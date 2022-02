Friday, 11 February 2022, 15:00 HKT/SGT Share:

來源 Fortius Capital Foundation 烏泰·西那瓦博士/將軍錶示有意簽署億萬富翁協議

阿聯酋迪拜, 2022年2月11日 - (亞太商訊) - 烏泰·西那瓦博士/將軍已接受任命,擔任Capital Trust Group Limited (CTG)的榮譽顧問,這一舉動必定會讓全世界的金融業觀察家感到興奮。這一協議簽署後,烏泰博士/將軍,泰國前國防部前副常務秘書及泰國前內政部長顧問,將允許CTG在比特幣基金及藍籌股交易挑戰活動(Bitcoin Fund and Bluechip Stock Trading Challenges)“業績證明”中使用其簽名。此類挑戰活動面向全球18億千禧一代,尤其關注4億中國學生,也意味著CTG向前邁出了一大步。



就烏泰博士/將軍本人而言,他會將業績證書的發放量嚴格限制在1億份以內,每份證書收取5美元的酬勞,每年報酬總額最高為5億美元,為期4年。



由烏泰博士/將軍簽署並批准的業績證書將授予所有參與由Fortius Capital Foundation組織並由加密貨幣推廣者推廣的交易挑戰活動且挑戰活動的交易賬戶有所贏利的報名交易者。



交易挑戰活動共有30,000次,每次均由持牌的加密貨幣推廣者推出。 (簽約參與Dubai Crypto Unicorn Accelerator Project項目的企業家將利用獲取的報名費和交易複製費推出自己的推出自己的比特幣基金及藍籌股交易挑戰活動(Bitcoin Funds and Bluechip Stock Trading Challenges))。除每次交易挑戰中業績位列前三者外,每次在線發行還將收取39美元。這是對最優秀交易者當之無愧的表彰,也是對所有交易者的鼓勵。



除了為比特幣基金及藍籌股交易挑戰活動(Bitcoin Fund and Bluechip Stock Trading Challenges)業績證書提供支持外,烏泰博士/將軍的數字簽名還將出現在“培訓證書”上,該證書是一項零學費在線課程的一部分,人人均可獲得。該課程名為“如何像億萬富翁一樣打造投資組合”,會一步步向學生教授世界知名金融家所青睞的一些策略。這些金融家包括Chris Horn、Jim Simons、Ken Griffin、Steven Cohen,和Chase Coleman,他們所管理資產的總額超過了5,000億美元。



聯合國和平大使、CTG顧問Byung Jun Chun表示,這一活動將改變許多人的生活。用他自己的話說:“中國目前有4億學生,他們當中大多數人沒有在美國主要證券交易所進行藍籌股交易的現場經驗,所以我們很高興能與推廣人合作,通過臨時賬戶發起在線比特幣ETF x 藍籌股交易挑戰活動(Bitcoin ETF x Blue-Chip Stocks Trading Challenge)。同時,我們將提供如何像喬治·索羅斯、淡馬錫控股公司、友邦保險集團或耶魯大學那樣打造投資組合的培訓。這可能有助於永遠改變學生的思維方式。”



對烏泰博士/將軍而言,他非常適合這類活動,因為他一直支持向年輕人提供金融基礎能力培訓。他曾談及向更多年輕人傳授金融知識從而減少全球貧困的問題。烏泰將軍認為,從長遠來看,這樣的項目可以提高泰國經濟,同時改善產品分配並吸引新的投資,因而提高國內的生活水平。



Fortius Capital Foundation董事長、常駐迪拜的項目許可證持有人José Rivera Olalquiaga先生在談到這種工作關係時說:“烏泰·西那瓦將軍為全面推廣我們的Dubai Crypto Unicorn Accelerator Project貢獻了他的聲譽,我們感到非常榮幸。這個項目不僅有可能幫助烏泰將軍成為西那瓦家族第二個億萬富翁,還有助於泰國建立一個泰國本土中小企業產品(佔泰國GDP的40%)的可持續分銷渠道。”



想了解更多如何打造投資組合的免費課程的詳情,請立即訪問:www.fortiuscapitalfoundation.com/freecourse。



https://fortiuscapital.medium.com/general-dr-uthai-shinawatra-signals-intent-to-sign-2-billion-deal-90658e224b61



