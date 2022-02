Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語 ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織,我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。 Friday, 18 February 2022, 18:33 HKT/SGT Share: 富通保險為抗疫「專屬的士車隊」司機提供「免費新冠病毒確診保障」及「免費疫苗住院現金保障」

香港, 2022年2月18日 - (亞太商訊) - 為支持運輸及房屋局(運房局)聯同的士業界所設立之專屬的士車隊(專屬車隊),為 求診人士提供免費接送往返指定診所及其住所服務,富通保險率先與香港的士業議會 合作,為專屬車隊提供「免費新冠病毒確診保障」,以及「免費疫苗住院現金保障」, 涵蓋確診現金、住院現金、死亡賠償及疫苗相關住院現金保障。保障為期 3 個月並將 惠及 500 名「專屬的士車隊」司機。 富通保險行政總裁鄭國成表示:「富通保險作為新世界集團一員,秉承其創造共享價值 (Creating Shared Value) 的理念,努力促進社會持續發展。在當前嚴峻的疫情下,富通 保險積極研究不同方案為社區防疫作出貢獻。我們希望今次為抗疫最前線的的士車隊 司機送上免費保障,可讓他們在接載確診人士時添上一份安心。公司將繼續留意疫情 發展,適時推出支援社區防疫措施,與大家同心攜手對抗疫情。」 富通保險向的士車隊司機送上為期 3 個月的免費防疫保障詳情如下:



確診新冠病毒

確診現金保障(一筆過) 5,000 港元

住院現金保障(最多 14 天) 每天 500 港元

死亡賠償(因 COVID-19 引致) 100,000 港元

恩恤死亡賠償 10,000 港元



新冠疫苗副作用保障 (於接種疫苗後 14 日內,適用於 1/2/3 針)

住院現金保障(接種疫苗後)(最多7天) 每天 500 港元

任何因疫苗引起的副作用:

住院前門診現金保障 500 港元

住院現金保障 (最多 14 天) 每天 800 港元(非 ICU)/ 每天 1,200 港元(ICU)

死亡賠償(因疫苗副作用引致) 200,000 港元





