來源 TTI 創科實業二零二二年的發展勢頭越見鼓舞

香港, 2022年2月4日 - (亞太商訊) - 以香港為基地的全球電動工具及地板護理及清潔公司創科實業有限公司(「創科實業」或「集團」)(香港聯交所股份代號:669;美國 ADR:TTNDY)欣然宣佈其二零二二年的發展勢頭越見鼓舞。



儘管近期市場對通脹、預計未來加息及供應鏈瓶頸等情況的關注,創科實業很高興宣佈集團仍將實現二零二二年上半年的內部績效目標。



所有業務板塊均成功推出令顧客期待的嶄新產品、於營銷方面作出進取投資,並推行嚴格的供應鏈管理和生產計劃,集團有信心新一年持續表現強勁。



集團期待在二零二二年三月二日向各位分享二零二一年全年業績及對二零二二年作出展望。



關於創科實業



創立於一九八五年,並於一九九零年在香港聯交所掛牌上市。創科實業乃是電動工具、戶外園藝工具、地板護理及清潔產品等充電式技術的全球領導者,專為消費者、專業人士及工業用家提供家居裝修、建築、維修、工業及基建業產品。集團專注於四大策略基礎:強勁品牌、創新產品、優秀人才及卓越營運,以優化充電式技術為長遠擴展的願景。努力不懈追求產品創新的精神為集團全球增長策略,鞏固集團的行業領導地位。創科實業旗下強大品牌組合包括 MILWAUKEE、AEG 及 RYOBI 電動工具、配件及手動工具、RYOBI 及HOMELITE 戶外園藝工具、EMPIRE 繪圖及計量產品,以及 HOOVER、ORECK、VAX 及 DIRT DEVIL 地板護理產品及清潔配方。



創科實業乃恒生指數、富時RAFI™全球3000指數(FTSE RAFI™ All-World 3000 Index)、富時4Good發達市場指數(FTSE4Good Developed Index)及摩根士丹利資本國際(MSCI)所有國家全球指數之成份股之一。詳情請瀏覽www.ttigroup.com。



以上所有商標均為創科實業集團之商標(惟AEG及RYOBI除外)。AEG為AB Electrolux(publ.)之註冊商標,集團獲授權使用。RYOBI為Ryobi Limited 之註冊商標,集團獲授權使用。



