元），該物業的現收租金於2021年12月31日跌至每平方呎47.1港元（按建築面積計算）。由於美容及保健行業租戶的租賃勢頭轉強，該物業於2021年12月31日的出租率上升至96.3%。



朗豪坊商場

面對嚴峻的零售租賃環境，物業收益總額減少9.1%至6.70億港元（2020年：7.38億港元）。該物業的平均現收租金跌至2021年12月31日的每平方呎165.9港元（按可出租面積計算）。受惠於商場首推Langham Beauty概念店以優化租戶組合及鞏固商場的策略定位，其於2021年12月31日保持悉數租出的狀態。



分派

本信託期內可分派收入下跌3.3% 至15.03億港元（2020年：15.54億港元），而每基金單位分派則減少8.7%至0.2279港元（2020年：0.2496港元）。按2021年12月31日的基金單位收市價3.99港元計算，相當於年度分派率5.7%。



資產值

截至2021年12月31 日，本信託旗下物業組合的估值為653億港元，較2020年12月31日的673億港元減少3.0%。



可持續發展

我們採取敏捷且具彈性的策略以確保業務持續性，並堅持以人為本。朗豪坊商場除獲得綠建環評既有建築鉑金級認證外，亦成為香港首個獲得國際EDGE綠色建築認證的商場。本信託亦簽訂首筆可持續發展表現掛鉤貸款及可持續發展表現掛鉤掉期交易，以切合可持續發展的目標。



展望

疫情持續令香港的寫字樓和零售物業市道仍處於不明朗及嚴峻的環境。收緊的社交距離措施將繼續影響租戶業務。放寬出入境管制和隔離規定為香港經濟復蘇的關鍵。



展望將來，我們會以靈活的租賃策略挽留租戶及保持高出租率。即使逆境當前，我們將致力通過資產提升及行業組合重整，為物業注入增長動力。置身於加息環境，我們會審慎管理資產負債表。本信託憑着充裕的儲備，有能力把握世界各地的收購良機，藉此帶來長遠回報。



有關冠君產業信託 (股份代號：2778)

冠君產業信託擁有及投資提供租金收入的寫字樓及零售物業。信託主要投資位於優越地點的甲級商用物業。現時擁有花園道三號及朗豪坊兩幢位於香港的地標性物業，並以合資股權形式擁有位於倫敦市中心的 66 Shoe Lane，總樓面面積約300 萬平方呎，讓投資者可直接投資於優質甲級寫字樓及零售物業。自 2015 年起，信託被納入為恒生指數的恒生可持續發展企業基準指數的成份股。

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