Quantum FOMM 獲得FOMM One在日本、泰國和全球市場開拓之權利

日本東京, 2022年2月14日 - (亞太商訊) - Quantum FOMM Limited (以下簡稱「QF」),為本公司與FOMM Corporation (以下簡稱「FOMM」)共同設立的合資公司、也是本公司的子公司,於2022年1月31日宣佈與 FOMM 簽訂了框架協議(以下簡稱 「本協定」), 製造和分銷FOMM One, FOMM 的首個電動汽車車款,也是當今日本少數能獲准上路的輕型(kei)電動汽車之一。通過該協議,鞏固了本公司進入電動汽車領域,並成為優質、實惠的微型電動汽車領域的領先者奠定了基礎。



通過本協議,FOMM 授予 QF 在中國(包括香港、澳門和臺灣)、馬來西亞、新加坡、印尼和拉丁美洲等國家和地區生產和銷售 FOMM One 的獨家許可權以及所有必要的智慧財產權。在 FOMM One 現有的日本和泰國市場,QF 將與現有經銷商合作分銷車輛。



FOMM 總部位於神奈川縣,由一群鈴木汽車前工程師團隊於 2013 年創立。多年來,FOMM 開發了第一款輕型電動四座車 FOMM One,以滿足日本市場的特定需求。



在日本,kei 的意思是「輕巧」,這些車輛以價格實惠和發動機節省空間而聞名。這類汽車每年約占日本國內新車銷量的三分之一,因為其廣受歡迎,尤其是在公共交通較稀少且道路狹窄的農村鄉郊地區。雖然 FOMM One 面向輕型汽車市場的普通消費者,但可以預見,地方政府、物流公司、共用汽車等商業企業也會有需求。由於日本政府承諾到 2050 年實現脫碳,並計畫在 2030 年中期禁止銷售新的純汽油汽車,因此 FOMM One的正確定位非常有利於其在日本汽車市場的份額穩步增長。



除日本外,本公司與 QF計畫擴大其業務至東盟和拉丁美洲的城市,這些城市的國家和地方政府正在以前所未有的方式和力度擁抱價格實惠和可持續的移動解決方案。 FOMM 創始人兼QF首席技術官。於《關於變更第8次股票認購權所籌資金用途的通知》中所披露,本次交易的代價為 2 億日元。 本公司計畫通過第 8 次股票認購權籌集 1.75 億日元,剩下的2500萬日元以本公司手頭現金支付。



關於 Quantum Solutions Limited (2338.T)



Quantum Solutions 是一家從事電動汽車領域業務的東京證券交易所上市公司。



關於Quantum FOMM Limited



Quantum FOMM 在香港註冊成立,是本公司的子公司,也是與 FOMM的合資企業。該合資企業從事本公司的電動汽車業務。



關於FOMM Corporation



FOMM 總部位於日本神奈川縣,成立於 2013 年,是一家以研發和設計為導向的電動汽車公司,專注于利用創新設計和技術,規劃和開發輕型電動汽車。





