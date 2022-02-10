Thursday, 10 February 2022, 08:55 HKT/SGT Share:

來源 Cipia Cipia將為兩款國產車型提供駕駛員監控系統

北京, 2022年2月10日 - (亞太商訊) - 提供基於人工智能的駕駛員和車內空間監測感知解決方案的汽車科技公司Cipia（特拉維夫證券交易所代碼：CPIA）宣佈獲得來自中國知名整車廠的訂單，為該整車廠的兩款新車型提供Driver Sense駕駛員監控系統。Cipia業內領先的Driver Sense駕駛員監控系統將搭載於方向盤軸上方的紅外感測器，並基於NVIDIA Orin X晶片系統（SoC）運行，預計將在今年開始投產。



Cipia首席執行官David Tolub表示：“獲得新車型的訂單有助於繼續提升我們在中國汽車市場的影響力。客戶決定再次合作就是我們產品品質的最好證明，我們非常感謝有機會與我們的合作夥伴開啟新項目。我們也期待未來有更多合作。”



截至目前，Cipia已獲得來自5家汽車製造商、7個不同平臺的23個車型的訂單。Cipia的客戶包括一家美國電動汽車製造商、上汽集團、位於中國的一家美國汽車品牌以及兩家中國知名汽車製造商。



中國的汽車市場在過去20年中一直呈現穩步增長態勢，據估計，2020年中國製造的新車達2500萬輛，超過美國和歐盟的總和。中國市場一直以來都是面向國際的，近年來，中國汽車製造商開始收購國際汽車品牌，進軍西方市場。



基於計算機視覺和人工智能技術，Cipia的Driver Sense系統通過分析紅外圖像來評估駕駛員的行為。該系統能夠追蹤駕駛員的面部特徵，識別視覺線索，如眼瞼張開度、瞳孔擴張、注視方向等屬性，以檢測駕駛員的疲勞或分心跡象。一旦檢測到以上情況，系統將提醒駕駛員集中注意力，防止危險事故的發生。



關於Cipia

Cipia是一家提供領先智能傳感解決方案的企業，利用先進的計算機視覺和人工智能技術，實現更安全和更優質的駕駛體驗。公司專注于車內環境，提供Driver Sense駕駛員監控系統， Cabin Sense車內空間監測系統，以及Cipia-FS10車隊駕駛員監控和遠端視頻資訊處理設備。經過十多年的研發，公司擁有領先的專利計算機視覺技術。Cipia正在不斷突破智能感知解決方案的邊界，以實現更優質和更安全的駕駛體驗。





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