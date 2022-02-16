Tuesday, 15 February 2022, 21:00 HKT/SGT Share:

來源 DigiMax Global Inc DigiMax在蘋果和谷歌應用商店推出CryptoHawk AI移動應用 同時還推出“免費增值”預約服務

多倫多, 2022年2月15日 - (亞太商訊) - DIGIMAX GLOBAL INC.（“公司”或“DigiMax”）（加拿大證券交易所代碼：DIGI）很高興地宣布，其已在全球蘋果和谷歌應用商店發行最新版本的CryptoHawk AI移動應用。



CryptoHawk AI是當今市場中最全面的加密投資洞察工具之一。免費獲取洞察力意味著世界上任何人都可以利用人工智能作出更好的投資決策。人工智能洞察力可以免費使用。



CryptoHawk AI提供三套交易洞察服務，幾乎可以為任何類型的交易商或投資人創造收益，其中包括：



- 多空交易-每小時提供比特幣和以太坊買賣建議；

- 趨勢觀察 -為10種市值較大的加密貨幣提供數週波段交易買賣機會；

- 山寨幣監測–評估市值排名前100位以下200種貨幣的異常交易量和市場情緒變化。如有異常，及時警告交易商。



上週測試發行之後，CryptoHawk AI在蘋果和谷歌應用商店分別得到了4.9和5.0的評分，積極評級和評價有100多條。



評價樣本如下所示：



- “無法相信這是免費的，對山寨幣來講真是好消息。”

- “如果你希望詳細了解加密交易，本應用倒是可以幫你作出正確的選擇。”

- “最佳加密應用！！！！CryptoHawk AI正是你加密交易的必需。”

- “太棒啦！這款應用真是太棒了，比使用手機瀏覽器好多了。人工智能技術效果不錯，能夠幫助你處理所有加密交易活動。”



CryptoHawk AI可以在蘋果應用商店和Google Play 或 www.cryptohawk.ai獲取。



該應用現在有三個版本：Freemium、Smart Plan和Pro Plan。



這款應用推出之後，所有人均能通過網絡瀏覽器或移動應用使用CryptoHawk AI“免費增值”版本，註冊之後便可免費使用各項功能。現在，用戶能夠實時查看我們的最新預測信息。



通過網絡或移動終端繳納每月29.99美元的基價之後，SMART PLAN可幫助用戶通過文本、電郵或應用通知獲取三套CryptoHawk AI預測服務，其中包括比特別和以太坊多空交易，其他10種貨幣趨勢觀察以及早期預警小市值貨幣市場巨變。



通過繳納每月99.99美元的費用，便可使用PRO PLAN，其中包括通過網絡或移動終端獲取多空基準警示。另外還有額外網絡分析工具以及據以評估市場趨勢和交易運算法則的遺留數據。



另外，支持多空預測的人工智能應用已經過更新，納入額外的關聯性數據庫，減少了此類需求，提高了準確性和及時性。



DigiMax 首席技術官Thierry Hubert說：“CryptoHawk AI是一種增加加密貨幣投資機會的工具，可謂規則改變者。不管加密貨幣的價格是升是降，人工智能工具均可幫助投資者確認他們自己的理論或製定新的交易策略。人工智能將通過技術分析繼續創造更為公正、更加準確的交易數據指標，這比投資者單幹要強得多。”



關於 DigiMax



DigiMax 是一家AI科技公司，致力於通過在各個垂直領域提供先進的金融、預測和加密貨幣解決方案來釋放顛覆性技術的潛力。 DigiMax 是 IBM Watson 的官方合作夥伴，公司的工程團隊在機器學習、神經語言處理、人工智能、大數據和加密貨幣技術方面擁有豐富的經驗。要了解更多信息，請訪問我們的網站：https://digimaxglobal.com/



聯繫: (833) - DIGIMAX (833-344-4629)



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ccarl@digimax-global.com



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加拿大證券交易所及其監管部門均不會對本新聞稿的充足性或準確性負責。



本新聞稿包含“前瞻性陳述或信息”。前瞻性陳述可以通過以下詞語來識別：預期、打算、計劃、目標、尋求、相信、項目、估計、期望、戰略、未來、可能、可能、應該、將和對未來時期的類似引用。本新聞稿中前瞻性陳述的例子包括，除其他外，關於公司和 Kirobo Inc. 未來計劃、期望和目標的陳述。



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前瞻性陳述包括以下內容：我們的現金流和收益的充足性、未來融資和/或信貸的可用性，以及其他可能影響我們擴展此處描述的平台和軟件的能力的條件、加密貨幣行業的需求水平和財務表現、法律法規的發展和變化，包括通過立法行動和修訂的規則和標準加強對加密貨幣行業的監管加拿大證券管理局申請，安大略證券委員會和/或其他司法管轄區的其他類似監管機構，我們的技術網絡（包括計算機系統、軟件和雲數據）中斷，或我們的操作系統、結構或設備的其他中斷，以及公司向加拿大某些省份的證券監管機構提交的披露文件中討論或提及的風險因素，可在 www .sedar.com。鑑於這些風險、不確定性和假設，您不應過分依賴這些前瞻性陳述。我們無法保證，購買MADA一定會按照上述條款完成，或者，如果出現違約，公司能夠成功償還其依據備忘錄預支的款項。



我們在本新聞稿中作出的任何前瞻性陳述僅基於我們目前可獲得的信息，並且僅在作出之日發表。除適用的證券法要求外，我們沒有義務公開更新任何可能因新信息、未來發展或其他原因不時做出的任何書面或口頭前瞻性陳述。



資料來源: DigiMax Global Inc.



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