來源 Oculis Oculis 任命 Bastian Dehmel 博士為首席臨床開發官 安進(Amgen)前高級管理人員加入 Oculis 擔任首席臨床開發官,領導臨床開發的規劃及推動優越的臨床營運

瑞士洛桑, 2022年2月8日 - (亞太商訊) - Oculis S.A.(“Oculis”)為一家後期臨床生物醫藥公司,專注於開發創新性眼科治療方法以改善患者的視力和生活。公司宣佈委任 Bastian Dehmel 博士為全球首席臨床開發官,Bastian Dehmel 博士將常駐於 Oculis 在瑞士洛桑的企業總部,並將主要負責推動公司眼科創新療法新藥申請階段開發的進程,Bastian Dehmel 博士的加入將會進一步增強公司執行領導團隊的實力。



Dehmel 博士在全球生物科技及醫藥行業擁有近二十年經驗,涵蓋多個治療領域的早期和後期藥物開發、臨床營運、生物統計、法規和醫學事務。在加盟 Oculis 之前,他曾於瑞典生物製藥公司 OxThera 擔任首席醫學官。此前,他在 Amgen 的歐洲和全球總部擔負重要職務,包括領導其全球三期 EVOLVE 臨床研究(森西帕(R) /明帕拉(R)),以及共同領導全球產品戰略團隊。Dehmel 博士亦曾擔任丹麥諾和諾德(Novo Nordisk)和德國葛蘭素史克(GlaxoSmithKline)的醫學顧問。



Dehmel 博士在德國柏林夏里特大學(Charité University)接受內科臨床培訓,並在德國柏林馬克斯·德爾布呂克分子醫學中心(Max-Delbrück Center for Molecular Medicine)從事博士後研究工作。



Oculis 首席執行官 Riad Sherif 博士表示:「Dehmel 博士曾任職多家大型製藥及創新生物科技公司,於領導全球臨床發展計畫方面擁有豐富的國際經驗。Dehmel 博士的加盟 ,讓我們倍感欣喜,希望與他一同加速眼科創新療法的開發進程。Dehmel 博士的專業知識對 Oculis 下一階段的發展極為重要,讓我們以創新產品造福全球患者。」



Oculis 首席臨床開發官 Bastian Dehmel 博士補充道:「Oculis 積極尋求創新眼科疾病治療方案,以改變患者的生活,這是一個充滿挑戰又令人期待的使命,我很高興能夠加入如此鼓舞人心的團隊。Oculis 已建立獨特且高度差異化的產品組合,期待我能應用自己在全球藥物開發領域的經驗,進一步支援 Oculis 產品的商業化進程。」



關於 Oculis

Oculis 為一家總部位於瑞士洛桑的生物製藥公司,專注於開發革命性的創新眼科治療方法,以改善患者的視力和生活,業務遍及歐洲、美國和中國。Oculis 擁有強大而廣泛的產品開發組合,包括多項非侵入性的後期新型外用(眼藥滴劑)治療,對於視網膜水腫和眼前段疾病患者而言,這標誌著有關技術取得空前的進步。此外,Oculis在劑型配方方面的研發和創新能力,使其能開發一系列外用藥物以針對威脅視力(影響眼睛前段和後段)的眼科疾病。詳情請瀏覽 www.oculis.com





