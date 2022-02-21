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來源 Hypebeast Limited HYPEBEAST LTD. （0150.HK）進軍新興潮流領域 引領強勁增長動力

香港, 2022年2月21日 - (亞太商訊) - Hypebeast Limited（股份代號：0150.HK）董事會公佈集團於截至2021年12月31日止三個月（「2022財年第三季度」）的未經審核主要財務業績。



集團自踏入本財政年度後表現一直不俗，於2022財年第三季度仍繼續保持強勁勢頭，繼續集中實施策略性和地域性擴張措施，以把握新的商機。集團採取針對不同層次的多元化策略，並以新興的潮流領域，如藝術與體育等主導的编辑，加上不斷提升集團媒體分部的廣告能力以及增加電子商務及零售分部提供的產品種類，以推動目前和未來的業務增長。



隨著品牌的數碼化轉型主導市場，促使從傳統營銷渠道轉至數碼及網上渠道的營銷和廣告預算繼續增加，集團預計將可從這多變的經營環境中受惠，現有策略及有利的經營環境將成為整個推動集團2022財年及下一個財年獲取新用戶和提升收入的強勁動力。



整體表現

-- 集團2022財年前九個月收益為681,100,000港元，較2021財年前九個月的473,300,000港元增加43.9%；



-- 2022財年第三季度的收入為240,200,000港元，較2021財年第三季度的187,900,000港元增加27.9%；



-- 毛利率由49.4%提升至58.2%，較去年同期增加8.8個百分點；



-- 2022財年前九個月的毛利為396,400,000港元，較去年同期的233,800,000港元增加69.5%。



媒體分部

-- 媒體分部的收益由2021財年前九個月的302,700,000港元增加66.2%至2022財年前九個月的502,900,000港元；



-- 北美及歐洲主要國家的媒體分部收益較去年同期大幅回升，2022財年前九個月的收益分別較去年同期增長177.7%及69.0%；



-- 媒體分部於2022財年前九個月的毛利率較去年上升7.7個百分點至63.1%。毛利率改善主要是由於媒體廣告製作的規模增加及媒體分部活動精簡化而達致生產成本效益所致。



電子商務及零售分部

-- 電子商務及零售分部收益於2022財年前九個月為178,200,000港元，較2021財年前九個月的170,700,000港元增加4.4%；



-- 電子商務及零售分部的毛利由2021財年前九個月的66,200,000港元上升19.2%至2022財年前九個月的78,900,000港元，2022財年前九個月的毛利率上升5.5個百分點至44.3%，此乃由於產品營銷的持續改進和消費者購物體驗流程變得簡化，使售罄率提高以及正價貨品比例增加；



-- 集團繼續其產品擴張策略，在HBX電商平台上增加家居用品、玩具及其他生活時尚用品分類，以滿足HBX的顧客在各方面的生活需要。



經營開支

-- 銷售及營銷開支由2021財年前九個月的78,200,000港元增加42.9%至2022財年前九個月的111,800,000港元。2021財年前九個月及2022財年前九個月的銷售及營銷開支佔收益的百分比維持不變，均為16.5%；



-- 2022財年前九個月的行政及經營開支為151,900,000港元，較2021財年前九個月的85,500,000港元增加77.6%。行政及經營開支佔收益的百分比由2021財年前九個月的18.1%上升至2022財年前九個月的22.3%；



-- 經營開支佔收益的百分比由2021財年前九個月的34.6%增加至本期間的38.7%，主要是由於（i）集團的銷售及營銷團隊的人數增加，以促進目前和未來的業務增長；以及（ii）在上年度COVID-19疫情期間推行審慎的成本管理以及於相應期間獲得政府補貼所致。



歡迎按此瀏覽集團官方網頁，細閱詳盡的季度業績公告。

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關於 Hypebeast Limited （股份代號：0150.HK）

Hypebeast Ltd.是一家引領世界潮流的媒體和零售上市企業，為全球潮流愛好者提供數碼媒體、電子商貿和創意代理企劃案服務。集團自2016年於香港聯交所上市，在多元平台驅動下，現擁有超過四千四百七十萬名用家，遍佈亞太、北美洲、歐洲及其他多個地區，其中集團旗艦平台 Hypebeast 更以五種語言版本為讀者帶來最豐富的內容。集團坐擁多平台和社群，包括Hypebeast 及其他多元內容之發佈平台、世界創意服務代理Hypemaker和電子商貿及零售平台HBX，豐富集團多元化業務。





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