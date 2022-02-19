中國有色礦業獲納入恒生綜合指數成份股

|
|
|Friday, 18 February 2022, 20:46 HKT/SGT
|
香港, 2022年2月18日 - (亞太商訊) - 恒生指數有限公司於今天發佈2021年第四季度之恒生指數系列檢討結果，中國有色礦業有限公司（「中國有色礦業」或「本公司」；及其附屬公司統稱「本集團」）（股份代號：1258.HK）獲納入為恒生綜合指數之成份股，並將於2022年3月7日（星期一）起生效。
恒生綜合指數涵蓋在香港聯合交易所主機板上市證券總市值最高的 95%，提供了一項全面的香港市場指標。恒生綜合指數採用流通市值加權法計算，可以用作發行指數基金、互惠基金及表現量度基準。
中國有色礦業董事會主席兼總裁張晉軍先生表示：「我們感到十分榮幸能被納入為恒生綜合指數，這不單證明我們在國際資本市場的地位獲得充分肯定，亦代表了市場對公司財務表現、長期投資價值及增長前景的高度認可。這將進一步豐富公司的投資者群體，有益於提升公司股票的流動性，為公司的可持續增長提供助力。中國有色礦業也將在生產經營、資源並購、財務管理、風險防範等各方面持續努力，爭取為股東創造更大的投資回報。」
有關中國有色礦業有限公司（1258.HK）
中國有色礦業是一家穩健、高速發展的銅、鈷生產商，擁有豐富的銅、鈷資源及先進、可靠的銅、鈷開採、選礦、冶金技術，同時亦是集銅、鈷采選冶及銷售於一身、產業鏈完整的國際化礦業公司。公司深耕中南部非洲，區位優勢明顯，自1998年收購尚比亞謙比希銅礦，成為第一家進入尚比亞銅產業的中資企業，已在尚比亞經營業務超過23年，在剛果（金）經營業務超過11年。2012年，我們成為第一家登陸香港資本市場的非洲概念股。
截至2020年底，公司共擁有銅資源量584萬噸、儲量239萬噸；鈷資源量17萬噸、儲量5.4萬噸。主要產品包括粗銅、陽極銅、陰極銅及硫酸等。預計2022年綜合銅產量約51萬噸，自產銅產量約16萬噸，鈷金屬產量約1200噸；硫酸產量約95萬噸。未來，公司將繼續努力尋找新的銅鈷資源，進一步提升公司的核心競爭力。
聯繫我們
中國有色礦業有限公司
Hk1258-ir@cnmc.com.cn
話題 Press release summary
部門 金属，矿产
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
|
|
|